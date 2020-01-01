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Happy New Year from the Anime World 2020! Part V

posted on by Lynzee Loveridge

New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.

From all of us at Anime News Network, Happy New Year!

Munetaka Abe (animator)

Age Soft

Moyoco Anno (Sugar Sugar Rune)

AQUAPLUS

B-PROJECT

Code Vein

Fire Force

God Eater

Granblue Fantasy

Hachigatsu no Cinderella Nine

Negi Haruba (The Quintessential Quintuplets)

Kadokawa Games

Hisashi Kagawa (Sailor Moon animator)

Futago Kamikita (Pretty Cure original creator)

Kandagawa Jet Girls

Yusuke Kawakami (animator)

Kedama no Gonjiro

Khara

Kojima Productions

Riko Korie (Alice or Alice, Unlimited Fafnir)

Eisaku Kubonouchi (Chocolat, Carole & Tuesday)

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Yūsuke Nakamura (illustrator)

Tonmi Narihara (Ragnarok Online Sore Ike Bōkenshatachi!)

NieR

Manabu Nii (animator)

Nippon Ichi Software

Terumi Nishii (character designer)

Takayo Nishimura (animator)

Öyster (AMAZING STRANGER)

Road to Dragons

Rolling Girls

Chiho Saitō (Revolutionary Girl Utena (manga)

Shaft

Shikidouji (Full Metal Panic! illustrator)

Yoko Taro (game director)

Tiv (Masamune-kun's Revenge)

Norio Tsukudani (Himegoto)

Vinland Saga

Tatsuya Yoshihara (Black Clover director)

follow-up of Happy New Year from the Anime World 2020! Part IV
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