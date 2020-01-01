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Happy New Year from the Anime World 2020! Part V
posted on by Lynzee Loveridge
New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.
From all of us at Anime News Network, Happy New Year!
Munetaka Abe (animator)
あけましておめでとうございます。— 阿部宗孝 (@MunetakaAbe) December 31, 2019
年をまたぐ仕事がなかったので、穏やかに迎えられましたw。 加齢とともに、いろいろと無理がきかなくなってきているのを感じる今日この頃ですが(苦笑)、頑張って乗り切れればと思います。今年もよろしくお願いします。 pic.twitter.com/eaAxT0xiNT
Age Soft
\謹賀新年/— アージュ (@age_soft) December 31, 2019
新年あけましておめでとうございます!
2020年もアージュをどうぞよろしくお願いいたします#age20th#agesoft#マブラヴ#muvluv#謹賀新年 pic.twitter.com/iMy47Y03V0
Moyoco Anno (Sugar Sugar Rune)
あけましておめでとうございます!— 安野モヨコ (@anno_moyoco) December 31, 2019
今年もよろしくお願いします。
2020年の年賀状に描き下ろしたイラストで、新年のご挨拶。
担当編集(まりも) pic.twitter.com/ul0ffO17qR
もうすぐ年越し…。— 安野モヨコ (@anno_moyoco) December 31, 2019
今年も1年、お世話になりました。
担当編集(まりも) pic.twitter.com/yATDgKA47I
AQUAPLUS
謹賀新年 2020— アクアプラス (@AQUAPLUS_JP) December 31, 2019
今年もよろしくお願いします!
#アクアプラス #うたわれ #ロスフラ pic.twitter.com/0HwmvEKvCb
B-PROJECT
▼△HAPPY NEW YEAR▲▽— B-PROJECT 快感*エブリディ (@BPRO_game) December 31, 2019
2020年も #快感エブリディ を
よろしくお願いします
ゲーム内では
期間限定イベントやキャンペーンを実施中
新作フォト撮影もスタートです #Bプロ #2020 #謹賀新年 pic.twitter.com/nkEQqinXNv
イベントはじまりのBRIGHT NEW YEARスタート— B-PROJECT 快感*エブリディ (@BPRO_game) December 31, 2019
元旦の朝。マンションラウンジで正月パーティーを始めたB-PROJECT。
社長たちも訪れ、新春の宴は大盛り上がり。
日が暮れた頃、遙日の提案で初詣に繰り出すと、
道中で思いがけない光景を目にすることに……#Bプロ #快エブ pic.twitter.com/e8HslUyV5s
Code Vein
【 #小林くるみ 新規描き下ろしイラスト公開!】— CODE VEIN (@CODE_VEIN) December 31, 2019
あけましておめでとうございます。
昨年はたくさんの応援をありがとうございました。2020年も引き続き #コードヴェイン をよろしくお願い致します。#CODVEIN pic.twitter.com/j0yudczvf4
Fire Force
/— TVアニメ『炎炎ノ消防隊』公式 弐ノ章制作&2020年夏放送決定 (@FireForce_PR) December 31, 2019
2019年ありがとうございました!
\
たくさんの皆様に応援いただき、壱ノ章の放送を無事終えられました。
2020年夏は弐ノ章の放送!
炎炎の炎はますます燃え続けます!引き続き、応援をよろしくお願いします!!#fireforce
YouTubeにて第1話~第21話が無料配信中https://t.co/j58vIC0m9E pic.twitter.com/7cAdINTb55
God Eater
2019年、GOD EATERシリーズを応援いただきありがとうございました!#レゾナントオプス 1周年、Switch 版 #ゴッドイーター 3 発売などあった1年、と振り返りたいところですが、#GEREO #GE3 もアップデート更新中です。また皆さんと重ねる1年を待ちつつ、今年もありがとうございました! #godeater pic.twitter.com/butfTKb8gb— 「ゴッドイーター」シリーズ公式アカウント (@project_ge) December 31, 2019
明けましておめでとうございます。『GOD EATER』シリーズは2020年2月4日に10周年を迎えます。新年のご挨拶と共に、今年も周年イラストを初お披露目!(光に満ちた感じで各シリーズより描き下ろしました)今年も宜しくお願い致します。 #godeater #GE10th #GE3 #GEREO— 「ゴッドイーター」シリーズ公式アカウント (@project_ge) December 31, 2019
企画も→ https://t.co/lnm9a3jrA1 pic.twitter.com/27lvGRO2Gw
Granblue Fantasy
【グランブルーファンタジー】あけましておめでとうございます!新年のご挨拶としまして、皆様へ素敵なイラストをお届け!2020年もどうぞグラブルをよろしくお願いいたします。本日より1/15(水)4:59まで、ゲーム内にてキャラクター達のお正月ボイスが楽しめますのでお聴き逃しなく! #グラブル pic.twitter.com/jqsErclv6r— グランブルーファンタジー (@granbluefantasy) December 31, 2019
Hachigatsu no Cinderella Nine
/— 【公式】八月のシンデレラナイン (@hachinai89) December 31, 2019
2020年
あけましておめでとうございます🐭
\
監督のみなさん!
2020年も #ハチナイ をよろしくお願いします!
現在、1日1回無料で挑戦できるスカウトが開催中!
ぜひ新年もハチナイを楽しんでくださいね pic.twitter.com/WQy4vHxyjH
Negi Haruba (The Quintessential Quintuplets)
いろいろとやらせていただけて楽しい1年でした。— 春場ねぎ 1/17 13巻発売 (@negi_haruba) December 31, 2019
来年もよろしくお願いします!#2019年自分が選ぶ今年の4枚 pic.twitter.com/Mk890APlc1
Kadokawa Games
あけましておめでとうございます— 角川ゲームス【公式】 (@Kadokawa_Games) December 31, 2019
2020年も角川ゲームスをよろしくお願い申し上げます#角川ゲームス pic.twitter.com/vT0tP4CRXy
Hisashi Kagawa (Sailor Moon animator)
2020年明けましておめでとうございます!— 香川久 Hisashi Kagawa (@DanngoDaisuki) December 31, 2019
今年もよろしくお願いしますpic.twitter.com/PxvwDvZAE1
Futago Kamikita (Pretty Cure original creator)
悲喜こもごもの令和元年もいよいよ大晦日…— 上北ふたご (@futagokamikita) December 31, 2019
皆さま、どうぞよいお年をお迎えください#スタプリ #プリキュア #precure pic.twitter.com/nH01wQPbHu
YOSHIKI feat. KISS<#YOSHIKISS>— 上北ふたご (@futagokamikita) December 31, 2019
ありがとうYOSHIKI
ありがとうKISS#紅白 #Yoshiki #KISS#RockAndRollAllNite pic.twitter.com/1hvZ1XqY1I
Kandagawa Jet Girls
明けましておめでとうございます— 神田川JET GIRLS プロジェクト (@kjgpjt) December 31, 2019
2020年もTVアニメ『神田川JET GIRLS』をどうぞよろしくお願いいたします
1月7日(火)はいよいよ最終回、そして神田川杯決勝
ジェットレースに青春をかける少女たちを最後までお見逃しなく‼
▼公式HP▼https://t.co/1kPOQiGFWT#神田川ジェット pic.twitter.com/aAz3tp3TQ4
Yusuke Kawakami (animator)
あけましておめでとうございます。— 川上雄介 (@kawakami_yu) December 31, 2019
fakeCMのライダーの1カット原画しました。
第6巻が2020年1月10日発売です
是非何度でもご覧ください。https://t.co/2EzV0GH8ne pic.twitter.com/a13S087Cce
Kedama no Gonjiro
あ毛まして— アニメ『けだまのゴンじろー』公式 (@kedamanogonjiro) December 31, 2019
おめでとう
ございます
新年の放送は
1月11日‼️
よろし毛おねがいします‼️https://t.co/BRj1FMVr85
Khara
明けましておめでとうございます— (株)カラー 2号機 (@Khara_inc2) December 31, 2019
いよいよやってきた2020年!
6月27日公開
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』
よろしくお願いしまっっっす!#謹賀新年 #エヴァンゲリオン #エヴァ #evangelion pic.twitter.com/w9O3UrAcX4
Kojima Productions
あけましておめでとうございます。— Kojima Productions (@KojiPro2015) December 31, 2019
昨年は、#DeathStranding を完成させるとともに、コジプロの創立4周年を迎えることができました。
2020年も、みなさんに楽しんでいただけるように、スタッフ一同、全力を尽くします。
今年もよろしくお願いします。 #デスストでつながれ#TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/z7pLfx2wDp
Riko Korie (Alice or Alice, Unlimited Fafnir)
あけましておめでとうございますー!!2020年はもっともっと頑張ります!よろしくお願いします~!! pic.twitter.com/rcoVKLgcDJ— 梱枝りこ3日目西あ45 (@riko0202) December 31, 2019
Eisaku Kubonouchi (Chocolat, Carole & Tuesday)
アオハルは続きます。良いお年をー! pic.twitter.com/8IJja8OGoz— 窪之内 EISAKU 英策 (@EISAKUSAKU) December 30, 2019
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story
【新年のご挨拶】— マギアレコード公式 (@magireco) December 31, 2019
明けましておめでとうございます。
昨年は皆さまに支えられ、メインストーリーⅡ部の
新たなスタートを切れました。
本年はアニメに始まり、様々な取り組みで楽しんでいただけるよう、
スタッフ一同全力で取り組んで参ります。
2020年もよろしくお願いします。
制作スタッフ一同より pic.twitter.com/LBuvDdH4JH
Yūsuke Nakamura (illustrator)
\HAPPY 子EW YEAR/ pic.twitter.com/bahUg9ofiT— 中村佑介2020カレンダー (@kazekissa) December 31, 2019
Tonmi Narihara (Ragnarok Online Sore Ike Bōkenshatachi!)
描き納め!— 成原とんみ🍺次は1月砲雷 (@tonmi_n) December 31, 2019
2019年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくおねがいします!
良いお年を~~!! pic.twitter.com/Uz5diVoFuW
NieR
いつもご支援いただきありがとうございます。いよいよ #2020年 は「NieR」シリーズ10周年の年。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 #NieR #ニーア #新年のご挨拶 #ニーア10周年 pic.twitter.com/zJ8GEAE0iW— NieR公式PRアカウント (@NieR_JPN) December 31, 2019
Manabu Nii (animator)
新年明けましておめでとうございます!— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) December 31, 2019
I wish you a Happy New Year!!! pic.twitter.com/JzvcS0N9NW
Nippon Ichi Software
【2020年_新年のご挨拶】— 日本一ソフトウェア (@nis_prinny) December 31, 2019
新年あけましておめでとうございますッス
皆さん、今年はどんな年にしたいッスか
オレは今年もTwitterで、皆さんに楽しいゲーム情報をお届けしていくッス
そんな抱負をこめて、
2020年の年賀状を送らせていただくッスよpic.twitter.com/xWVzQT2P1b
Terumi Nishii (character designer)
New Year in Japan! Happy new year! pic.twitter.com/cXNb6elMUu— NISHII_terumi (@Nishiiterumi1) December 31, 2019
Takayo Nishimura (animator)
新しい年も、どうかひとつよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/AUUvhb36i7— 西村貴世 (@nishimuratakayo) December 31, 2019
Öyster (AMAZING STRANGER)
今年は「超可動ガール1/6」アニメ放映「新婚のいろはさん」3巻「超可動ガールズ」3巻、その他も学校の講師など色々楽しかった一年でした。千本木さんのご結婚という素晴らしいお話にあやかり、今年の締めはベルノアにしようと思います。来年もよろしくお願いします。 pic.twitter.com/LHMzGA06SM— OYSTER (@OYSTER_tenten) December 31, 2019
Road to Dragons
みんな~、Happy New Yearだよ~!!コンプリートデータブックには、あの12のよりしろたちも載ってるから楽しみにしててね~! #ロードラ pic.twitter.com/wS1AM24ywu— 『ロード・トゥ・ドラゴン』公式アカウント (@_ro_dora) December 31, 2019
Rolling Girls
あけましておめでとうございます。ロリガは今年で放送5周年を迎えます。それだけ時間が経ってもこのアカウントが転がり続けていられるのは、間違いなく皆さんの毎月の応援のおかげです。今年もモブの皆さんが全力で転がれる一年になりますように!2020年もガンバレ! #ロリガ #2020年 #2015年1月放送 pic.twitter.com/IRcPuz1JXj— ローリング☆ガールズ (@therollinggirls) December 31, 2019
Chiho Saitō (Revolutionary Girl Utena (manga)
2020年が明けましたね— さいとう ちほ Chiho Saitō (@chihochat) December 31, 2019
本年も なんとか締切守って頑張ります
みなさま よろしくおねがいします pic.twitter.com/ZeFApg3gms
Shaft
あけましておめでとうございます— シャフト (@shaft_official) December 31, 2019
Happy New Year
今年も多くの方がアニメを楽しめますように!
(イラスト:伊藤良明) pic.twitter.com/is7WiSsL6t
Shikidouji (Full Metal Panic! illustrator)
あけましておめでとうございます! pic.twitter.com/Xb0Yh1VgmR— 四季童子(日曜日 西あ-41b) (@shikidoji) December 31, 2019
Yoko Taro (game director)
Happy new year.— yokotaro (@yokotaro) December 31, 2019
アケマシテオメデトウゴザイマス。 pic.twitter.com/qqtYxGvcBK
Tiv (Masamune-kun's Revenge)
新年もよろしくお願いします! pic.twitter.com/vLwjyxGhS0— Tiv@2月新画集発売 (@Tiv_) December 31, 2019
Norio Tsukudani (Himegoto)
HAPPY NEW YEAR— 佃煮のりお/犬山たまき (@norioo_) December 31, 2019
2019年は佃煮のりお&犬山たまきにとって飛躍の年となりました
2020年はのりプロにとって飛躍の年になりますように
今年は昨年よりもーっと
みんなを楽しませられるように頑張ります
素敵なイラスト:かむ様(@ k2a2m5v)#のりプロ#犬山たまき pic.twitter.com/VSWsKp4mSm
Vinland Saga
\HAPPY NEW YEAR 2020/— TVアニメ「ヴィンランド・サガ」公式 (@V_SAGA_ANIME) December 31, 2019
新年あけましておめでとうございます!
昨年で第24話の放送が終了いたしましたが、
今後も「#ヴィンランド・サガ」はイベントやグッズ等、まだまだ控えています‼️
引き続き、応援の程よろしくお願いいたします#VINLAND_SAGA pic.twitter.com/Wo1CoNlNaZ
Tatsuya Yoshihara (Black Clover director)
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 pic.twitter.com/WuNTQfGYUH— 𠮷原達矢 (@o_ihs_oy) December 31, 2019