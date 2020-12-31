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Happy New Year From the Anime World — Part II
posted on by Lynzee Loveridge
New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 20210 is the Year of the Ox according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature cows or bulls. Last year was the Year of the Rat, so you may also see references to mice making way for the new animal of the year.
From all of us at Anime News Network, Happy New Year!
Anime NYC
It's time to bid sayonara to a truly difficult year and look forward to a happier, healthier 2021. May the new year be filled with positive change, safe social gatherings, and of course, awesome anime! pic.twitter.com/LHo43Asdrl— Anime NYC (@animenyc) December 31, 2020
Atlus
あけましておめでとうございます。2021年もアトラスをよろしくお願いいたします。どうか皆様に幸ある一年でありますように。 pic.twitter.com/MtZhylGhuD— アトラス公式アカウント (@Atlus_jp) December 31, 2020
A Certain Magical Index: Imaginary Fest
【新年のご挨拶】— とある魔術の禁書目録 幻想収束(ｲﾏｼﾞﾅﾘｰﾌｪｽﾄ)公式 (@index_if_PR) December 31, 2020
あけましておめでとうございます
皆さまの応援に支えられとあるIFはまもなく1.5周年を迎えます
1.5周年を皮切りに、2021年も引き続き皆さまに楽しんで頂けるように様々なイベントやキャンペーンを考えておりますので本年もとあるIFをよろしくお願いいたします
#とあるIF pic.twitter.com/kYPmCqaxMO
CloverWorks
あけましておめでとうございます— CloverWorks (@CloverWorks) December 31, 2020
本年もどうぞよろしくお願いいたします#CLWhttps://t.co/WjefeUhAJD pic.twitter.com/ztniYr9Zmh
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
【明けましておめでとうございます!】— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) December 31, 2020
本年も、「鬼滅の刃」をどうぞよろしくお願いいたします。
▼公式サイトにてお正月限定ボイスを公開中!https://t.co/DAjvqcnImj#鬼滅の刃 pic.twitter.com/6gFYVUBA6H
Etotama
明けましておめでとうございます!2021年は「えとたま~猫客万来~」を宜しくお願い致します!https://t.co/iZ91czRUSN#えとたま #猫客万来 #モ~たん #松井恵理子 #丑年 pic.twitter.com/IT09qvwjUk— TVアニメ「えとたま」公式 (@Etotama_anime) December 31, 2020
Fate/kaleid liner Prisma Illya[Link]
Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid)
2021年、新年あけましておめでとうございます!— 藤真拓哉@戦翼のシグルドリーヴァ (@fujimatakuya) December 31, 2020
今年もいろんな事にチャレンジしていけたらと思いますのでよろしくお願いします!! pic.twitter.com/qkiKGldiat
今年の絵馬完成!— 藤真拓哉@戦翼のシグルドリーヴァ (@fujimatakuya) December 31, 2020
宮古とアズズ#シグルリ pic.twitter.com/GqcFRwxrBN
Fuzichoco (The 8th son? Are you kidding me? illustrator)
あけましておめでとうございます! pic.twitter.com/Phi6QaK65p— 藤ちょこ@画集発売中 (@Fuzichoco) December 31, 2020
Gust
新年明けましておめでとうですの— がすとちゃん@ライザ2&サージュDX発売決定! (@GustSocialPR) December 31, 2020
2021年もガストは全てのお客様に良いゲーム、良いグッズをお届けするために頑張るですの‼️よろしくお願いしますですの。今年も新春初ガスト詣2021を1⃣月8⃣日からはじめるですの今後の情報にご期待ですの#GustPR #がすとちゃん #ガストショップ pic.twitter.com/kZkm9nAjkS
Daisuke Hagiwara (Horimiya)
あけましておめでとうございます— 萩原ダイスケ (@D_hagi) December 31, 2020
本年もよろしくお願い致します! pic.twitter.com/LdSU0KClDZ
Kana Hanazawa (voice actress)
皆さま、あけましておめでとうございます٩(๑❛ᴗ❛๑)۶— 花澤香菜 (@hanazawa_staff) December 31, 2020
2021年もよろしくお願い致します!!! pic.twitter.com/T1REiy2Zr8
Horimiya
Happy New Year— TVアニメ「ホリミヤ」公式 (@Horimiya_anime) December 31, 2020
新年明けまして、おめでとうございます
2021年は、ついにTVアニメが始まりますよ
公式サイトにてお正月の壁紙を配布開始!
ぜひ、使ってくださいね!
▼ダウンロードはこちら▼
https://t.co/L4eU6Cck44
2021年1月9日から放送開始
お楽しみに!#ホリミヤ pic.twitter.com/1zbdrKyQfh
Is the order a rabbit?
あけましておめでとうございます!今年はついに原作10周年!2021年も皆さまにたくさんの”かわいい”をお届けします☆本年も『ご注文はうさぎですか?』を引き続きどうぞよろしくお願いします♪ #gochiusa pic.twitter.com/2cp5Bhlqyw— TVアニメ『ご注文はうさぎですか?』 (@usagi_anime) December 31, 2020
JoJo's Bizarre Adventure
【謹賀新年!!】— TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』公式 (@anime_jojo) December 31, 2020
いつも「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズを応援いただきありがとうございます。
4月4日には「ジョジョの奇妙な冒険 The Animation Special Event ~ジョースター 受け継がれる魂~」を開催!!今年もどうぞよろしくお願いいたします!!#jojo_anime pic.twitter.com/9ZQFJP4Xb9
Kazue Katō (Blue Exorcist)
今年はなかなかヘビーな年でしたがたくさんの方のお陰で乗り切れました。— 加藤和恵 公式 (@katohhhhhh) December 31, 2020
ありがとうございました!
みなさんよいお年をお迎えください!(加藤) pic.twitter.com/k4yBUxgv0G
今年も皆様には大変お世話になりました。来年も様々な情報をお届けできたらと思います! 今年もあと残り僅かですが、良いお年をお迎えください!(写真は月を望む加藤先生です) pic.twitter.com/AwgSL7aoC2— 加藤和恵 公式 (@katohhhhhh) December 31, 2020
Satoshi Koike (Etotama character designer)
今年は春まではピカちんキット、それからプリコネ、夏にはニパ子が母星に帰り、えとたまも動き出した1年でした。別に動いてる仕事もあるけどなんとか21年目も続ける事が出来ました。来年もよろしくお願い申し上げます。 #ピカちんキット #アニメプリコネ #ニパ子 #えとたま pic.twitter.com/93SlkfciY3— コイケサトシ (@pikapi_n) December 31, 2020
Hitsuji Maki (illustrator)
今年もよろしくお願いします!㊗ pic.twitter.com/eZSNUtSjKl— 巻羊 (@rollsheeeep) December 31, 2020
Reiji Miyajima (Rent-A-Girlfriend)
2020年支えて下さった全ての関係者の方々と読者の方々に最大限の感謝を!!2021年もよろしくお願いします!! pic.twitter.com/OEdffiP41q— 宮島礼吏 Reiji Miyajima (@Miyajimareiji) December 31, 2020
Princess Connect! Re:Dive
あけましておめでとうございます。— プリンセスコネクト！Re:Dive公式 (@priconne_redive) December 31, 2020
昨年は「プリンセスコネクト！Re:Dive」をプレイしていただき、誠にありがとうございました。
今後も皆さまにより楽しんでいただけるよう、全力で頑張ってまいります。
2021年も引き続き「プリンセスコネクト！Re:Dive」をよろしくお願いいたします。#プリコネR pic.twitter.com/OjzFTkJ8Zy
Re:ZERO -Starting Life in Another World- Lost in Memories
【ルグニカ王国伝令局より】— 『Re：ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(リゼロス)』公式 (@re_zero_rezelos) December 31, 2020
あけましておめでとうございます
開発チームより、新年のお祝いイラストが到着しました
ラインハルトからのお年玉も⁉️
ぜひゲームにログインして受け取ってくださいね!
2021年も『#リゼロス』をよろしくお願いいたします#リゼロ #謹賀新年 #あけおめ pic.twitter.com/Gt6fKCAtgs
【ルグニカ王国伝令局より】— 『Re：ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(リゼロス)』公式 (@re_zero_rezelos) January 1, 2021
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お正月
壁紙プレゼント
━━━━━━━━#謹賀新年#リゼロス オリジナル壁紙をプレゼント
初めてのおせちを食べるエミリア&パック
ぜひスマホの壁紙に設定を♪#rezero #リゼロ pic.twitter.com/Lrn2cseWX8
Misaki Sako (Shinseiki Chūgakusei no Shitsuji Cafe)
あけましておめでとうございます〜☺️テレビ見ながらお絵描きして年越ししました pic.twitter.com/YUaC9RPTZR— 迫ミサキ@執事カフェ1巻発売中 (@sakomisaki) December 31, 2020
Kei Sasuga ( Domestic Girlfriend)
あけましておめでとうございます!— 流石 景 (@k_sasuga) December 31, 2020
今年もよろしくお願いします!#お正月 pic.twitter.com/94XWnQHoWg
Sega
㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗— セガ公式アカウント (@SEGA_OFFICIAL) December 31, 2020
今年初めての運試しはいかが?
㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗
画像をタップしておみくじを止めてね pic.twitter.com/OltUwW1vyM
令 謹— セガ公式アカウント (@SEGA_OFFICIAL) December 31, 2020
和 賀
三 新
年 年
2021年もあなたにいいことがたくさんありますように。
HAPPY NEW YEAR !! pic.twitter.com/vmXQ1RyKoG
『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』— セガ公式アカウント (@SEGA_OFFICIAL) December 31, 2020
一緒に大晦日と新年を迎えよう!
ゲーム内イベント「セカイのハッピーニューイヤー!」開催!#初音ミク #プロセカ pic.twitter.com/lhXRjxmJCx
Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier)
明けましておめでとうございます!今年も『とんがり帽子のアトリエ』をよろしくね!#Δ帽子 pic.twitter.com/BzNqFBGIGT— とんがり帽子のアトリエ8巻12/23白浜鴎 (@shirahamakamome) December 31, 2020
Yoko Taro (video game director)
I hope you guys have a happy new year. https://t.co/LozfOSJOpv— yokotaro (@yokotaro) December 31, 2020
Twisted Wonderland
【HAPPY NEW YEAR CARD MAKER】(1/2)— 【公式】ディズニー ツイステッドワンダーランド (@twst_jp) December 28, 2020
本日より、期間限定でニューイヤーカードをデザインできる特設サイトを公開いたします。
大切な人にニューイヤーカードを作って贈ってみませんか?
■WEBサイト:https://t.co/xf9WgdMncd#ツイステ
Warlords of Sigrdrifa
\謹賀新年/— TVアニメ「戦翼のシグルドリーヴァ」公式 (@sigururi) December 31, 2020
新年あけましておめでとうございます!
2021年も「戦翼のシグルドリーヴァ」をよろしくお願いいたします!
新年を記念しA-1 Picturesによる描き下ろしイラストを公開!
さらにこちらのイラストを使用した壁紙を配布中!
▼ダウンロードはこちらhttps://t.co/GQ8ApDA4DK#シグルリ pic.twitter.com/TVyoxl9JDv
Miki Yoshikawa (Yamada-kun and the Seven Witches)
HAPPY NEW YEAR— 吉河美希 (@YoshikawaMiki) December 31, 2020
2021年も『カッコウの許嫁』をよろしくおねがいいたします pic.twitter.com/YAbESJmw6n
【もうすぐ1周年応援感謝祭】— 吉河美希 (@YoshikawaMiki) December 28, 2020
年賀状企画やります
年賀状をくれた方に以下の「イラストハガキ」いずれか1枚をお返しします!
詳しくはツリーにある応募要項を読んでね! pic.twitter.com/ZniBWVQUqx