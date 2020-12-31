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Happy New Year From the Anime World — Part II

posted on by Lynzee Loveridge

New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 20210 is the Year of the Ox according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature cows or bulls. Last year was the Year of the Rat, so you may also see references to mice making way for the new animal of the year.

From all of us at Anime News Network, Happy New Year!

Anime NYC

Atlus

A Certain Magical Index: Imaginary Fest

CloverWorks

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Etotama

Fate/kaleid liner Prisma Illya

[Link]

Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid)

Fuzichoco (The 8th son? Are you kidding me? illustrator)

Gust

Daisuke Hagiwara (Horimiya)

Kana Hanazawa (voice actress)



Horimiya

Is the order a rabbit?

JoJo's Bizarre Adventure

Kazue Katō (Blue Exorcist)

Satoshi Koike (Etotama character designer)

Hitsuji Maki (illustrator)

Reiji Miyajima (Rent-A-Girlfriend)

Princess Connect! Re:Dive

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Lost in Memories

Misaki Sako (Shinseiki Chūgakusei no Shitsuji Cafe)

Kei Sasuga ( Domestic Girlfriend)

Sega

Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier)

Yoko Taro (video game director)

Twisted Wonderland

Warlords of Sigrdrifa

Miki Yoshikawa (Yamada-kun and the Seven Witches)

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