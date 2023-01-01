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Happy New Year 2023 From the Anime World: Shrine Visit Edition
posted on by Kim Morrissy
Happy New Year from the anime world! Here is ANN's annual New Year's greetings roundup from a number of popular anime and video game creators and companies! New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. Here is a compilation of shrine visit and kimono-themed art.
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Illustration by character designer Marie Tagashira:
◆◆#謹賀新年◆◆— 機動戦士ガンダム 水星の魔女 (@G_Witch_M) December 31, 2022
新年あけましておめでとうございます！
スレッタとミオリネの #お正月 イラストを公開！
着物のデザインとイラストは、#田頭真理恵 さん描き下ろしです！#水星の魔女 は、#2023年 も放送が続きます！
1月8日放送の第1クール最終回(第12話)をお楽しみに！#G_Witch pic.twitter.com/ohtszgKrHF
Lycoris Recoil
あけおめで～す🌅— 喫茶リコリコ (@LYCO_RECO) January 1, 2023
たきなと初詣にきました✌️✨
も～たきなお願いごと多すぎ！笑
ちさと pic.twitter.com/mHX1h6bG3x
Kaguya-sama: Love is War
♡•*¨**･°: ｡･ : ｡ :ﾟ･*— アニメ「かぐや様は告らせたい」公式 (@anime_kaguya) December 31, 2022
𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚
＆
𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒆𝒂𝒓
*･°: ｡ :･｡ :ﾟ･*•.♡•*¨
四宮かぐやの誕生日を記念して
描き下ろしイラスト公開！#かぐや様 は告らせたい
-ファーストキッスは終わらない-
特別上映中！#四宮かぐや生誕祭2023 pic.twitter.com/2p2QhvPMxn
「新春 かぐや様は今年も終わらない！スペシャル」— アニメ「かぐや様は告らせたい」公式 (@anime_kaguya) December 31, 2022
ご視聴ありがとうございました💝
「ファーストキッスは終わらない」は、
まだまだ劇場で上映中です！
引き続き #かぐや様 へのご声援、
よろしくお願いいたします🐇 pic.twitter.com/rcAT4eHHad
Dropkick on My Devil!
おはようございます、アニメ #邪神ちゃんドロップキック です。ふんぱつして購入した邪神ちゃんの散弾銃です。散弾銃？！3段重です。 pic.twitter.com/wZeEdV7WCI— 【6408】邪神ちゃんドロップキック (@jashinchan_PJ) December 31, 2022
Mashle: Magic and Muscles
⚡︎ 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒆𝒂𝒓 𝟐𝟎𝟐𝟑 ⚡︎— マッシュル-MASHLE-公式 (@mashle_official) December 31, 2022
お正月イラストを公開🎍
マッシュの描き下ろしイラストを使用したデジコン各種を公式サイトからプレゼント🎁https://t.co/rYEVpQdndD
TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」
いよいよ今年4月より放送開始！https://t.co/K0SZOKfHte#マッシュル pic.twitter.com/7P07taI08A
Bleach: Thousand-Year Blood War
◤￣￣￣￣￣￣￣◥— 【公式】TVアニメ『BLEACH』 (@BLEACHanimation) December 31, 2022
𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗲𝗮𝗿
◣＿＿＿＿＿＿＿◢#田口智久 監督&制作スタッフから
素敵なお正月イラストいただきました🎍
TVアニメ『#BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』今年7月より放送開始！
続報をお楽しみに。
✦第2クール告知PVhttps://t.co/azKv6DUvii#BLEACH_anime pic.twitter.com/ktfIPRds0c
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
【明けましておめでとうございます】— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) December 31, 2022
本年も「鬼滅の刃」をどうぞよろしくお願いいたします。
ufotable描き下ろしお正月イラストを公開しました。
さらに、公式サイトにてお正月限定ボイスを公開中。
ぜひお聴きください。
▼ワールドツアー上映公式サイトhttps://t.co/vIQMzrozZh#鬼滅の刃 pic.twitter.com/gzV9N2TvCK
Date A Live
━━━━━━━━━━━━— デート・ア・ライブ[公式] (@date_a_info) December 31, 2022
✨カレンダーイラスト企画✨
🎍1⃣月六喰を公開！🎍
━━━━━━━━━━━━
あけましておめでとうございます。#お正月 イラストは六喰を描き下ろし👘
✨イラスト使用B2ポスター✨を
1⃣@date_a_infoをフォロー
2⃣本ツイートをRTで1名様に贈呈🎁
(1/8〆)#date_a_live pic.twitter.com/ZWHt3fYphZ
Key
新年あけましておめでとうございます。— Key開発室 (@key_official) December 31, 2022
今年も皆様に新しい物語をお届けできるよう、スタッフ一同邁進していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。#サマポケ pic.twitter.com/gFq3f3FB7B
Mob Psycho 11
Illustration by character designer Yoshimichi Kameda.
🎍明けましておめでとうございます🗻— モブサイコ100 公式 (@mobpsycho_anime) January 1, 2023
2023年もイベント盛り沢山ですので、是非 #モブサイコ100 の応援をよろしくお願い致します✨
こちらは昨年 亀田さん(@59033ihcimihsoy) に描いていただいたお正月版権です☺
Happy New Year everyone～#mobpsycho100 pic.twitter.com/vFdGG0quXO
Bibliophile Princess
⋱⋱ ：： ⋰⋰— TVアニメ『虫かぶり姫』公式📖好評放送中📖 (@mushikaburihime) December 31, 2022
明けましておめでとうございます
2023年も📖 #虫かぶり姫 🏰を
よろしくお願いいたします🎍
⋰⋰ ：： ⋱⋱
皆さまにとって
良い年となりますように...🐰🤍#HappyNewYear pic.twitter.com/Ixkhx7I08v
Vazzrock
🎍2023年元日🎍— VAZZROCK（バズロック）公式 (@vazzrock_info) December 31, 2022
孝「Happy New Year!✨」
翔「兎のように軽やかに、飛躍の一年となりますように！」
孝＆翔「今年も宜しくお願いします‼️🐰」#バズロ#2023年も宜しくお願いします❗️✨
孝「和っぽい衣装を、ということで月花神楽〜🌙」
翔「折角だし…踊ろうか？🌸」
孝「いいね♪」 pic.twitter.com/y03GZUPYTQ
Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement x The Little Lies We All Tell
◤『#ANiMAZiNG!!!』 スペシャルコラボ◢— ANiMAZiNG!!! (@ANiMAZiNG_anime) December 31, 2022
🌅あけましておめでとうございます🎍
『老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます(#ろうきん8 )』 × 『4人はそれぞれウソをつく(#4ウソ)』
両作品のバトンタッチを記念してミツハとリッカの描き下ろしコラボビジュアル公開👀
本年もよろしくお願いします✨ pic.twitter.com/0U2je0FpPy
Do It Yourself!!
Illustration by animator and prop designer K Katо̄.
🎍明けましておめでとうございます🐰— TVアニメ 「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」⚒公式⚒ (@diy_anime) December 31, 2022
毎月第①日曜日は『#DIYの日』🔨
新年×DIYの日を記念し､加藤けえさん(@k_ekaki)によるせるふとミートの素敵なイラストを公開✨
今年もオリジナルTVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」の応援をよろしくお願いします!!#diyアニメ #diy pic.twitter.com/LTVdtL3oKf
Princess Connect! Re:Dive
【あけましておめでとうございます！】— アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive Season 2」公式 (@priconne_anime) December 31, 2022
お正月を楽しむ【美食殿】の #CygamesPictures 描きおろしイラストをお届け♪
2023年がみなさまにとってより良い一年になることを心より願っております。
本年も #アニメプリコネR をどうぞよろしくお願いいたします！#プリコネR pic.twitter.com/RTezBL0OB6
Play It Cool, Guys
🧸明けましておめでとうございます🧸— 『クールドジ男子』TVアニメ公式 (@cooldoji_PR) December 31, 2022
お正月にこたつを囲んでいる颯、瞬、貴之、蒼真、元晴の描き下ろしイラストが到着✨
着物姿でおせちを楽しみにしている颯たちを蒼真がパシャリ📸
📺YouTubeにて#05～#07が期間限定公開中https://t.co/G8ZGUf91hc#クールドジ男子 #元旦 #正月 pic.twitter.com/Dp5lUtRKqd
Zombie Land Saga
【謹賀新年】— ゾンビランドサガ リベンジ_アニメ公式／映画化決定 (@zombielandsaga) December 31, 2022
あけましておめでとうございます🎍#ゾンビランドサガ は2023年もマイペースに展開していきます🎊
本年もよろしくお願いします！#HappyNewYear2023 pic.twitter.com/yhsASNpH6O
Akiba Maid War
＼🎍＼ ／🎍／— TVアニメ「アキバ冥途戦争」公式 (@akbmaidwar) January 1, 2023
🐽謹 賀 新 年 そして？🐽
／🎍／ ＼🎍＼
あけましておめでとうございます！
本年もアキバ冥途戦争をよろブヒお願いしますブー！🐽
アニメーション制作のhttps://t.co/x8H81nXAycよりイラストが到着！
店長、あなた今日誕生日なんですね…。#アキバ冥途戦争 pic.twitter.com/qewOwjbc93
[Via Otaku Sо̄ken]
follow-up of Happy New Year 2023 From the Anime World: Bunny Girl Edition