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Interest
Happy New Year 2023 From the Anime World: Shrine Visit Edition

posted on by Kim Morrissy
Here is a compilation of shrine visit and kimono-themed art from popular anime creators

Happy New Year from the anime world! Here is ANN's annual New Year's greetings roundup from a number of popular anime and video game creators and companies! New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. Here is a compilation of shrine visit and kimono-themed art.

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Illustration by character designer Marie Tagashira:

Lycoris Recoil

Kaguya-sama: Love is War

Dropkick on My Devil!

Mashle: Magic and Muscles

Bleach: Thousand-Year Blood War

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Date A Live

Key

Mob Psycho 11

Illustration by character designer Yoshimichi Kameda.

Bibliophile Princess

Vazzrock

Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement x The Little Lies We All Tell

Do It Yourself!!

Illustration by animator and prop designer K Katо̄.

Princess Connect! Re:Dive

Play It Cool, Guys

Zombie Land Saga

Akiba Maid War

[Via Otaku Sо̄ken]

This article has a follow-up: Happy New Year 2023 From the Anime World: Miscellaneous Edition (Updated) (2023-01-01 05:45)
follow-up of Happy New Year 2023 From the Anime World: Bunny Girl Edition
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