Demon Slayer Tops Da Vinci Manga Ranking

The January 2021 issue of Kadokawa Media Factory 's book and manga news magazine Da Vinci unveiled its 20th annual "Book of the Year" lists on Friday.

The magazine's comic rankings of the top 50 titles are:

1. Koyoharu Gotouge 's Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Volumes 1-23)

2. Fumi Yoshinaga 's What Did You Eat Yesterday? (Volumes 1-17)

3. Tatsuya Endō 's SPY×FAMILY (Volumes 1-5)

4. Eiichiro Oda 's One Piece (Volumes 1-97)

5. Yumi Tamura 's Do not say mystery (Volumes 1-7)

6. Gosho Aoyama 's Detective Conan (Volumes 1-98)

7. Hajime Isayama 's Attack on Titan (Volumes 1-32)

8. Chika Umino 's March comes in like a lion (Volumes 1-15)

9. Yama Wayama's Onna no Sono no Hoshi (Volume 1)

10. Haruichi Furudate 's Haikyu!! (Volumes 1-45)

11. Yasuhisa Hara 's Kingdom (Volumes 1-59)

12. Satoru Noda 's Golden Kamuy (Volumes 1-23)

13. Hiromu Arakawa 's Silver Spoon (Volumes 1-15)

14. Yuki Midorikawa 's Natsume's Book of Friends (Volumes 1-25)

15. Chūya Koyama 's Space Brothers (Volumes 1-38)

16. Aka Akasaka 's Kaguya-sama: Love is War (Volumes 1-20)

17. Fumi Yoshinaga 's Ōoku: The Inner Chambers (Volumes 1-18)

18. Kaiu Shirai and Posuka Demizu 's The Promised Neverland (Volumes 1-20)

19. Tsubasa Yamaguchi 's The Blue Period. (Volumes 1-8)

20. Yuki Suetsugu 's Chihayafuru (Volumes 1-45)

21. Fuse , Mitz Vah , and Taiki Kawakami 's That Time I Got Reincarnated as a Slime (Volumes 1-16)

22. Miko Yasu's Hakozume: Kōban Joshi no Gyakushū (Volumes 1-15)

23. Itsuki Nanao , Natsu Hyūga , Touko Shino , and Nekokurage 's The Apothecary Diaries (Volumes 1-7)

24. Kaoru Mori 's A Bride's Story (Volumes 1-12)

25. Atsushi Nakamura 's Agravity Boys (Volumes 1-3)

26. Negi Haruba The Quintessential Quintuplets (Volumes 1-14)

27. Mitsuru Adachi 's Mix (Volumes 1-16)

28. Yuuki Kikuchi's 100-nichi go ni Shinu Wani

29. Rettō Tajima 's Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru (Volumes 1-3)

30. Shiho Takase's Nigatsu no Shōsha: Zettai Gōkaku no Kyōshitsu (Volumes 1-9)

31. Gege Akutami 's Jujutsu Kaisen (Volumes 1-13)

32. Hiro Arikawa and Kiiro Yumi 's Library Wars: Love & War Bessatsu-hen (Volumes 1-9)

33. Tomoko Yamashita 's Ikkoku Nikki (Volumes 1-6)

34. Natsumi Ando 's Something's Wrong With Us (Volumes 1-13)

35. Ryōko Kui 's Delicious in Dungeon (Volumes 1-9)

36. Hiromu Arakawa 's Hyakushō Kizoku (Volumes 1-6)

37. Fujiko F. Fujio 's Doraemon Volume 0

38. Umi Sakurai 's A Man and His Cat (Volumes 1-5)

39. Paru Itagaki 's BEASTARS (Volumes 1-21)

40. Tomoko Ninomiya 's Nanatsuya Shinobu no Hōsekibako (Volumes 1-12)

41. Kōhei Horikoshi 's My Hero Academia (Volume 1-28)

42. Kafka Asagiri and Sango Harukawa 's Bungō Stray Dogs (Volumes 1-20)

43. Koji Chiriakuta's Teinei na Kurashi wo Suru Gaki

44. Riichirou Inagaki and Boichi 's Dr. Stone (Volumes 1-18)

45. Tatsuki Fujimoto 's Chainsaw Man (Volumes 1-9)

46. Haruko Ichikawa 's Land of the Lustrous (Volumes 1-11)

47. Natsumi Eguchi 's Hozuki's Coolheadedness (Volumes 1-31)

48. Asuka Konishi's Raise wa Tanin ga Ii (Volumes 1-4)

49. Sumito Ōwara 's Keep Your Hands Off Eizouken! (Volumes 1-5)

50. Chie Shinohara 's Yume no Shizuku, Kin no Torikago (Volumes 1-14)

50. Aki Irie 's Go with the Clouds, North by Northwest (Volumes 1-4)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ranked at #10 last year, while Kingdom ranked at #1. Chika Umino 's March comes in like a lion topped the list in from 2015 to 2017, but did not appear on the 2018 list. Detective Conan topped the list in 2018.

Source: Da Vinci January 2021 issue