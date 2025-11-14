News
North American Anime, Manga Releases, November 9-15
I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History, I Parry Everything anime; Kingdom, D.N.Angel New Edition manga ship
The weekly North American Anime, Manga Releases article will be off for the next two weeks, and will be back in December.
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
Arifureta - From Commonplace to World's Strongest Season 3 BD
|Crunchyroll
|US$69.98
|November 11
I Parry Everything BD
|Sentai Filmworks
|US$69.98
|November 11
I Parry Everything Premium Box Set BD
|Sentai Filmworks
|US$199.98
|November 11
I'll Become a Villainess Who Goes Down in History BD
|Crunchyroll
|US$69.98
|November 11
Looking for the Full Moon BD 2
|AnimEigo
|US$59.95
|November 11
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
The Ayakashi Hunter's Tainted Bride Graphic Novel (GN) 5
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 11
Black or White GN 11
|Viz Media
|US$12.99
|November 11
Blue Period GN 16
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 11
Bocchi the Rock! GN 7
|Yen Press
|US$15.00
|November 11
D.N.Angel New Edition GN 1
|Yen Press
|US$22.00
|November 11
Daily Report About My Witch Senpai GN 5
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Do Women Need Sex Entertainment? GN
|Titan
|US$12.99
|November 11
Dopeman GN 3
|Titan
|US$12.99
|November 11
Exquisite Blood: The Heretic Onmyoji GN 2
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 11
Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells GN 11
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Gushing Over Magical Girls GN 5
|J-Novel Club
|US$16.99
|November 11
I'm in Love with the Older Girl Next Door GN 3
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 4
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
In the Twilight of Our Adolescence GN
|Tokyopop
|US$13.99
|November 11
Kingdom GN 1
|Viz Media
|US$14.99
|November 11
Last Samurai Standing GN 3
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 11
A Man Who Defies the World of BL GN 2
|Viz Media
|US$12.99
|November 11
Mao GN 22
|Viz Media
|US$11.99
|November 11
Medalist GN 11
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 11
Mocha the Cat and His Forever Family GN 1
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
My Cute Cousin Always Gets Her Way GN 1
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
My Goddess Is Precious Today, Too GN 1
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
My Kitten is a Picky Eater GN 6
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Nakamura-san, The Uninvited Gyaru GN 4
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
No God in Eden GN 2
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
One Piece GN 110
|Viz Media
|US$11.99
|November 11
Pet Shop of Horrors: Collector's Edition GN 4
|Seven Seas
|US$24.99
|November 11
Rai Rai Rai GN 2
|Viz Media
|US$11.99
|November 11
The Raven Dark Hero GN 1
|Titan
|US$12.99
|November 11
Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me GN 5
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
The Revenge of My Youth: Re Life with an Angelic Girl GN 3
|One Peace Books
|US$13.95
|November 11
Sakamoto Days GN 19
|Viz Media
|US$11.99
|November 11
Seduced by the Demon King: A Sensual Rebirth GN 3
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Senpai is an Otokonoko: My Crossdressing Classmate GN 3
|Kodansha USA
|US$15.99
|November 11
SEX DRIVE GN 2
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
The Strongest Sage With the Weakest Crest GN 27
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 11
Too Many Losing Heroines! GN 4
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom GN 4
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Tower Dungeon GN 3
|Vertical
|US$13.95
|November 11
Tsumiki Ogami's Not-So-Ordinary Life GN 3
|Viz Media
|US$11.99
|November 11
Uzaki-chan Wants to Hang Out! GN 13
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
Virgin Marriage: A Maiden Voyage into Passion's Embrace GN 3
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Virgin Ventures: The Hilarious Hijinks of Erotic Amateurs GN 1
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
Welcome to Demon School! Iruma-kun: IruMafia Edition GN 2
|Vertical
|US$13.95
|November 11
Wolf's Daughter: A Werewolf's Tale GN 2
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Yakuza Reincarnation GN 14
|Seven Seas
|US$13.99
|November 11
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
Ascendance of a Bookworm Part 2 GN 10
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
The Ayakashi Hunter's Tainted Bride GN 5
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 11
Black or White GN 11
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
Blue Lock GN 34
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 11
Blue Period GN 16
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 11
Bocchi the Rock! GN 7
|Yen Press
|US$6.99
|November 11
Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World GN 13
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
D.N.Angel New Edition GN 1
|Yen Press
|US$9.99
|November 11
Daily Report About My Witch Senpai GN 5
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Do Women Need Sex Entertainment? GN
|Titan
|US$8.99
|November 11
Dopeman GN 3
|Titan
|US$8.99
|November 11
Exquisite Blood: The Heretic Onmyoji GN 2
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 11
Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells GN 11
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
From Villainess to Healer: I Know the Cheat to Change My Fate GN 4
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
Gang King GN 35
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 11
I'm in Love with the Older Girl Next Door GN 3
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 4
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
In the Twilight of Our Adolescence GN
|Tokyopop
|US$7.99
|November 11
Kingdom GN 1
|Viz Media
|US$10.99
|November 11
Last Samurai Standing GN 3
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 11
The Magic in this Other World is Too Far Behind! GN 12
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
A Man Who Defies the World of BL GN 2
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
Mao GN 22
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
Mercedes and the Waning Moon: The Dungeoneering Feats of a Discarded Vampire Aristocrat GN 4
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
Mocha the Cat and His Forever Family GN 1
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
My Cute Cousin Always Gets Her Way GN 1
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
My Death-Defying Dog: Man's Best Friend, World's Best Savior GN 1
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
My Goddess Is Precious Today, Too GN 1
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
My Tiny Senpai GN 2
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
Nakamura-san, The Uninvited Gyaru GN 4
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
No God in Eden GN 2
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
One Piece GN 110
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
The Otome Heroine's Fight for Survival GN 5
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
Pet Shop of Horrors: Collector's Edition GN 4
|Seven Seas
|US$12.99
|November 11
Rai Rai Rai GN 2
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
The Raven Dark Hero GN 1
|Titan
|US$8.99
|November 11
Rebuild World GN 13
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 12
Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me GN 5
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
The Revenge of My Youth: Re Life with an Angelic Girl GN 3
|One Peace Books
|US$9.99
|November 11
Sakamoto Days GN 19
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
Seduced by the Demon King: A Sensual Rebirth GN 3
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
SEX DRIVE GN 2
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
The Strongest Sage With the Weakest Crest GN 27
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 11
Too Many Losing Heroines! GN 4
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom GN 4
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Tower Dungeon GN 3
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 11
Tsumiki Ogami's Not-So-Ordinary Life GN 3
|Viz Media
|US$6.99
|November 11
Uzaki-chan Wants to Hang Out! GN 13
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Virgin Marriage: A Maiden Voyage into Passion's Embrace GN 3
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Virgin Ventures: The Hilarious Hijinks of Erotic Amateurs GN 1
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Welcome to Demon School! Iruma-kun: IruMafia Edition GN 2
|Vertical
|US$10.99
|November 11
Wolf's Daughter: A Werewolf's Tale GN 2
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
Yakuza Reincarnation GN 14
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
You Can't Live All on Your Own! GN 3
|Tokyopop
|US$7.99
|November 11
You're So Sloppy, Hotta-sensei GN 3
|Omoi
|US$8.99
|November 12
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian Novel 8
|Yen Press
|US$16.00
|November 11
The Brilliant Healer's New Life in the Shadows Novel 3
|Yen Press
|US$15.99
|November 11
Days With My Stepsister Novel 6
|Yen Press
|US$16.00
|November 11
Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Novel 20
|Seven Seas
|US$14.99
|November 11
High School DxD Novel 17
|Yen Press
|US$16.00
|November 11
Isekai Tensei: Recruited to Another World Omnibus Novel 2
|Yen Press
|US$24.99
|November 11
Kuma Kuma Kuma Bear Novel 21
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Making Magic: The Sweet Life of a Witch Who Knows an Infinite MP Loophole Novel 2
|Yen Press
|US$15.99
|November 11
The Mimosa Confessions Novel 5
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
The Misdeeds of an Extremely Arrogant Villain Aristocrat Novel 1
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Novel 13
|Yen Press
|US$15.99
|November 11
Reincarnated as a Dragon Hatchling Novel 12
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Novel 14
|Yen Press
|US$16.00
|November 11
Sword of the Demon Hunter Kijin Gentosho Novel 11
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Tearmoon Empire Novel 14
|Yen Press
|US$15.99
|November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom Novel 4
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
The Wicked Princess and Her Twelve Eyes: The Legendary Villainess and Her Elite Assassins Novel
|Seven Seas
|US$15.99
|November 11
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian Novel 8
|Yen Press
|US$8.99
|November 11
Days With My Stepsister Novel 6
|Yen Press
|US$8.99
|November 11
Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Novel 20
|Seven Seas
|US$9.99
|November 11
The Dorky NPC Mercenary Knows His Place Novel 4
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 13
DUNGEON DIVE: Aim for the Deepest Level Novel 11
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 9
Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord: Production Magic Turns a Nameless Village into the Strongest Fortified City Novel 6
|Seven Seas
|US$9.99
|November 13
Engaging with the Plot: A Former Cat's Attempt to Save Her Now Temporary Fiancé Novel 2
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 10
Flung into a New World? Time to Lift the 200-Year Curse! Novel 2
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 13
High School DxD Novel 17
|Yen Press
|US$8.99
|November 11
Holmes of Kyoto Novel 20
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 11
The Misfit of Demon King Academy Novel 10 Act 2
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 12
Notorious No More: The Villainess Enjoys Feigning Incompetence Novel 2
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 10
Now I'm a Demon Lord! Happily Ever After with Monster Girls in My Dungeon Novel 13
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 14
Promised to a Dragon Novel 1
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 10
Restaurant to Another World Novel 6
|Seven Seas
|US$9.99
|November 13
Royal Spirits Are a Royal Pain! Give Me a Regular Romance Novel 1
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 12
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Novel 14
|Yen Press
|US$8.99
|November 11
A Tale of the Secret Saint Novel 9
|Seven Seas
|US$9.99
|November 13
They Don't Know I'm Too Young for the Adventurer's Guild Novel 3
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 14
Zilbagias the Demon Prince: How the Seventh Prince Brought Down the Kingdom Novel 5
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 13
Video Game Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
Dragon Ball: Sparking! ZERO Switch 2, Switch game
|Bandai Namco
|US$59.99
|November 14
Inazuma Eleven: Victory Road Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox X|S, PC game
|Level 5
|US$69.99
|November 13
Lumines Arise PS5, PC game
|Enhance Games
|US$39.99
|November 11
Yakuza Kiwami Switch 2 game
|Sega
|US$29.99
|November 13
Yakuza Kiwami 2 Switch 2 game
|Sega
|US$29.99
|November 13
