News
North American Anime, Manga Releases, November 9-15

posted on by Alex Mateo
I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History, I Parry Everything anime; Kingdom, D.N.Angel New Edition manga ship

The weekly North American Anime, Manga Releases article will be off for the next two weeks, and will be back in December.

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Arifureta - From Commonplace to World's Strongest Season 3 BDPlease Crunchyroll US$69.98 November 11
I Parry Everything BDCite Sentai Filmworks US$69.98 November 11
I Parry Everything Premium Box Set BDAnimeNewsNetwork Sentai Filmworks US$199.98 November 11
I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History BDPlease Crunchyroll US$69.98 November 11
Looking for the Full Moon BD 2Please AnimEigo US$59.95 November 11

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The Ayakashi Hunter's Tainted Bride Graphic Novel (GN) 5Please Kodansha USA US$13.99 November 11
Black or White GN 11Cite Viz Media US$12.99 November 11
Blue Period GN 16AnimeNewsNetwork Kodansha USA US$12.99 November 11
Bocchi the Rock! GN 7Please Yen Press US$15.00 November 11
D.N.Angel New Edition GN 1Please Yen Press US$22.00 November 11
Daily Report About My Witch Senpai GN 5Please Seven Seas US$13.99 November 11
Do Women Need Sex Entertainment? GNPlease Titan US$12.99 November 11
Dopeman GN 3Please Titan US$12.99 November 11
Exquisite Blood: The Heretic Onmyoji GN 2Please Square Enix Manga US$12.99 November 11
Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells GN 11Please Seven Seas US$13.99 November 11
Gushing Over Magical Girls GN 5Please J-Novel Club US$16.99 November 11
I’m in Love with the Older Girl Next Door GN 3Please Seven Seas US$13.99 November 11
Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 4Please Seven Seas US$14.99 November 11
In the Twilight of Our Adolescence GNPlease Tokyopop US$13.99 November 11
Kingdom GN 1Please Viz Media US$14.99 November 11
Last Samurai Standing GN 3Please Kodansha USA US$13.99 November 11
A Man Who Defies the World of BL GN 2Please Viz Media US$12.99 November 11
Mao GN 22Please Viz Media US$11.99 November 11
Medalist GN 11Please Kodansha USA US$13.99 November 11
Mocha the Cat and His Forever Family GN 1Please Seven Seas US$14.99 November 11
My Cute Cousin Always Gets Her Way GN 1Please Seven Seas US$13.99 November 11
My Goddess Is Precious Today, Too GN 1Please Seven Seas US$13.99 November 11
My Kitten is a Picky Eater GN 6Please Seven Seas US$13.99 November 11
Nakamura-san, The Uninvited Gyaru GN 4Please Seven Seas US$14.99 November 11
No God in Eden GN 2Please Seven Seas US$15.99 November 11
One Piece GN 110Please Viz Media US$11.99 November 11
Pet Shop of Horrors: Collector's Edition GN 4Please Seven Seas US$24.99 November 11
Rai Rai Rai GN 2Please Viz Media US$11.99 November 11
The Raven Dark Hero GN 1Please Titan US$12.99 November 11
Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me GN 5Please Seven Seas US$14.99 November 11
The Revenge of My Youth: Re Life with an Angelic Girl GN 3Please One Peace Books US$13.95 November 11
Sakamoto Days GN 19Please Viz Media US$11.99 November 11
Seduced by the Demon King: A Sensual Rebirth GN 3Please Seven Seas US$15.99 November 11
Senpai is an Otokonoko: My Crossdressing Classmate GN 3Please Kodansha USA US$15.99 November 11
SEX DRIVE GN 2Please Seven Seas US$15.99 November 11
The Strongest Sage With the Weakest Crest GN 27Please Square Enix Manga US$12.99 November 11
Too Many Losing Heroines! GN 4Please Seven Seas US$13.99 November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom GN 4Please Seven Seas US$13.99 November 11
Tower Dungeon GN 3Please Vertical US$13.95 November 11
Tsumiki Ogami’s Not-So-Ordinary Life GN 3Please Viz Media US$11.99 November 11
Uzaki-chan Wants to Hang Out! GN 13Please Seven Seas US$14.99 November 11
Virgin Marriage: A Maiden Voyage into Passion's Embrace GN 3Please Seven Seas US$15.99 November 11
Virgin Ventures: The Hilarious Hijinks of Erotic Amateurs GN 1Please Seven Seas US$14.99 November 11
Welcome to Demon School! Iruma-kun: IruMafia Edition GN 2Please Vertical US$13.95 November 11
Wolf’s Daughter: A Werewolf’s Tale GN 2Please Seven Seas US$13.99 November 11
Yakuza Reincarnation GN 14Please Seven Seas US$13.99 November 11

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Ascendance of a Bookworm Part 2 GN 10Please J-Novel Club US$8.99 November 12
The Ayakashi Hunter's Tainted Bride GN 5Cite Kodansha USA US$8.99 November 11
Black or White GN 11AnimeNewsNetwork Viz Media US$6.99 November 11
Blue Lock GN 34Please Kodansha USA US$10.99 November 11
Blue Period GN 16Please Kodansha USA US$10.99 November 11
Bocchi the Rock! GN 7Please Yen Press US$6.99 November 11
Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World GN 13Please Seven Seas US$9.99 November 11
D.N.Angel New Edition GN 1Please Yen Press US$9.99 November 11
Daily Report About My Witch Senpai GN 5Please Seven Seas US$9.99 November 11
Do Women Need Sex Entertainment? GNPlease Titan US$8.99 November 11
Dopeman GN 3Please Titan US$8.99 November 11
Exquisite Blood: The Heretic Onmyoji GN 2Please Square Enix Manga US$7.99 November 11
Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells GN 11Please Seven Seas US$9.99 November 11
From Villainess to Healer: I Know the Cheat to Change My Fate GN 4Please J-Novel Club US$8.99 November 12
Gang King GN 35Please Kodansha USA US$10.99 November 11
I’m in Love with the Older Girl Next Door GN 3Please Seven Seas US$9.99 November 11
Imaizumi Brings All the Gals to His House GN 4Please Seven Seas US$9.99 November 11
In the Twilight of Our Adolescence GNPlease Tokyopop US$7.99 November 11
Kingdom GN 1Please Viz Media US$10.99 November 11
Last Samurai Standing GN 3Please Kodansha USA US$8.99 November 11
The Magic in this Other World is Too Far Behind! GN 12Please J-Novel Club US$8.99 November 12
A Man Who Defies the World of BL GN 2Please Viz Media US$6.99 November 11
Mao GN 22Please Viz Media US$6.99 November 11
Mercedes and the Waning Moon: The Dungeoneering Feats of a Discarded Vampire Aristocrat GN 4Please J-Novel Club US$8.99 November 12
Mocha the Cat and His Forever Family GN 1Please Seven Seas US$9.99 November 11
My Cute Cousin Always Gets Her Way GN 1Please Seven Seas US$9.99 November 11
My Death-Defying Dog: Man's Best Friend, World's Best Savior GN 1Please J-Novel Club US$8.99 November 12
My Goddess Is Precious Today, Too GN 1Please Seven Seas US$9.99 November 11
My Tiny Senpai GN 2Please J-Novel Club US$8.99 November 12
Nakamura-san, The Uninvited Gyaru GN 4Please Seven Seas US$9.99 November 11
No God in Eden GN 2Please Seven Seas US$9.99 November 11
One Piece GN 110Please Viz Media US$6.99 November 11
The Otome Heroine's Fight for Survival GN 5Please J-Novel Club US$8.99 November 12
Pet Shop of Horrors: Collector's Edition GN 4Please Seven Seas US$12.99 November 11
Rai Rai Rai GN 2Please Viz Media US$6.99 November 11
The Raven Dark Hero GN 1Please Titan US$8.99 November 11
Rebuild World GN 13Please J-Novel Club US$8.99 November 12
Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me GN 5Please Seven Seas US$9.99 November 11
The Revenge of My Youth: Re Life with an Angelic Girl GN 3Please One Peace Books US$9.99 November 11
Sakamoto Days GN 19Please Viz Media US$6.99 November 11
Seduced by the Demon King: A Sensual Rebirth GN 3Please Seven Seas US$9.99 November 11
SEX DRIVE GN 2Please Seven Seas US$9.99 November 11
The Strongest Sage With the Weakest Crest GN 27Please Square Enix Manga US$7.99 November 11
Too Many Losing Heroines! GN 4Please Seven Seas US$9.99 November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom GN 4Please Seven Seas US$9.99 November 11
Tower Dungeon GN 3Please Kodansha USA US$8.99 November 11
Tsumiki Ogami’s Not-So-Ordinary Life GN 3Please Viz Media US$6.99 November 11
Uzaki-chan Wants to Hang Out! GN 13Please Seven Seas US$9.99 November 11
Virgin Marriage: A Maiden Voyage into Passion's Embrace GN 3Please Seven Seas US$9.99 November 11
Virgin Ventures: The Hilarious Hijinks of Erotic Amateurs GN 1Please Seven Seas US$9.99 November 11
Welcome to Demon School! Iruma-kun: IruMafia Edition GN 2Please Vertical US$10.99 November 11
Wolf’s Daughter: A Werewolf’s Tale GN 2Please Seven Seas US$9.99 November 11
Yakuza Reincarnation GN 14Please Seven Seas US$9.99 November 11
You Can't Live All on Your Own! GN 3Please Tokyopop US$7.99 November 11
You're So Sloppy, Hotta-sensei GN 3Please Omoi US$8.99 November 12

Print Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian Novel 8Please Yen Press US$16.00 November 11
The Brilliant Healer's New Life in the Shadows Novel 3Cite Yen Press US$15.99 November 11
Days With My Stepsister Novel 6AnimeNewsNetwork Yen Press US$16.00 November 11
Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Novel 20Please Seven Seas US$14.99 November 11
High School DxD Novel 17Please Yen Press US$16.00 November 11
Isekai Tensei: Recruited to Another World Omnibus Novel 2Please Yen Press US$24.99 November 11
Kuma Kuma Kuma Bear Novel 21Please Seven Seas US$15.99 November 11
Making Magic: The Sweet Life of a Witch Who Knows an Infinite MP Loophole Novel 2Please Yen Press US$15.99 November 11
The Mimosa Confessions Novel 5Please Seven Seas US$15.99 November 11
The Misdeeds of an Extremely Arrogant Villain Aristocrat Novel 1Please Seven Seas US$15.99 November 11
My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Novel 13Please Yen Press US$15.99 November 11
Reincarnated as a Dragon Hatchling Novel 12Please Seven Seas US$15.99 November 11
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Novel 14Please Yen Press US$16.00 November 11
Sword of the Demon Hunter Kijin Gentosho Novel 11Please Seven Seas US$15.99 November 11
Tearmoon Empire Novel 14Please Yen Press US$15.99 November 11
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold To Another Kingdom Novel 4Please Seven Seas US$15.99 November 11
The Wicked Princess and Her Twelve Eyes: The Legendary Villainess and Her Elite Assassins NovelPlease Seven Seas US$15.99 November 11

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian Novel 8Please Yen Press US$8.99 November 11
Days With My Stepsister Novel 6Cite Yen Press US$8.99 November 11
Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Novel 20AnimeNewsNetwork Seven Seas US$9.99 November 11
The Dorky NPC Mercenary Knows His Place Novel 4Please J-Novel Club US$7.99 November 13
DUNGEON DIVE: Aim for the Deepest Level Novel 11Please J-Novel Club US$7.99 November 9
Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord: Production Magic Turns a Nameless Village into the Strongest Fortified City Novel 6Please Seven Seas US$9.99 November 13
Engaging with the Plot: A Former Cat's Attempt to Save Her Now Temporary Fiancé Novel 2Please J-Novel Club US$7.99 November 10
Flung into a New World? Time to Lift the 200-Year Curse! Novel 2Please J-Novel Club US$7.99 November 13
High School DxD Novel 17Please Yen Press US$8.99 November 11
Holmes of Kyoto Novel 20Please J-Novel Club US$7.99 November 11
The Misfit of Demon King Academy Novel 10 Act 2Please J-Novel Club US$7.99 November 12
Notorious No More: The Villainess Enjoys Feigning Incompetence Novel 2Please J-Novel Club US$7.99 November 10
Now I'm a Demon Lord! Happily Ever After with Monster Girls in My Dungeon Novel 13Please J-Novel Club US$7.99 November 14
Promised to a Dragon Novel 1Please J-Novel Club US$7.99 November 10
Restaurant to Another World Novel 6Please Seven Seas US$9.99 November 13
Royal Spirits Are a Royal Pain! Give Me a Regular Romance Novel 1Please J-Novel Club US$7.99 November 12
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Novel 14Please Yen Press US$8.99 November 11
A Tale of the Secret Saint Novel 9Please Seven Seas US$9.99 November 13
They Don't Know I'm Too Young for the Adventurer's Guild Novel 3Please J-Novel Club US$7.99 November 14
Zilbagias the Demon Prince: How the Seventh Prince Brought Down the Kingdom Novel 5Please J-Novel Club US$7.99 November 13

Video Game Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Dragon Ball: Sparking! ZERO Switch 2, Switch gamePlease Bandai Namco US$59.99 November 14
Inazuma Eleven: Victory Road Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox X|S, PC gameCite Level 5 US$69.99 November 13
Lumines Arise PS5, PC gameAnimeNewsNetwork Enhance Games US$39.99 November 11
Yakuza Kiwami Switch 2 gamePlease Sega US$29.99 November 13
Yakuza Kiwami 2 Switch 2 gamePlease Sega US$29.99 November 13


Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.


Disclosure: Bandai Namco Filmworks Inc., a wholly owned subsidiary of Bandai Namco Holdings Inc., is a non-controlling, minority shareholder in Anime News Network Inc.
