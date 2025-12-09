News
Ao Kojima's Hon Nara Uru Hodo Tops 2025 Da Vinci Manga Ranking
posted on by Rafael Antonio Pineda
Fumi Yoshinaga's What Did You Eat Yesterday?, Yūta Tsukada's RIOT round out top 3
The January 2026 issue of Kadokawa Media Factory's literary news magazine Da Vinci unveiled its 25th annual "Book of the Year" list last Friday.
The magazine's top 30 manga titles are:
- Ao Kojima's Hon Nara Uru Hodo (volumes 1-2)
- Fumi Yoshinaga's What Did You Eat Yesterday? (volumes 1-24)
- Yūta Tsukada's RIOT (volumes 1-3)
- Maro and Hirochi Maki's Ohitori-sama Hotel (volumes 1-7)
- Tsubumi Mori's Korogaru Kyōdai (volumes 1-7)
- Eiichiro Oda's One Piece (volumes 1-113)
- Tsurumaikada's Medalist (volumes 1-13)
- Nabekurao's Robō no Fujii (volumes 1-5)
- Tori Mizunaga's Shiawase wa Tabete Nete Mate (volumes 1-6)
- Gōten Hamada's Miharu no Senjō (volumes 1-2)
- Osmau Nishi and Shiro Usazaki's Ichi the Witch (volumes 1-6)
- Chiaki Ida's Gohan ga Tanoshimi
- Takeru Hokazono's Kagurabachi (volumes 1-9)
- Tooru Seino's Danmitsu (volume 1)
- Uo Ayae's Nba! (volume 1-2)
- Nicolson Nico's Jumon yo Sekai wo Kutsugaese (volumes 1-4)
- Yōko Kondō's Iemori Kitan (volumes 1-2)
- Kiyohiko Azuma's Yotsuba&! (volumes 1-16)
- Miri Masuda's Satō-san no Tomodachi
- Misato Konari's Nagi no Oitoma (volumes 1-12)
- selen (manga and original novel character design) and Asaki Asagiri's (original novel story) Belle Poupée no Supadari Konyaku (volumes 1-2)
- Gōshō Aoyama's Detective Conan (volumes 1-107)
- Yasuhisa Hara's Kingdom (volumes 1-77)
- Yukinobu Tatsu's Dandadan (volumes 1-21)
- Tatsuki Fujimoto's Chainsaw Man (volumes 1-22)
- Yumi Tamura's Don't Call It Mystery (volumes 1-15)
- Chūya Koyama's Space Brothers (volumes 1-45)
- Kōhei Horikoshi's My Hero Academia (volumes 1-42)
- Maki Yamori (manga), Mizuki Nagano (original novel story), and Saori Toyota's (original novel character design) Koishita Hito wa, Imōto no Kawari ni Shindekure to Itta. - Imōto to Kekkon Shita Kataomoi Aite ga Naze Imasara Watashi no Moto ni? to Omottara (volumes 1-5)
- Ino Manmaru (manga), Ayaka Sakuraze (original novel), and Border's (original novel character design) My Contract With the Apothecary Monster (volumes 1-3)
Gege Akutami's Jujutsu Kaisen (volumes 1-28) ranked at #1 last year, followed by Uoto's Yōkoso! Fact (Tōkyō S-ku Daini Shibu) e (volumes 1-4) at #2 and Inuhiko Doronoda's Spacewalking With You (volumes 1-3) at #3.
Source: Da Vinci January 2026 issue
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. One or more of the companies mentioned in this article are part of the Kadokawa Group of Companies.