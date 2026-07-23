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OceanVeil Adds Love Hina, Level E, Yuru Yuri, DRAMAtical Murder, More Anime
posted on by Alex Mateo
Also: Nyarko-san: Another Crawling Chaos, Bombshells from the Sky, Hanayamata
WWWave Corporation's anime streaming platform OceanVeil announced that it is adding the following anime to its service:
- Love Hina - July 5 at 6:00 p.m. EDT
- LEVEL E - July 5 at 9:00 p.m. EDT
- YURU YURI (Yuruyuri) Season 1 - July 6 at 6:00 p.m. EDT
- Nyarko-san: Another Crawling Chaos Season 1 - July 11 at 3:00 p.m. EDT
- Bombshells from the Sky (also known as Asobi ni Iku yo! and Cat Planet Cuties) - July 14 at 1:00 p.m. EDT
- DRAMAtical Murder television anime - July 22 at 9:00 p.m. EDT
- Hanayamata - August 4 at 6:00 p.m. EDT
- YURU YURI Season 2 - August 10 at 6:00 p.m. EDT
- YURU YURI Season 3 - September 14 at 6:00 p.m. EDT
- Nyarko-san: Another Crawling Chaos Season 2 - October 3 at 3:00 p.m. EDT
- DRAMAtical Murder original video anime (OVA) - October 14 at 9:00 p.m. EDT
OceanVeil launched in March 2025.
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