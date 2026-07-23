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OceanVeil Adds Love Hina, Level E, Yuru Yuri, DRAMAtical Murder, More Anime

posted on by Alex Mateo
Also: Nyarko-san: Another Crawling Chaos, Bombshells from the Sky, Hanayamata

OceanVeil anime
Image courtesy of OceanVeil
● Love Hina: © Ken Akamatsu・Kodansha / Love Hina Onsen Kumiai・TV Tokyo ● LEVEL E: ©Yoshihiro Togashi 1995-1997 © Pierrot・TV Tokyo/Shueisha ● YuruYuri: ©NAMORI/ICHIJINSHA/7 FOREST ENTERTAINMENT CLUB ●Nyarko-san Another Crawling Chaos: ©Manta Aisora-SOFTBANK Creative Corp. / Team-UNSPEAKABLE ONE ●Nyarko-san Another Crawling Chaos W: ©Manta Aisora-SOFTBANK Creative Corp. / Team-UNSPEAKABLE ONE W ●Bombshells from the Sky: ©Okina Kamino・MEDIA FACTORY/"ASOBINIIKUYO!"Production Committee ● DRAMAtical Murder: ©Nitroplus/DRAMAtical Murder partners ●HaNaYaMaTa: ©Sou Hamayumiba-Houbunsha/HANAYAMATA Partners
WWWave Corporation's anime streaming platform OceanVeil announced that it is adding the following anime to its service:
  • Love Hina - July 5 at 6:00 p.m. EDT
  • LEVEL E - July 5 at 9:00 p.m. EDT
  • YURU YURI (Yuruyuri) Season 1 - July 6 at 6:00 p.m. EDT
  • Nyarko-san: Another Crawling Chaos Season 1 - July 11 at 3:00 p.m. EDT
  • Bombshells from the Sky (also known as Asobi ni Iku yo! and Cat Planet Cuties) - July 14 at 1:00 p.m. EDT
  • DRAMAtical Murder television anime - July 22 at 9:00 p.m. EDT
  • Hanayamata - August 4 at 6:00 p.m. EDT
  • YURU YURI Season 2 - August 10 at 6:00 p.m. EDT
  • YURU YURI Season 3 - September 14 at 6:00 p.m. EDT
  • Nyarko-san: Another Crawling Chaos Season 2 - October 3 at 3:00 p.m. EDT
  • DRAMAtical Murder original video anime (OVA) - October 14 at 9:00 p.m. EDT

OceanVeil launched in March 2025.

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