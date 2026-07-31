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Producer/Director Masayasu Sagisu Dies at 93

posted on by Alex Mateo
Sagisu worked on several anime at Eiken (formerly TCJ Animation)

sazaesan
Image via Sazae-san's official website
©長谷川町子美術館
Composer Shiro Sagisu revealed on X/Twitter on Friday that his uncle and anime producer Masayasu Sagisu died on July 12. He was 93.

There was a private funeral for family members.

Sagisu was born in 1932 in Tokyo. He was the younger brother to director and producer Sōji Ushio (also known as Fujio Sagisu, Tomio Sagisu, and Shiro Sagisu's father).

Sagisu was a director and producer at Eiken, formerly known as TCJ Animation. He worked on several anime, including Tetsujin 28, 8 Man, Super Jetter, Space Boy Soran, and Sazae-san (pictured right).

Source: Shiro Sagisu's X/Twitter account

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