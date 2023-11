North American Anime, Manga Releases, November 12-18

The weekly North American Anime, Manga Releases article will be off for the next 2 weeks, and will be back in December.

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date BLUELOCK Season 1 Part 1 BD Please Crunchyroll US$69.98 November 14 Boruto: Naruto Next Generations Set 16 BD Cite Viz Media US$49.99 November 14 Boruto: Naruto Next Generations Set 16 DVD AnimeNewsNetwork Viz Media US$44.99 November 14 Rail Wars! BD Please Sentai Filmworks US$49.98 November 14

Print Manga Releases

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date 365 Days to the Wedding GN 1 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Ace of the Diamond GN 46 Cite Kodansha USA US$10.99 November 14 BAKEMONOGATARI GN 20 AnimeNewsNetwork Vertical US$7.99 November 14 Blue Exorcist GN 28 Please Viz Media US$6.99 November 14 Captain Corinth: The Galactic Navy Officer Becomes An Adventurer GN 5 Please One Peace Books US$12.95 November 14 Cardcaptor Sakura: Clear Card GN 14 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 Cat on the Hero's Lap GN 1 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Cells at Work! Lady GN 3 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 D.Gray-man GN 28 Please Viz Media US$6.99 November 14 Disney Twisted-Wonderland The Manga: Book of Heartslabyul GN 2 Please Viz Media US$8.99 November 14 The Duke of Death and His Maid GN 9 Please Seven Seas US$9.99 November 14 The Fable GN 20 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 Fly Me to the Moon GN 20 Please Viz Media US$6.99 November 14 Gang King GN 11 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 The Great Cleric GN 11 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 Helck GN 6 Please Viz Media US$6.99 November 14 Isekai Tensei: Recruited to Another World GN 6 Please J-Novel Club US$8.99 November 15 Lazy Dungeon Master GN 6 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Love Nest 2nd GN 1 Please Viz Media US$6.99 November 14 Mao GN 14 Please Viz Media US$6.99 November 14 Megumi & Tsugumi GN 4 Please Viz Media US$6.99 November 14 Miss Kobayashi's Dragon Maid in COLOR! - Double-Chromatic Edition GN 2 (color) Please Seven Seas US$9.99 November 14 Mr. Villain's Day Off GN 2 Please Square Enix Manga US$9.99 November 14 Sakura, Saku! GN 1 Please Viz Media US$6.99 November 14 Shaman King Flowers GN 5 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 Sheep Princess in Wolf's Clothing GN 1 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Sleepy Princess in the Demon Castle GN 22 Please Viz Media US$6.99 November 14 The Strongest Sage With the Weakest Crest GN 15 Please Square Enix Manga US$7.99 November 14 The Tale of the Outcasts GN 8 Please Seven Seas US$9.99 November 14 That Time the Manga Editor Started a New Life in the Countryside GN 2 Please Kodansha USA US$10.99 November 14 Time Stop Hero GN 8 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Tokyo Aliens GN 5 Please Square Enix Manga US$7.99 November 14 The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash GN 4 Please Seven Seas US$9.99 November 14 Wolf Girl and Black Prince GN 4 Please Viz Media US$6.99 November 14

Print Novel Releases

Digital Novel Releases

Video Game Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC game Please Bandai Namco US$59.99 November 17 Persona 5 Tactica Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC game Cite Sega US$59.99 November 17 Super Mario RPG Switch game AnimeNewsNetwork Nintendo US$59.99 November 17 UFO Robot Grendizer : The Feast of the Wolves PS5, Xbox Series X|S, PC game Please Microids US$39.99 November 14





Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.





Disclosure: Bandai Namco Filmworks Inc., a wholly owned subsidiary of Bandai Namco Holdings Inc., is a non-controlling, minority shareholder in Anime News Network Inc.