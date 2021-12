Translators Unite!

世界中に漫画を届ける!「みんなで翻訳」の作品販売が本日からスタート!

(本社:東京都千代田区、代表取締役:明石耕作)は、全世界漫画を届けるサービス『みんなで翻訳』にて、作品販売を開始いたします。

また、翻訳作品の販売開始を記念して、「30%OFFクーポン」を配布します。

『みんなで翻訳』は、クリエイターが翻訳許可を出した作品をファンが翻訳し、売り上げを自動分配するサービスとして2021年10月よりスタート。

リリース開始日より世界中の翻訳者が登録し、英語、中国語(簡体字・繁体字)韓国語に対応。翻訳作品はすべて審査され機械翻訳など審査基準に満たないものは販売されません。

この度、翻訳作品の販売が開始されることで、多くのクリエイターが広く世界中へその作品を届けることが可能になります。

「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会にする」をコーポレートビジョンに掲げる当社は、本リリースをもって、国内のみならず国外の多言語のお客様とクリエイターをつなぐサービスの提供を開始いたします。