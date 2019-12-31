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Happy New Year from the Anime World 2020! Part II

posted on by Lynzee Loveridge

New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.

From all of us at Anime News Network, Happy New Year!

Kohei Ashiya (JoJo's Bizarre Adventure animation director)

Atlus

Etotama

Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid)

Gust

Harikamo (Urara Maze Town Book)

Is the order a rabbit?

JoJo's Bizarre Adventure manga

Kase-san and Morning Glories

Kazue Katō (Blue Exorcist)

Kemono Friends Pavilion

Chūya Koyama (Space Brothers)

Chikashi Kubota (animator)

Kyoto Animation

Love Live!

Kinriki Mantou (Space Dandy designer)

Shinov Mimori (Thunderbolt Fantasy character designer)

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Hiroki Mutaguchi (Gundam Build Fighters animator)

Nitroplus

PlayStation Japan

Kouji Seo (Fūka)

Akira Takeuchi (animator)

Trigger

This article has a follow-up: Happy New Year from the Anime World 2020! Part III (2020-01-01 00:00)
follow-up of Happy New Year from the Anime World 2020! Part I
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