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Happy New Year from the Anime World 2020! Part II
posted on by Lynzee Loveridge
New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.
From all of us at Anime News Network, Happy New Year!
Kohei Ashiya (JoJo's Bizarre Adventure animation director)
大変な事も色々ありましたが、矢張り今年一番印象に残るお仕事は、ジョジョの奇妙な冒険でした‼️— アしや(芦谷)耕平 (@asikoh009) December 31, 2019
原作で最も好きな部に携われた事は一生の誇りです🇮🇹
皆様今年一年、お世話になりました‼️#jojo #jojo_anime #黄金の風 #ジョルノ #GE #PhantomBlood #ディオ #ジョナサン #大晦日 #HappyNewYear pic.twitter.com/xyxHIifEOU
Atlus
あけましておめでとうございます。2020年もアトラスをどうぞよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/ro8AAlJyqL— アトラス公式アカウント (@Atlus_jp) December 31, 2019
Etotama
明けましておめでとうございます!2020年も「えとたま」を宜しくお願い致します。#えとたま pic.twitter.com/SQ8Gpce38U— TVアニメ「えとたま」公式 (@Etotama_anime) December 31, 2019
えとたま特設サイトにて、今年も恒例の「えとたま」特製描き下ろし年賀状の配信を開始しました!— TVアニメ「えとたま」公式 (@Etotama_anime) December 16, 2019
2020年は子年!魅惑のチュウたんの年賀状が
無料でダウンロードいただけます。
新年のご挨拶には、ぜひチュウたんの年賀状をご利用ください。https://t.co/x272U1n6WU#えとたま #チュウたん #年賀状 pic.twitter.com/5uz2Kyj1N1
Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid)
2020年あけましておめでとうございます☆— 藤真拓哉@冬コミ4日目西あ-53a (@fujimatakuya) December 31, 2019
本年もよろしくお願いいたします!!#新年 pic.twitter.com/aP2qAi1rUC
Gust
あけましておめでとうですの~!— がすとちゃん@黄昏DX 12/25発売&ライザのアトリエ 好評発売中! (@GustSocialPR) December 31, 2019
今年もがすとと、ガストショップのお客様に良いことがありますように♪
…ということを祈願して、「新春初ガスト詣」を推奨するですの!乞うご期待ですの!https://t.co/xIb0xWjXAv#がすとちゃん #ガストリア #ガストショップ pic.twitter.com/fOleNWoGwN
Harikamo (Urara Maze Town Book)
昨年のうちにご挨拶しそびれた〜ありがとうございました!今年もよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/w9YhNc1YmY— はりかも (@Harikamo) December 31, 2019
Is the order a rabbit?
あけましておめでとうございます!2020年も皆さまにたくさんの”かわいい”をお届けします☆本年も「ご注文はうさぎですか??」を引き続きどうぞ宜しくお願いします♪ #gochiusa pic.twitter.com/SgXdusKCBn— TVアニメ『ご注文はうさぎですか??』 (@usagi_anime) December 31, 2019
JoJo's Bizarre Adventure manga
あけましておめでとうございますッ!— ジョジョの奇妙な冒険 公式 (@araki_jojo) December 31, 2019
今年もよろしくお願いいたしますッ!
☆2020年は原画展が長崎、金沢に巡回
☆OVA『岸辺露伴』も各地を巡回
☆アーケードゲーム『ラストサバイバー』が各地で稼動中
など、いろいろありますッ!
画像はジャンプフェスタ2020に展示された直筆色紙です。 pic.twitter.com/JaiQVwXG65
Kase-san and Morning Glories
2020年、あけましておめでとうございます!公開から1年以上経ちますが、変わらぬ応援をありがとうございます。劇場OVA「あさがおと加瀬さん。」は海を越えて1月11日に韓国、2月25日にドイツ&オーストリアでの上映が決定しています。これからも山田と加瀬さんの恋を見守ってください。#asagao_anime pic.twitter.com/qMfHBRDOKo— 「あさがおと加瀬さん。」アニメ公式 / Kase-san Anime Official (@asagao_anime) December 31, 2019
Kazue Katō (Blue Exorcist)
雑然としてるけど、正月飾りだけ飾りました。— 加藤和恵 公式 (@katohhhhhh) December 31, 2019
今年は色々とご心配をおかけしましたが、あったか〜く応援してくださった読者さん、周りにいてくれる皆さん、ありがとうございました!
よいお年を〜(加藤) pic.twitter.com/0IVEcIxUL7
Kemono Friends Pavilion
【 #HappyNewYear 】— けものフレンズぱびりおん【公式】 (@kemono_pavilion) December 31, 2019
昨年はたくさんのご来園ありがとうございました!
みなさんは色んなフレンズたちと出逢う事ができましたか?
今年も新しいフレンズが続々と登場予定ですので
引き続き #けものフレンズぱびりおん をよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/kQRjBWLOOf
Chūya Koyama (Space Brothers)
よいお年をお迎えください— 宇宙兄弟 最新37巻予約受付中! (@uchu_kyodai) December 31, 2019
南波家#大晦日 pic.twitter.com/OCedI1Eivj
新年あけましておめでとうございます今年も宜しくお願いいたします#あけましておめでとう pic.twitter.com/5wpMr4pmHA— 宇宙兄弟 最新37巻予約受付中! (@uchu_kyodai) December 31, 2019
Chikashi Kubota (animator)
2020年、あけましておめでとうございます!! pic.twitter.com/ElsRk4o0bP— 久保田誓 (@kubo_chika) December 31, 2019
Kyoto Animation
Thank you for everything you've done for us last year.— 京都アニメーション (@kyoani) December 31, 2019
Best wishes for the New Year.
All the staff of Kyoto Animationhttps://t.co/JHqRRSfmK9 pic.twitter.com/f0jNY8XU8U
Love Live!
【謹賀新年】皆様あけましておめでとうございます!— ラブライブ!シリーズ公式 (@LoveLive_staff) December 31, 2019
昨年はシリーズ9周年の節目の年、駆け抜けた2019年でしたが、ラブライブ!シリーズは2020年もこれまで以上にどんどん盛り上げていきます!
本年も皆様とともに歩む、素敵な一年となりますように!#lovelive pic.twitter.com/6LehK5wPnS
Kinriki Mantou (Space Dandy designer)
2020今年もよろしくお願いします!! 令和〜— きんりきまんとう (@kinrikimantou) December 31, 2019
あけおめイラストは辰年から始めたんだよなあ。次の辰年まで後何年だ?#あけおめ pic.twitter.com/L7rYWJSM7K
Shinov Mimori (Thunderbolt Fantasy character designer)
あけましておめでとうございます! pic.twitter.com/uAma3ULor3— 三杜シノヴ (@Sinov_mimori) December 31, 2019
Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans
明けましておめでとうございます!!— 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ (@g_tekketsu) December 31, 2019
2020年も『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』をよろしくお願いいたします!#g_tekketsu#おるふぇんちゅ#ウルハン#2020年 pic.twitter.com/DPqOlz21Ap
Hiroki Mutaguchi (Gundam Build Fighters animator)
明けましておめでとうございますm(__)m— 牟田口裕基 (@mutaguti2) December 31, 2019
画像は全くおめでたくありませんが、本年もSDガンダムとロボ作画を頑張ります( ￣▽￣) pic.twitter.com/LxgtZ24EmO
Nitroplus
昨年は弊社のコンテンツをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。— ニトロプラス (@Nitroplus_staff) December 31, 2019
ニトロプラスはおかげさまで昨年8月にブランド設立20周年を迎えました。
皆さまに楽しんでいただけるコンテンツを世に送り出せるよう、本年もより一層努めてまいります。何卒よろしくお願いいたします!#Nitroplus pic.twitter.com/CN6BeQTwLN
PlayStation Japan
新年、あけましておめでとうございます— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 31, 2019
新年のご挨拶に、△〇×□をお正月モチーフにデザインした年賀状をお送りいたします。
今年も皆さまが充実したゲームライフを送れますように#謹賀新年 #元旦 #あけおめ #年賀状 pic.twitter.com/MDSza3bBlC
Kouji Seo (Fūka)
今年は(針)ネズミ年ということで。笑#風夏 #hedgehogs pic.twitter.com/P5y4alvGFA— 瀬尾公治 (@seokouji) December 31, 2019
あけましておめでとうございます。— 瀬尾公治 (@seokouji) December 31, 2019
今年も「ヒットマン」をよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/dh6yhhWxul
Akira Takeuchi (animator)
あけましておめでとうございます— 武内あきら (@AkinbeMichu0224) December 31, 2019
今年もよろしくお願いします⤵ pic.twitter.com/V4dfwXTnHb
Trigger
Happy new year 2020‼️— TRIGGER Inc. (@trigger_inc) December 31, 2019
明けましておめでとうございます‼️
今年も宜しくお願いいたします#ICPD #kill_la_kill #LWA_jp #KIZNA #ルル子 #ダリフラ #SSSS_GRIDMAN #プロメア #BNA #SSSS_DYNAZENON #TRIGGERInc pic.twitter.com/e7WSEVfqZl
follow-up of Happy New Year from the Anime World 2020! Part I