Top-Selling Manga in Japan by Volume: 2021 — Demon Slayer Finale Sells Record 5.17 Million

The 23rd and final volume (not pictured due to possible spoilers) of Koyoharu Gotouge 's Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba manga sold 5,171,440 copies in one year, a record since Oricon began publishing its ranking chart in April 2008. The first volume (pictured right) in the series was the first manga volume to sell a cumulative total of over 5 million copies since 2008. As of May, 19 volumes in the series each sold over 5 million copies.





This list covers sales of physical copies surveyed from November 23, 2020 to November 21, 2021.

Rank Title Author Estimated Sales 1 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 23 Koyoharu Gotouge 5,171,440 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba --Stories of Water and Flame Art: Ryōji Hirano/Original Story: Koyoharu Gotouge 2,374,621 3 Jujutsu Kaisen 14 Gege Akutami 2,312,250 4 Jujutsu Kaisen 15 Gege Akutami 2,306,950 5 Jujutsu Kaisen 16 Gege Akutami 2,098,087 6 ONE PIECE 98 Eiichiro Oda 2,018,042 7 Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō Gege Akutami 1,930,831 8 ONE PIECE 99 Eiichiro Oda 1,863,574 9 ONE PIECE 100 Eiichiro Oda 1,839,886 10 Jujutsu Kaisen 13 Gege Akutami 1,772,617 11 Jujutsu Kaisen 9 Gege Akutami 1,772,331 12 Jujutsu Kaisen 8 Gege Akutami 1,770,228 13 Jujutsu Kaisen 1 Gege Akutami 1,765,995 14 Jujutsu Kaisen 12 Gege Akutami 1,759,287 15 Jujutsu Kaisen 10 Gege Akutami 1,749,558 16 Jujutsu Kaisen 11 Gege Akutami 1,748,084 17 Jujutsu Kaisen 2 Gege Akutami 1,732,361 18 Jujutsu Kaisen 7 Gege Akutami 1,710,326 19 Jujutsu Kaisen 4 Gege Akutami 1,705,266 20 Jujutsu Kaisen 3 Gege Akutami 1,702,581 21 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Official Fan Book II Koyoharu Gotouge 1,700,316 22 Jujutsu Kaisen 6 Gege Akutami 1,694,028 23 Jujutsu Kaisen 5 Gege Akutami 1,688,854 24 Jujutsu Kaisen 17 Gege Akutami 1,628,943 25 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 Koyoharu Gotouge 1,340,233 26 Attack on Titan 33 Hajime Isayama 1,256,922 27 SPY×FAMILY 6 Tatsuya Endō 1,229,131 28 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 Koyoharu Gotouge 1,158,245 29 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 Koyoharu Gotouge 1,157,633 30 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Koyoharu Gotouge 1,130,381

Source: Oricon