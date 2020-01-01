Interest
Happy New Year from the Anime World 2020! Part IV

posted on by Lynzee Loveridge

New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.

From all of us at Anime News Network, Happy New Year!

Bungo Stray Dogs

Hiroshi Hayashi (Character designer)

Akira Himekawa (The Legend of Zelda manga)

IDOLiSH7

The idols become rodents for "IDOLiCHU."

Katana Maidens: Toji no Miko

Shin'ichi Kurita (character designer)

Laid-Back Camp

LaLa Magazine

George Morikawa (Hajime no Ippo)

One Piece

Shirabii (The Ryuo's Work is Never Done! character designer)

Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier)

Shiratori Shirow (The Ryuo's Work is Never Done!)

Shirow announced the birth of his daughter.

Space Battleship Yamato 2202

Studio Chizu

Meca Tanaka (Meteor Prince)

That Time I Got Reincarnated as a Slime mobile game

Naoto Tsushima (Fighting Foodons)

Sōichirō Yamamoto (Teasing Master Takagi-san)

Akane Yano (High School Prodigies Have It Easy Even In Another World character designer)

This article has a follow-up: Happy New Year from the Anime World 2020! Part V (2020-01-01 12:00)
follow-up of Happy New Year from the Anime World 2020! Part III
discuss this in the forum (20 posts) |
bookmark/share with:

Interest homepage / archives