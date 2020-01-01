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Happy New Year from the Anime World 2020! Part IV
posted on by Lynzee Loveridge
New Year's is the most important holiday in Japan, with families gathering to share big feasts and visit their local temple. New Year's cards (nengajō) are often sent to friends, family and acquaintances. Figures from the anime, manga and video game fields draw their own (usually featuring their own characters) and share them with the rest of us online. Here, then, is ANN's annual New Year's greetings round-up. As 2020 is the Year of the Rat according to the Chinese zodiac, many of the greetings feature mice. Last year was the Year of the Pig, so you may also see references to pigs making way for the new animal of the year.
From all of us at Anime News Network, Happy New Year!
Bungo Stray Dogs
【謹賀新年】明けましておめでとう御座います!旧年もたくさんの応援を誠に感謝いたします。今年は子年なので、「死の鼠の家」の皆様が新年のご挨拶に。2020年が皆様にとってより佳い一年になることを心より願っております。 https://t.co/CJLcH8DvCG #bungosd pic.twitter.com/EQJOy75Owb— アニメ「文豪ストレイドッグス」公式 (@bungosd_anime) December 31, 2019
Hiroshi Hayashi (Character designer)
あけましておめでとうございます。— はやしひろし (@pirosix) December 31, 2019
本年もよろしくお願い致します。 pic.twitter.com/PaQtqaMBoH
本年も沢山のお客様にご来店いただきまして、心より感謝申し上げます。— はやしひろし (@pirosix) December 31, 2019
新年も本年同様、居酒屋ツボハチを何卒よろしくお願い致します。
〜店主〜
※年始は元日より営業しております。
沢山のお客様のご来店、お待ちしております。#ツボハチ pic.twitter.com/5d8qO1WVUd
Akira Himekawa (The Legend of Zelda manga)
明けましておめでとうございます— 姫川 明 Akira Himekawa (@AkiraHimekawa) December 31, 2019
令和二年
Happy New Yearpic.twitter.com/xayi1swzzO
IDOLiSH7
The idols become rodents for "IDOLiCHU."
【お正月動画】新年あけましておめでとうございます!— アイドリッシュセブン公式@大神万理 (@iD7Mng_Ogami) December 31, 2019
今年はねずみ年…ということは、アイドリッチュセブン!?
1/6まで可愛い動画を毎日公開予定です!
アプリでもお得なアイテムがもらえますので、ぜひチェックしてくださいね!https://t.co/yCcdtmgdmc#アイドリッチュセブン #アイナナ #アニナナ pic.twitter.com/fDC8RKHXMH
改めまして、2020年あけましておめでとうございます!— アイドリッシュセブン公式@大神万理 (@iD7Mng_Ogami) December 31, 2019
ねずみ年ということで #アイドリッチュセブン 楽しんでいただけておりますでしょうか…!
今年も皆様と、たくさんの驚きを共有できますように。
2020年もアイドリッシュセブンをよろしくお願いいたします!(運営)#アイナナ pic.twitter.com/ITcPPKqca8
Katana Maidens: Toji no Miko
【HAPPY NEW YEAR!】— 刀使ノ巫女『とじとも』ゲーム公式 (@tojitomo) December 31, 2019
明けましておめでとうございます!
2018年からサービスを開始したとじともは、まもなく2周年を迎えます!
2020年も、皆様にますます「刀使ノ巫女」の世界を楽しんでいただけるよう、引き続き全力で運営してまいりますので、よろしくお願いいたします!#とじとも pic.twitter.com/1ygymoM0gP
Shin'ichi Kurita (character designer)
あけましておめでとうございます pic.twitter.com/dxAItks0yf— 栗田新一 (@kurishinBH) December 31, 2019
Laid-Back Camp
あけましておめでとうございます!— TVアニメ「ゆるキャン△」公式 (@yurucamp_anime) December 31, 2019
本年も「ゆるキャン△」を宜しくお願い致します!
ショートアニメ「へやキャン△」は1月6日(月)より放送開始致します!
放送までお楽しみに♪#ゆるキャン #へやキャン pic.twitter.com/f9L9DKdpQ9
今年も色んなコラボや音楽会など盛り沢山の1年間でした…!— TVアニメ「ゆるキャン△」公式 (@yurucamp_anime) December 31, 2019
皆さんの温かいお声のおかげです(*´v'*)
ありがとうございます!
そして、2020年1月6日(月)からはショートアニメ「へやキャン△」が始まりますよー!
それでは、よいお年を~#ゆるキャン #へやキャン pic.twitter.com/x6NYJ7QEiD
LaLa Magazine
明けましておめでとうございます— LaLa編集部 (@LaLa_info) December 31, 2019
LaLaを皆様の日常に、
LaLaが非日常を皆様に!
2020年も、よろしくお願いいたします pic.twitter.com/YvgowYJZrF
George Morikawa (Hajime no Ippo)
December 31, 2019
One Piece
ニュース|謹賀新年!尾田栄一郎先生から2020年のお祝いイラストが到着!! #onepiece https://t.co/cJEmxzt4sX pic.twitter.com/AohdocZ622— ONE PIECE.com(ワンピース) (@OPcom_info) December 31, 2019
Shirabii (The Ryuo's Work is Never Done! character designer)
December 31, 2019
Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier)
2019年は複製原画本やポップアップストアに続きキッチンのスピンオフが開始などたくさんの方にご助力頂いて、ますますとんがりの世界が広がった年でした。本当にありがとうございました。そして来る2020年、これからもどんどん盛り上がっていくと思いますので、応援よろしくお願いいたします。#Δ帽子 pic.twitter.com/CTM9wIsGwP— とんがり帽子のアトリエ6巻11/21発売白浜鴎 (@shirahamakamome) December 31, 2019
Shiratori Shirow (The Ryuo's Work is Never Done!)
今年もありがとうございました— 白鳥士郎 (@nankagun) December 31, 2019
娘が生まれ、忙しくも幸せな1年でした。
来年2月は『りゅうおうのおしごと!』12巻が発売となります。
これまでで最も分厚い1冊になります。6巻以降を読み直してお待ちいただければ幸いです!https://t.co/oF9FeEx1Ja
それとあの…ゲームのほうも… pic.twitter.com/Uhmp7yoqNh
Shirow announced the birth of his daughter.
Space Battleship Yamato 2202
新年明けましておめでとうございます— 宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会 (@new_yamato_2199) December 31, 2019
昨年は大変お世話になりました。
2020年は、鋭意制作中の「2202総集篇」と「2205」の上映がございます!
皆様にお届けできる日まで、スタッフ一同頑張って参りますので、引き続き応援の程よろしくお願い致します!#yamato2202 #2020元旦 pic.twitter.com/d4MCaYLA31
Studio Chizu
今年も応援頂きありがとうございました。来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。皆さま良いお年を!— スタジオ地図 (@studio_chizu) December 31, 2019
スタジオ地図 pic.twitter.com/xM89uiB6tC
新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い致します。— スタジオ地図 (@studio_chizu) December 31, 2019
With best New Year's wishes. pic.twitter.com/cv0Ah00S00
Meca Tanaka (Meteor Prince)
December 31, 2019
That Time I Got Reincarnated as a Slime mobile game
転スラ アプリゲーム!#謹賀新年 今年も #スラテン を宜しくお願いします!— 『転生したらスライムだった件 〜魔国連邦創世記(ロードオブテンペスト)〜』公式 (@ten_sura_game) December 31, 2019
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#新春 プレゼント
6キャラも選べる#お年玉 ご指名券プレゼント
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詳細はお知らせをチェック#転スラ#リムル #ミリム #シズ #ゴブタ #ベニマル #シュナ #正月も営業 #ママさん #ポニーテールお姉さん pic.twitter.com/rCbO7IJ7vp
Naoto Tsushima (Fighting Foodons)
新年明けましておめでとうございます! 本年もガシガシ 頑張ります!一つよしなに♪ pic.twitter.com/ukMnm5uNJD— 津島直人 (@naototsushima) December 31, 2019
Sōichirō Yamamoto (Teasing Master Takagi-san)
今年もよろしくお願いします pic.twitter.com/PhGxoAu1Rc— 山本崇一朗.高木12ﾂﾊﾞｷ3将棋2 (@udon0531) December 31, 2019
来年もよろしくおねがいします pic.twitter.com/z3Cwq2mWAQ— 山本崇一朗.高木12ﾂﾊﾞｷ3将棋2 (@udon0531) December 31, 2019
Akane Yano (High School Prodigies Have It Easy Even In Another World character designer)
2019年ありがとうございました!— 矢野茜 (@if_224) December 31, 2019
次の作品も動き出しておりますので、これからも応援していただけたら嬉しいです('∀') pic.twitter.com/2vRGbFzL2b
follow-up of Happy New Year from the Anime World 2020! Part III