Interest
Happy Halloween From the Anime World! Part IV
posted on by Rafael Antonio Pineda
More Halloween-themed illustrations from creators and companies in this fourth roundup! Arranged alphabetically by the title or artist's name.
Atelier Ryza Series
🎃Happy Halloween👻— 「アトリエ」シリーズ公式@マリーリメイク発売中&レスレリサービス中！ (@GustAtelierPR) October 31, 2023
お菓子をくれなきゃ、いたずらしちゃうぞ🧙♀️🍭#ライザ #HappyHalloween #ハロウィン pic.twitter.com/50dscsJNn7
Classroom of the Elite
━━━━━━━━━━━━━— 『ようこそ実力至上主義の教室へ』公式＠2年生編10巻10/25発売!BD全4巻発売中! (@youkosozitsu) October 31, 2023
Calendar Illustration Project
🎃10月 #ハロウィン🦇
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10月31日はハロウィン！
🐺狼男・綾小路
🧙♀️魔女っ子・軽井沢
イラスト使用B2ポスターを
1⃣@youkosozitsuをフォロー
2⃣本投稿をリポストで1名様に贈呈
(11/7〆)#よう実 #you_zitsu pic.twitter.com/U5qhsIZvsF
Granblue Fantasy
【グランブルーファンタジー】騎空士のみなさん、トリック・オア・トリート！本日はハロウィンですね♪ということで、仮装をした団員たちの賑やかなハロウィンイラストをお届けです！ゲーム内では団員たちとのハロウィン限定会話シーンがのぞけちゃうので、ぜひチェックしてみてくださいね！ #グラブル pic.twitter.com/T4lmHiGCez— グランブルーファンタジー (@granbluefantasy) October 31, 2023
Mobile Suit Gundam Seed
ﾟ･:.｡..｡.:･' * * '･:.｡. .｡.:･— 機動戦士ガンダムSEEDシリーズ (@SEED_HDRP) October 30, 2023
HAPPY HALLOWEEN!!
ﾟ･:.｡..｡.:･' * * '･:.｡. .｡.:･
**┈┈┈┈┈┈┈┈┈**#SEEDFREEDOM
2024.1.26(Fri) ROAD SHOW
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WEB：https://t.co/zmgRQCOBpI pic.twitter.com/oLOzQ3MyF4
My Happy Marriage
･ﾟ🎃.* ･ﾟ— 『わたしの幸せな結婚』公式@アニメ化＆実写映画化決定🌸 (@watashino_info) October 31, 2023
Happy Halloween✨
･ﾟ🎃.* ･ﾟ
美世と清霞の
ハロウィン描き下ろしイラストが
届きました🦇ˎˊ˗
アイコン＆壁紙プレゼントもやってます🎵
公式Ｘ(@watashino_info)を
是非チェックしてみてください🎁#わた婚アニメ pic.twitter.com/EaUcpugrCC
Ōmuro-ke
🎃Happy Halloween!👻🕸️ pic.twitter.com/upicOlLJ6j— 大室家@公式🌸6巻発売！ (@omrk_yhc) October 31, 2023
Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf
-' ̗Happy Halloween ̖ ´-— 『狼と香辛料』🍎2024年アニメ放送決定！ (@Spicy_Wolf_Prj) October 31, 2023
本日はハロウィンですね🎃👻
「月まで一緒に乗ってくかや？」
ホロも仮装してハロウィンを満喫⁉️
(ロレンスはぬいぐるみに🧸)#狼と香辛料 pic.twitter.com/ugmkorwSRT