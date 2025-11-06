North American Anime, Manga Releases, November 2-8

At the end of the screening of Macross' Shoji Kawamori's latest film, with my head in my hands, I sighed to myself, “How in hell’s name am I supposed to review this?" ― Within the first few minutes of director Shoji Kawamori's Labyrinth , protagonist Shiori laments that “without smartphones, humanity would be doomed”. From the events that later transpire, I suspect Kawamori's opinion is quite the oppo...