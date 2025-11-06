×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

News
North American Anime, Manga Releases, November 2-8

posted on by Alex Mateo
Dragon Ball Super: Broly anime; Gals Can’t Be Kind to Otaku!?, Cupid Is Struck by Lightning manga ship

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Dragon Ball Super: Broly SteelBook BDAnimeNewsNetwork Crunchyroll US$39.98 November 4

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Akane-banashi Graphic Novel (GN) 14Please Viz Media US$11.99 November 4
At 25:00 in Akasaka GN 5Cite Seven Seas US$14.99 November 4
Blue Box GN 18AnimeNewsNetwork Viz Media US$11.99 November 4
By the Grace of the Gods GN 13Please Square Enix Manga US$12.99 November 4
Cat + Crazy GN 2Please Dark Horse US$12.99 November 4
Colette Decides to Die GN 5Please Viz Media US$16.99 November 4
Cupid Is Struck by Lightning GN 1Please Seven Seas US$15.99 November 4
Dark Gathering GN 16Please Viz Media US$11.99 November 4
Dead Mount Death Play GN 14Please Yen Press US$13.00 November 4
Demon Under the Waxing Moon GNPlease Seven Seas US$15.99 November 4
Don't Toy with Me, Miss Nagatoro GN 20Please Vertical US$15.95 November 4
Eden of Witches GN 5Please Kana US$12.99 November 4
The Elusive Samurai GN 17Please Viz Media US$11.99 November 4
The Emperor's Caretaker GN 5Please Square Enix Manga US$12.99 November 4
Fairy Tail: 100 Years Quest GN 19Please Kodansha USA US$10.99 November 4
Gals Can’t Be Kind to Otaku!? GN 1Please Yen Press US$13.00 November 4
Hikaru in the Light! GN 2Please Scholastic US$11.99 November 4
Hikaru in the Light! GN 2 (hardcover)Please Scholastic US$24.99 November 4
I Wanna Be Your Girl GN 2Please Random House US$12.99 November 4
I Wanna Be Your Girl GN 2 (hardcover)Please Random House US$20.99 November 4
Isekai Samurai GN 2Please Yen Press US$14.00 November 4
Jujutsu Kaisen GN 28Please Viz Media US$11.99 November 4
Kagurabachi GN 5Please Viz Media US$11.99 November 4
Land of the Lustrous GN 13Please Kodansha USA US$12.99 November 4
The Long Summer of August 31 GN 3Please Seven Seas US$13.99 November 4
Magical Midlifer GN 1Please Yen Press US$15.00 November 4
Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2Please Scholastic US$11.99 November 4
Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2 (hardcover)Please Scholastic US$24.99 November 4
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Complete Omnibus GNPlease Kodansha USA US$24.99 November 4
Monster Cats GN 3Please Seven Seas US$14.99 November 4
Mushishi Collector's Edition GN 1 (hardcover)Please Kodansha USA US$29.99 November 4
My Kitten is a Picky Eater GN 6Please Seven Seas US$13.99 November 4
Nue's Exorcist GN 3Please Viz Media US$11.99 November 4
Prince Freya GN 12Please Viz Media US$11.99 November 4
Rise of the Outlaw Tamer and His S-Rank Cat Girl GN 6Please Seven Seas US$13.99 November 4
She's the Strongest Bride, But I'm Stronger in Night Battles: A Harem Chronicle of Advancing Through Cunning Tactics GN 4Please Seven Seas US$14.99 November 4
Shoot Juliet Down GN 1Please Vertical US$13.95 November 4
Skip Beat! GN 51Please Viz Media US$11.99 November 4
Survival in Another World with My Mistress! GN 8Please Seven Seas US$13.99 November 4
Takahashi from the Bike Shop GN 3Please Yen Press US$15.00 November 4
Tamer: Trash-Tier to Top-Tier GN 1Please One Peace Books US$13.95 November 4
Thunder 3 GN 7Please Kodansha USA US$13.95 November 4
Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood GN 4Please Yen Press US$13.00 November 4
Tune In to the Midnight Heart GN 4Please Kodansha USA US$13.99 November 4
Uncle From Another World GN 12Please Yen Press US$15.00 November 4
Wind Breaker GN 16Please Kodansha USA US$12.99 November 4
Yokai Cats GN 10Please Seven Seas US$14.99 November 4
You and I Are Polar Opposites GN 7Please Viz Media US$11.99 November 4

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Akane-banashi GN 14Please Viz Media US$6.99 November 4
An Archdemon's Dilemma - How to Love Your Elf Bride GN 13Cite J-Novel Club US$8.99 November 5
At 25:00 in Akasaka GN 5AnimeNewsNetwork Seven Seas US$9.99 November 4
Black Summoner GN 21Please J-Novel Club US$8.99 November 5
Blue Box GN 18Please Viz Media US$6.99 November 4
By the Grace of the Gods GN 13Please Square Enix Manga US$7.99 November 4
Cat + Crazy GN 2Please Dark Horse US$7.99 November 4
Colette Decides to Die GN 5Please Viz Media US$11.99 November 4
Cupid Is Struck by Lightning GN 1Please Seven Seas US$9.99 November 4
Dark Gathering GN 16Please Viz Media US$6.99 November 4
Dead Mount Death Play GN 14Please Yen Press US$6.99 November 4
Demon Under the Waxing Moon GNPlease Seven Seas US$9.99 November 4
Do You Really Want Only a Meal? GN 2Please Tokyopop US$7.99 November 4
Don't Toy with Me, Miss Nagatoro GN 20Please Kodansha USA US$7.99 November 4
Eden of Witches GN 5Please Kana US$11.69 November 4
The Elusive Samurai GN 17Please Viz Media US$6.99 November 4
The Emperor's Caretaker GN 5Please Square Enix Manga US$7.99 November 4
Fairy Tail: 100 Years Quest GN 19Please Kodansha USA US$10.99 November 4
Fired? But I Maintain All the Software! GN 1Please J-Novel Club US$8.99 November 5
Gals Can’t Be Kind to Otaku!? GN 1Please Yen Press US$6.99 November 4
Hikaru in the Light! GN 2Please Scholastic US$7.99 November 4
How to Grill Our Love GN 17Please Kodansha USA US$10.99 November 4
I Wanna Be Your Girl GN 2Please Random House US$8.99 November 4
Isekai Samurai GN 2Please Yen Press US$6.99 November 4
Jujutsu Kaisen GN 28Please Viz Media US$6.99 November 4
Kagurabachi GN 5Please Viz Media US$6.99 November 4
Karate Master Isekai GN 5Please J-Novel Club US$8.99 November 5
Land of the Lustrous GN 13Please Kodansha USA US$10.99 November 4
The Long Summer of August 31 GN 3Please Seven Seas US$9.99 November 4
Magical Midlifer GN 1Please Yen Press US$6.99 November 4
Make It Stop! I'm Not Strong… It's Just My Sword! GN 2Please J-Novel Club US$8.99 November 5
Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2Please Scholastic US$7.99 November 4
Monster Cats GN 3Please Seven Seas US$9.99 November 4
Mushishi Collector's Edition GN 1Please Kodansha USA US$12.99 November 4
My Kitten is a Picky Eater GN 6Please Seven Seas US$9.99 November 4
Never Let Go GN 3Please Tokyopop US$7.99 November 4
Nue's Exorcist GN 3Please Viz Media US$6.99 November 4
Prince Freya GN 12Please Viz Media US$6.99 November 4
Rise of the Outlaw Tamer and His S-Rank Cat Girl GN 6Please Seven Seas US$9.99 November 4
She's the Strongest Bride, But I'm Stronger in Night Battles: A Harem Chronicle of Advancing Through Cunning Tactics GN 4Please Seven Seas US$9.99 November 4
Skip Beat! GN 51Please Viz Media US$6.99 November 4
Survival in Another World with My Mistress! GN 8Please Seven Seas US$9.99 November 4
Takahashi from the Bike Shop GN 3Please Yen Press US$6.99 November 4
Tamer: Trash-Tier to Top-Tier GN 1Please One Peace Books US$9.99 November 4
Thunder 3 GN 7Please Kodansha USA US$10.99 November 4
Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood GN 4Please Yen Press US$6.99 November 4
Tune In to the Midnight Heart GN 4Please Kodansha USA US$8.99 November 4
Uncle From Another World GN 12Please Yen Press US$6.99 November 4
Yokai Cats GN 10Please Seven Seas US$9.99 November 4
You and I Are Polar Opposites GN 7Please Viz Media US$6.99 November 4
Zero Damage Sword Saint GN 2Please J-Novel Club US$8.99 November 5

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Ascendance of a Bookworm: Fanbook Novel 7Please J-Novel Club US$7.99 November 3
Duchess in the Attic Novel 4Cite J-Novel Club US$7.99 November 3
Goodbye, Overtime! This Reincarnated Villainess Is Living for Her New Big Brother Novel 6AnimeNewsNetwork J-Novel Club US$7.99 November 7
I Got Married to the Girl I Hate Most in Class. Novel 1Please Seven Seas US$9.99 November 6
I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic Novel 7Please J-Novel Club US$7.99 November 7
My Magical Career at Court: Living the Dream After My Nightmare Boss Fired Me from the Mages' Guild! Novel 6Please J-Novel Club US$7.99 November 3
Sword Saint Adel's Second Chance Novel 4Please J-Novel Club US$7.99 November 7
There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless... Novel 7Please Seven Seas US$9.99 November 6
The Unwanted Undead Adventurer Novel 14Please J-Novel Club US$7.99 November 7

Video Game Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Switch 2 gameCite Nintendo US$69.99 November 6
Sonic Rumble PC, iOS, Android gameAnimeNewsNetwork Sega Free-to-Play November 5


Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.
follow-up of North American Anime, Manga Releases, October 26-November 1
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

this article has been modified since it was originally posted; see change history

News homepage / archives