North American Anime, Manga Releases, November 2-8
posted on by Alex Mateo
Dragon Ball Super: Broly anime; Gals Can’t Be Kind to Otaku!?, Cupid Is Struck by Lightning manga ship
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Dragon Ball Super: Broly SteelBook BDAnimeNewsNetwork
|Crunchyroll
|US$39.98
|November 4
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Akane-banashi Graphic Novel (GN) 14Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|At 25:00 in Akasaka GN 5Cite
|Seven Seas
|US$14.99
|November 4
|Blue Box GN 18AnimeNewsNetwork
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|By the Grace of the Gods GN 13Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 4
|Cat + Crazy GN 2Please
|Dark Horse
|US$12.99
|November 4
|Colette Decides to Die GN 5Please
|Viz Media
|US$16.99
|November 4
|Cupid Is Struck by Lightning GN 1Please
|Seven Seas
|US$15.99
|November 4
|Dark Gathering GN 16Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Dead Mount Death Play GN 14Please
|Yen Press
|US$13.00
|November 4
|Demon Under the Waxing Moon GNPlease
|Seven Seas
|US$15.99
|November 4
|Don't Toy with Me, Miss Nagatoro GN 20Please
|Vertical
|US$15.95
|November 4
|Eden of Witches GN 5Please
|Kana
|US$12.99
|November 4
|The Elusive Samurai GN 17Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|The Emperor's Caretaker GN 5Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|November 4
|Fairy Tail: 100 Years Quest GN 19Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 4
|Gals Can’t Be Kind to Otaku!? GN 1Please
|Yen Press
|US$13.00
|November 4
|Hikaru in the Light! GN 2Please
|Scholastic
|US$11.99
|November 4
|Hikaru in the Light! GN 2 (hardcover)Please
|Scholastic
|US$24.99
|November 4
|I Wanna Be Your Girl GN 2Please
|Random House
|US$12.99
|November 4
|I Wanna Be Your Girl GN 2 (hardcover)Please
|Random House
|US$20.99
|November 4
|Isekai Samurai GN 2Please
|Yen Press
|US$14.00
|November 4
|Jujutsu Kaisen GN 28Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Kagurabachi GN 5Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Land of the Lustrous GN 13Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 4
|The Long Summer of August 31 GN 3Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 4
|Magical Midlifer GN 1Please
|Yen Press
|US$15.00
|November 4
|Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2Please
|Scholastic
|US$11.99
|November 4
|Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2 (hardcover)Please
|Scholastic
|US$24.99
|November 4
|Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Complete Omnibus GNPlease
|Kodansha USA
|US$24.99
|November 4
|Monster Cats GN 3Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 4
|Mushishi Collector's Edition GN 1 (hardcover)Please
|Kodansha USA
|US$29.99
|November 4
|My Kitten is a Picky Eater GN 6Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 4
|Nue's Exorcist GN 3Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Prince Freya GN 12Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Rise of the Outlaw Tamer and His S-Rank Cat Girl GN 6Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 4
|She's the Strongest Bride, But I'm Stronger in Night Battles: A Harem Chronicle of Advancing Through Cunning Tactics GN 4Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 4
|Shoot Juliet Down GN 1Please
|Vertical
|US$13.95
|November 4
|Skip Beat! GN 51Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Survival in Another World with My Mistress! GN 8Please
|Seven Seas
|US$13.99
|November 4
|Takahashi from the Bike Shop GN 3Please
|Yen Press
|US$15.00
|November 4
|Tamer: Trash-Tier to Top-Tier GN 1Please
|One Peace Books
|US$13.95
|November 4
|Thunder 3 GN 7Please
|Kodansha USA
|US$13.95
|November 4
|Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood GN 4Please
|Yen Press
|US$13.00
|November 4
|Tune In to the Midnight Heart GN 4Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|November 4
|Uncle From Another World GN 12Please
|Yen Press
|US$15.00
|November 4
|Wind Breaker GN 16Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 4
|Yokai Cats GN 10Please
|Seven Seas
|US$14.99
|November 4
|You and I Are Polar Opposites GN 7Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Akane-banashi GN 14Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|An Archdemon's Dilemma - How to Love Your Elf Bride GN 13Cite
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
|At 25:00 in Akasaka GN 5AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Black Summoner GN 21Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
|Blue Box GN 18Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|By the Grace of the Gods GN 13Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 4
|Cat + Crazy GN 2Please
|Dark Horse
|US$7.99
|November 4
|Colette Decides to Die GN 5Please
|Viz Media
|US$11.99
|November 4
|Cupid Is Struck by Lightning GN 1Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Dark Gathering GN 16Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Dead Mount Death Play GN 14Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Demon Under the Waxing Moon GNPlease
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Do You Really Want Only a Meal? GN 2Please
|Tokyopop
|US$7.99
|November 4
|Don't Toy with Me, Miss Nagatoro GN 20Please
|Kodansha USA
|US$7.99
|November 4
|Eden of Witches GN 5Please
|Kana
|US$11.69
|November 4
|The Elusive Samurai GN 17Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|The Emperor's Caretaker GN 5Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|November 4
|Fairy Tail: 100 Years Quest GN 19Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 4
|Fired? But I Maintain All the Software! GN 1Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
|Gals Can’t Be Kind to Otaku!? GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Hikaru in the Light! GN 2Please
|Scholastic
|US$7.99
|November 4
|How to Grill Our Love GN 17Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 4
|I Wanna Be Your Girl GN 2Please
|Random House
|US$8.99
|November 4
|Isekai Samurai GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Jujutsu Kaisen GN 28Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Kagurabachi GN 5Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Karate Master Isekai GN 5Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
|Land of the Lustrous GN 13Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 4
|The Long Summer of August 31 GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Magical Midlifer GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Make It Stop! I'm Not Strong… It's Just My Sword! GN 2Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
|Mecha-Ude: Mechanical Arms GN 2Please
|Scholastic
|US$7.99
|November 4
|Monster Cats GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Mushishi Collector's Edition GN 1Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|November 4
|My Kitten is a Picky Eater GN 6Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Never Let Go GN 3Please
|Tokyopop
|US$7.99
|November 4
|Nue's Exorcist GN 3Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Prince Freya GN 12Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Rise of the Outlaw Tamer and His S-Rank Cat Girl GN 6Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|She's the Strongest Bride, But I'm Stronger in Night Battles: A Harem Chronicle of Advancing Through Cunning Tactics GN 4Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Skip Beat! GN 51Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Survival in Another World with My Mistress! GN 8Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|Takahashi from the Bike Shop GN 3Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Tamer: Trash-Tier to Top-Tier GN 1Please
|One Peace Books
|US$9.99
|November 4
|Thunder 3 GN 7Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|November 4
|Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood GN 4Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Tune In to the Midnight Heart GN 4Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|November 4
|Uncle From Another World GN 12Please
|Yen Press
|US$6.99
|November 4
|Yokai Cats GN 10Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 4
|You and I Are Polar Opposites GN 7Please
|Viz Media
|US$6.99
|November 4
|Zero Damage Sword Saint GN 2Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|November 5
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Ascendance of a Bookworm: Fanbook Novel 7Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 3
|Duchess in the Attic Novel 4Cite
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 3
|Goodbye, Overtime! This Reincarnated Villainess Is Living for Her New Big Brother Novel 6AnimeNewsNetwork
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 7
|I Got Married to the Girl I Hate Most in Class. Novel 1Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 6
|I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic Novel 7Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 7
|My Magical Career at Court: Living the Dream After My Nightmare Boss Fired Me from the Mages' Guild! Novel 6Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 3
|Sword Saint Adel's Second Chance Novel 4Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 7
|There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless... Novel 7Please
|Seven Seas
|US$9.99
|November 6
|The Unwanted Undead Adventurer Novel 14Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|November 7
Video Game Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Switch 2 gameCite
|Nintendo
|US$69.99
|November 6
|Sonic Rumble PC, iOS, Android gameAnimeNewsNetwork
|Sega
|Free-to-Play
|November 5
