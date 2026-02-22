Interest
Happy Cat Day 2026 From Around the Anime World, Part I
posted on by Ken Iikura-Gross
February 22 marks Cat Day in Japan! As a Japanese wordplay on the number two (ni) sounding like a cat's meow (nyan), 2/22 is a celebration all things feline. The anime and manga world does its part for all the cat lovers the world over:
Doraemon
From Doraemon Volume 12 “Yurei no Hoshimono”
Panel:
Doraemon: Meow meow
Person: Oh, it's just a cat.
Dragon Quest
＼ 本日は #猫の日 ／— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) February 21, 2026
みにゃさん大好き、ねこまどうの特別動画をお届けします
2,222いいね、まちがいにゃし#DQ7R pic.twitter.com/AoMzdXo7gq
＼🐈 Today is Cat Day 🐈／
We're sending a video of everyone's favorite Meowgician🐾
We're definitely getting 2,222 likes😻
Google Japan
【激レア】にゃんこに、ヘーンシンだにゃ!!#猫の日 pic.twitter.com/6Kx8EX14QX— Google Japan (@googlejapan) February 21, 2026
【Super Rare】 Transformeowing into a kitty!!
Hyakushō Kizoku
本日(2/22）、猫の日です#百姓貴族#荒川弘#猫の日#百姓貴族９巻は4月24日発売#新書館 pic.twitter.com/bFUbELj5cQ— 『百姓貴族』公式情報X (@hyakusho_kizoku) February 21, 2026
Today (2/22) is Cat Day😺
Juno (mofusand)
#猫の日— ぢゅの (@mofu_sand) February 21, 2026
明日は主役！ pic.twitter.com/fbWq7WshaP
Tomorrow is our day!
Atsushi Kamijou (To-y)
２月22日は猫の日#2月22日 #猫の日 ニャーニャーニャー pic.twitter.com/l5ZOsQcghd— 上條淳士 (@atsushi19630312) February 21, 2026
February 22 is Cat Day
Meow meow meow🐈
２月22日は猫の日#2月22日 #猫の日 ニャーニャーニャー pic.twitter.com/aIVnY5xec6— 上條淳士 (@atsushi19630312) February 22, 2026
February 22 is Cat Day
Meow meow meow🐈
Palworld
It's National Cat Day in Japan!️— Palworld (@Palworld_EN) February 21, 2026
Some of our favourite feline Pals are celebrating!
Which is your favourite feline Pal?? pic.twitter.com/cpEyMYoCFA
Shikaru Neko
2月22日、今日は ながめるねこ の誕生日だよ— しかるねこ (@shikaruneko) February 21, 2026
去年より大きなお魚ケーキを用意したのに、まだおねだり！？
ん？よく見ると…？#猫の日 pic.twitter.com/Aas3iV0vn1
Today, February 22, is Nagameru Neko's birthday!🐾
You got a bigger fish cake than last year, and you're still begging!?
Huh? Looks like…?
Tama and Friends
今日は #猫の日 ️— 三丁目のタマ町内会 (@tama_friends) February 21, 2026
文房具や食器
学用品に描かれたあの猫
覚えていますか？
1983年に「うちのタマ知りませんか？」というキャッチフレーズと、飼い猫を探すポスターの絵柄で人気になった
タマ&フレンズ うちのタマ知りませんか？
タマはずーっと変わらずそばにいますよ。 pic.twitter.com/Qz6apZgf8Q
Today is Cat Day🐈
Tama & Friends became popular in 1983 with the catchphrase "Have you seen Tama?" and an illustration of a flyer looking for a lost pet cat.
Tama has always been by your side.
Ugoku! Neko Mukashi Banashi
*＼キャストがねこになっちゃった!?／*— 『うごく！ねこむかしばなし』アニメ公式 (@neko_mukashi_PR) February 21, 2026
WEBアニメ『うごく！#ねこむかしばなし』
2/22の #ねこの日 記念！
原作・ぱんだにあ先生描きおろし
出演キャストのねこ化イラストを公開！
左から▽#宮本佳那子 #植田佳奈 #青山吉能 #下野紘 #佐久間大介 #白川裕二郎 #あの #ロングコートダディ pic.twitter.com/vx6hg7NvdU
🐱*＼The Cast Has Turned Into Cats!?／*🐈
Web Anime Ugoku! Neko Mukashibanashi
Celebrating 2/22's Cat Day!
A new illustration by original creator Pandania🐱
Of the cat-ified cast!
From the left▽
Kanako Miyamoto Kana Ueda Yoshino Aoyama Hiro Shimono
Daisuke Sakuma Yūjirō Shirakawa ano Tōru Dōmae Usagi
Did we miss any Cat Day greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!