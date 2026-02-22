Interest
Happy Cat Day 2026 From Around the Anime World, Part I

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring Dragon Quest, Doraemon, Palworld, Google Japan, Tama & Friends, & more!

February 22 marks Cat Day in Japan! As a Japanese wordplay on the number two (ni) sounding like a cat's meow (nyan), 2/22 is a celebration all things feline. The anime and manga world does its part for all the cat lovers the world over:

Doraemon

doraemon-cat-day-2026
Image via x.com
©藤子プロ・小学館

From Doraemon Volume 12 “Yurei no Hoshimono”
Panel:
Doraemon: Meow meow
Person: Oh, it's just a cat.

Dragon Quest

＼🐈 Today is Cat Day 🐈／
We're sending a video of everyone's favorite Meowgician🐾
We're definitely getting 2,222 likes😻

Google Japan

【Super Rare】 Transformeowing into a kitty!!

Hyakushō Kizoku

Today (2/22) is Cat Day😺

Juno (mofusand)

Tomorrow is our day!

Atsushi Kamijou (To-y)

February 22 is Cat Day
Meow meow meow🐈

Palworld

Shikaru Neko

Today, February 22, is Nagameru Neko's birthday!🐾
You got a bigger fish cake than last year, and you're still begging!?
Huh? Looks like…?

Tama and Friends

Today is Cat Day🐈
Tama & Friends became popular in 1983 with the catchphrase "Have you seen Tama?" and an illustration of a flyer looking for a lost pet cat.
Tama has always been by your side.

Ugoku! Neko Mukashi Banashi

🐱*＼The Cast Has Turned Into Cats!?／*🐈
Web Anime Ugoku! Neko Mukashibanashi
Celebrating 2/22's Cat Day!
A new illustration by original creator Pandania🐱
Of the cat-ified cast!
From the left▽
Kanako Miyamoto Kana Ueda Yoshino Aoyama Hiro Shimono
Daisuke Sakuma Yūjirō Shirakawa ano Tōru Dōmae Usagi

Did we miss any Cat Day greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

This article has a follow-up: Happy Cat Day 2026 From Around the Anime World, Part II (2026-02-22 21:00)
