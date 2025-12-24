Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part I

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring SPY×FAMILY, Palworld, Project Eevee, Uma Musume: Cinderella Gray, BEASTARS and SANDA, CITY The Animation, Food for the Soul, Koge Donbo, & more!

It's the most wonderful time of the year with Christmas. With gift giving, spending time with family, and (for those who get snow) seeing a winter wonderland. Some people get a head start on their Christmas greeting on Christmas Eve, and the anime and manga world is no different:

BEASTARS and SANDA

beaseter_sanda_christmas_2025
Image via x.com
©板垣巴留（秋田書店）／東宝 ©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会

CITY The Animation

Already a year…?

Expo 2025

expo_2025_christmas_2025
Image via x.com
©Copyright Japan Association for the 2025 World Exposition,

Card: I want to meet Myaku-Mayku again

Food for the Soul

Today is Christmas Eve~🎄

Hyakushō Kizoku

Today (12/24) is Christmas Eve🎄
Comic from Haykusho Kizoku chapter 14

Futago Kamikita (Precure manga)

kamikita_futago_christmas_2025
Image via x.com
©ABC-A・東映アニメーション ©上北ふたご／講談社

Kodama Kawashiri (Atasha Kawashiri Kodama Da Yo )

kawashiri_kodama_christmas_2025
Image via x.com
©川尻こだま

Koge-Donbo*

koge-donbo_01_christmas_2025
Image via x.com
©Bushiroad ©BROCCOLI illust. Koge-Donbo*
koge-donbo_02_christmas_2025
Image via x.com
© Koge-Donbo*

Like a Dragon

May this Christmas bring you a mighty gift…

Hiromi Morishita (ComaGoma)

morishita_hiromi_christmas_2025
Image via x.com
©森下裕美

Odekake Kozame

odekake_kozame_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

Palworld

Penguin Box

Kozame and Merry Chirstmas

Project Eevee

Tomorrow is the exciting Christmas✨🎅
Eevee and friends have decorated a tree and it looks like everything's all set🎄👌
Let's listen to music and enjoy Christmas Eve♪

SNK

Today is Chirstmas Eve🎄
Christmas Eve has a special atmosphere✨
Have a wonderful Christmas Eve🌙

SPY×FAMILY

Today, December 24, is Christmas Eve🎄
It's raining in Tokyo…
It'd be nice if it turned to snow☃️

The Dangers in My Heart

🎅Today is Christmas Eve, isn't it?✨
Ichikawa and Yamada are in library as usual…?
From The Dangers in My Heart spin off “Christmas Boots”

Tohoku Zunko

tohoku_zunko_01_christmas_2025
Image via x.com
©sss
tohoku_zunko_02_christmas_2025
Image via x.com
©sss

Uma Musume: Cinderella Gray

Merry Christmas🎄

Yashin (Kami-sama Kitsune to Salaryman)

yashin_01_christmas_2025
Image via x.com
©ヤシン
yashin_02_christmas_2025
Image via x.com
©ヤシン
yashin_03_christmas_2025
Image via x.com
©ヤシン
yashin_04_christmas_2025
Image via x.com
©ヤシン

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

Interest homepage / archives