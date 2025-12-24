Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part I
posted on by Ken Iikura-Gross
It's the most wonderful time of the year with Christmas. With gift giving, spending time with family, and (for those who get snow) seeing a winter wonderland. Some people get a head start on their Christmas greeting on Christmas Eve, and the anime and manga world is no different:
BEASTARS and SANDA
CITY The Animation
もう1年…？#クリスマスイブ #アニメCITY #animeCITY pic.twitter.com/0svwbEaEqt— 『CITY THE ANIMATION』公式 (@city_anime_info) December 24, 2025
Already a year…?
Expo 2025
Card: I want to meet Myaku-Mayku again
Food for the Soul
今日はクリスマスイブ～🎄#ひびめし #クリスマス #Xmas pic.twitter.com/yKrNDNopXT— TVアニメ「日々は過ぎれど飯うまし」公式 (@hibimeshi_anime) December 23, 2025
Today is Christmas Eve~🎄
Hyakushō Kizoku
本日(12/24）、クリスマスイブです🎄#百姓貴族 #荒川弘#百姓貴族９巻2026年4月24日頃発売予定#クリスマスイブ#12月24日 #新書館 pic.twitter.com/M3qBInvIHf— 『百姓貴族』公式情報X (@hyakusho_kizoku) December 23, 2025
Today (12/24) is Christmas Eve🎄
Comic from Haykusho Kizoku chapter 14
Futago Kamikita (Precure manga)
Kodama Kawashiri (Atasha Kawashiri Kodama Da Yo )
Koge-Donbo*
Like a Dragon
今年のクリスマスは屈強なプレゼントがもらえますように…#クリスマスイブ #龍が如く pic.twitter.com/WkxtJrSqrm— 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) December 24, 2025
May this Christmas bring you a mighty gift…
Hiromi Morishita (ComaGoma)
Odekake Kozame
今日はクリスマスイブ🎅✨— アニメ『おでかけ子ザメ』公式 (@kozame_info) December 23, 2025
誰か来たみたい……？
𓍄𓃕❄︎𖡺𐂂𖡺❅.↟⍋↟↟⍋↟
▶︎▶︎ドアを開けてみる
𓍄𓃕❄︎𖡺𐂂𖡺❅.↟⍋↟↟⍋↟#おでかけ子ザメ #MerryChristmas2025 #クリスマスイブ pic.twitter.com/VI5wVHtJmK
Palworld
It's Christmas Eve!— Palworld (@Palworld_EN) December 24, 2025
That high-quality yarn... could it be... your own...? pic.twitter.com/p8TXFoglCZ
Penguin Box
子ザメとクリスマス 2/2 pic.twitter.com/2iceuMDIVQ— ペンギンボックス@アニメ2期決定&8巻 (@Penguinbox1) December 24, 2025
Kozame and Merry Chirstmas
Project Eevee
明日はドキドキの #クリスマス ✨🎅#イーブイ たちもツリーを飾って準備はバッチリみたい🎄👌— 【公式】プロジェクトイーブイ（続） (@project_eevee) December 24, 2025
音楽も聴いて #クリスマスイブ を楽しもう♪https://t.co/4EYIN6KOfd #Eevee #ポケモンKidsTV pic.twitter.com/ccaRA5Q7Fl
Tomorrow is the exciting Christmas✨🎅
Eevee and friends have decorated a tree and it looks like everything's all set🎄👌
Let's listen to music and enjoy Christmas Eve♪
SNK
今日は #クリスマスイブ🎄💫— SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) December 24, 2025
クリスマス前夜は特別な雰囲気✨
素敵なイブをお過ごしください🌙 pic.twitter.com/uIuuXnzms8
Today is Chirstmas Eve🎄
Christmas Eve has a special atmosphere✨
Have a wonderful Christmas Eve🌙
SPY×FAMILY
本日12月24日は #クリスマスイブ 🎄— スパイファミリー(SPY×FAMILY)グッズ情報 (@spyfamily_150) December 24, 2025
東京は雨…
雪に変わればいいのにな☃️#SPY_FAMILY #スパイファミリー #アーニャ pic.twitter.com/jxCg63WfIl
Today, December 24, is Christmas Eve🎄
It's raining in Tokyo…
It'd be nice if it turned to snow☃️
The Dangers in My Heart
🎅今日は #クリスマスイブ ですね✨️— 劇場版「僕の心のヤバイやつ」【公式】2026年2月13日㊎全国公開 (@bokuyaba_anime) December 24, 2025
市川と山田はいつもの図書室で…？#ツイヤバ より 「クリスマスブーツ」
🔔山田サンタのクリスマス大感謝祭は12/25㊍までhttps://t.co/05miNVdofJ#僕ヤバ 🎬2026.2.13㊎公開 pic.twitter.com/VWdLnRo4ku
🎅Today is Christmas Eve, isn't it?✨
Ichikawa and Yamada are in library as usual…?
From The Dangers in My Heart spin off “Christmas Boots”
Tohoku Zunko
Uma Musume: Cinderella Gray
メリークリスマス🎄#クリスマスイブ #クリスマス#シングレ #アニメウマ娘 #ウマ娘 pic.twitter.com/Kq34MAmr1s— アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 (@umamusu_animeCG) December 24, 2025
Merry Christmas🎄
Yashin (Kami-sama Kitsune to Salaryman)
