Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part V
posted on by Ken Iikura-Gross
During the new year, families around Japan enjoy all sorts of games from the badminton-like hanetsuki paddle game and kite-flying to a pin-the-tail-type game called fukuwarai, board games, and karuta cards. See if you can spot some of them in the New Year's greetings below:
Baki
新年あけましておめでとうございますッッ！🎍— アニメ「刃牙」シリーズ【公式】 (@baki_anime) January 1, 2026
範馬刃牙 役 #島﨑信長 さん
宮本武蔵 役 #内田直哉 さんから
特別映像が到着ッッ！！
今年はアニメ『#刃牙道』が
Netflixにて世界独占配信ッッ!!
時代を超えた史上最強決定戦を見逃すなッッ💥#バキアニメ#正月 pic.twitter.com/FqBgIRVcQH
Blue Archive
Classroom of the Elite
Final Fantasy XVI
◤◤◤ 謹賀新年 ◢◢◢— FINAL FANTASY XVI (@FF16_JP) January 1, 2026
あけましておめでとうございます！
昨年はたくさんの応援をありがとうございました。
2026年も #FF16 をどうぞよろしくお願いいたします🔥#MTGxFINALFANTASY @mtgjp pic.twitter.com/flOOLq3UGL
◤◤◤Happy New Year◢◢◢
Happy New Year!
Thank you for all your support last year. We look forward to your continued support of FF16 in 2026!🔥
Fujiko F. Fujio Museum
あけましておめでとうございます！— 川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム (@FUJIKOMUSEUM) January 1, 2026
みなさまにとって
すてきな1年となりますように♪
新年は、1/4（日）より開館します！
2026年も
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムを
どうぞよろしくお願いいたします！ pic.twitter.com/gLKfqWja3C
Happy New Year!
May you all have a wonderful year!♪
We will be open from Sunday, January 4!
We look forward to your continued support of the Kawasaki Fujiko F. Fujio Museum in 2026!
Paru Itagaki (BEASTARS, SANDA)
Takuji Katō (Mechanical Buddy Universe)
Koupen-chan
Happy New Year!!
Let's play a lot this year too!!
From Koupen-chan
Magical Princess Minky Momo
🎍Happy New Year 2026🎍— ミンキーモモシリーズ公式 (@minkymomo_ap) January 1, 2026
みなさんにとって素敵な1年になりますように✨
新年を祝してミンキーモモの壁紙を配布中📤
使ってみるだば🎁#ミンキーモモ #魔法のプリンセスミンキーモモ pic.twitter.com/x5LEclg9hP
🎍Happy New Year 2026🎍
Wishing you all a wonderful year!✨
To celebrate the New Year, we're giving away Minky Momo wallpapers📤
Try them out!🎁
Kenta Miyake
新年明けましておめでとうございます‼️— 三宅健太 (@miyake_ktrm) January 1, 2026
旧年中は沢山の応援ありがとうございました‼️
本年もよろしくお願いいたします‼️
元日は、私のバイブルを読みつつ
まったりと過ごす予定です‼️#謹賀新年 pic.twitter.com/qie5MQPboS
Happy New Year‼️
Thank you for all your support last year‼️
I look forward to your continued support this year‼️
I plan to spend New Year's Day relaxing and reading my bibles‼️
Non
新年おめでとうございます🎍— のん official (@non_dayo_ne) December 31, 2025
昨年もたくさんの応援のお声をいただき、様々なお仕事に関わることが出来ました。
今年はインプットを増やしたいという抱負がありつつ、既にまた新しいお仕事や創作活動、記念ごとなど、皆様にお届け出来るよう準備を進めております。… pic.twitter.com/IQuq160mzB
Happy New Year🎍
I received a lot of support and was able to work on a variety of projects last year.
This year, I'm determined to increase my input, and I'm already preparing new work, creative projects, and special events with everyone.
I look forward to your continued support this year🐎 Non
Orange Range
(馬から箱馬に乗り換えて…)— ORANGE RANGE (@orangerangenow) January 1, 2026
ORANGE RANGEから新年のご挨拶🐴 pic.twitter.com/FR7MYQSuDL
Oshi no Ko
🌟HAPPY NEW YEAR 2026🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) January 1, 2026
第3期1/14(水)23時より放送開始
TVアニメ【#推しの子】
新年を記念してアイを描いた
お正月ビジュアル＆
ここだけの新規ボイスを使用した
特別動画を公開🌟#HappyNewYear2026 #HappyNewYear
▼YouTubeはこちら▼ pic.twitter.com/FapHwyItW8
Peanuts
Pikmin Bloom
🎍新年のご挨拶🎍— Pikmin Bloom Japan │ ピクミンブルーム (@PikminBloom_jp) January 1, 2026
2026年も #ピクミンブルーム を
どうぞよろしくお願いします✨
本日から日本の和を感じる
「おせち」デコピクミンが登場します🍱✨
「おせち」デコピクミンと一緒に
ARフォトを撮ってみませんか？📸
イベントの詳細はブログを✅https://t.co/1BftrQldNn pic.twitter.com/4aHFAGj4Y8
Rakuten Panda!
SPY×FAMILY
✨🎍Happy New Year🎍✨— 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) January 1, 2026
新年あけまして
おめでとうございます‼️
2026年がやってきました🐴
今年も『SPY×FAMILY』を
宜しくお願いします🙏🙏#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/mVlQdS4MZE
✨🎍Happy New Year🎍✨
Happy New Year‼️
2026 has arrived!🐴
We look forward to your continued support of SPY×FAMILY this year!🙏🙏
Takopi's Original Sin
Kyousei Tsukui
2026年の幕があきました♡— 津久井教生 (@koubouya) January 1, 2026
川越の初日の出を写真で拝めました♪
綺麗でした♡
昨日は年越しそばも無事にいただき
口で味わいました♡
新年を迎えご機嫌で動画を取りました♡
現在の私です♪
ＡＬＳと生きる日常を自分発信していきます♡
皆さん〜
今年もよろしくお願いいたします♪（＾Ｏ＾） pic.twitter.com/8KjSHgJiK0
The curtain has risen on 2026♡
I saw Kawagoe's first sunrise of the year in photos♪
It was beautiful♡
Yesterday I safely enjoyed my New Year's soba noodles and savored every bite♡
I was in high spirits as I welcomed the New Year and recorded a video♡
This is me now♪
I'll continue sharing my daily life living with ALS♡
Everyone~
I look forward to another great year with you all♪（＾Ｏ＾）
Shoichi Usui (Ultimate Exorcist Kiyoshi)
I look forward to your continued support of Ultimate Exorcist Kiyoshi!!!
