Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part V

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring SPY×FAMILY, Oshi no Ko, FF16, Blue Archive, BEASTARS, Takopi's Original Sin, Minky Momo, Orange Range, & more!

During the new year, families around Japan enjoy all sorts of games from the badminton-like hanetsuki paddle game and kite-flying to a pin-the-tail-type game called fukuwarai, board games, and karuta cards. See if you can spot some of them in the New Year's greetings below:

Baki

Blue Archive

© NEXON Games & Yostar

Classroom of the Elite

©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

Final Fantasy XVI

◤◤◤Happy New Year◢◢◢
Happy New Year!
Thank you for all your support last year. We look forward to your continued support of FF16 in 2026!🔥

Fujiko F. Fujio Museum

Happy New Year!
May you all have a wonderful year!♪
We will be open from Sunday, January 4!
We look forward to your continued support of the Kawasaki Fujiko F. Fujio Museum in 2026!

Paru Itagaki (BEASTARS, SANDA)

©板垣巴留

Takuji Katō (Mechanical Buddy Universe)

©加藤拓弍

Koupen-chan

©るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会

Happy New Year!!
Let's play a lot this year too!!
From Koupen-chan

Magical Princess Minky Momo

🎍Happy New Year 2026🎍
Wishing you all a wonderful year!✨
To celebrate the New Year, we're giving away Minky Momo wallpapers📤
Try them out!🎁

Kenta Miyake

Happy New Year‼️
Thank you for all your support last year‼️
I look forward to your continued support this year‼️
I plan to spend New Year's Day relaxing and reading my bibles‼️

Non

Happy New Year🎍
I received a lot of support and was able to work on a variety of projects last year.
This year, I'm determined to increase my input, and I'm already preparing new work, creative projects, and special events with everyone.
I look forward to your continued support this year🐎 Non

Orange Range

Oshi no Ko



Peanuts

©PNTS

Pikmin Bloom

Rakuten Panda!

© Rakuten Group, Inc.

SPY×FAMILY

✨🎍Happy New Year🎍✨
Happy New Year‼️
2026 has arrived!🐴
We look forward to your continued support of SPY×FAMILY this year!🙏🙏

Takopi's Original Sin

©タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会

Kyousei Tsukui

The curtain has risen on 2026♡
I saw Kawagoe's first sunrise of the year in photos♪
It was beautiful♡
Yesterday I safely enjoyed my New Year's soba noodles and savored every bite♡
I was in high spirits as I welcomed the New Year and recorded a video♡
This is me now♪
I'll continue sharing my daily life living with ALS♡
Everyone~
I look forward to another great year with you all♪（＾Ｏ＾）

Shoichi Usui (Ultimate Exorcist Kiyoshi)

©臼井彰一

I look forward to your continued support of Ultimate Exorcist Kiyoshi!!!

Did we miss any New Years greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

