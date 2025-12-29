Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part XIII

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring That Time I Got Reincarnated as a Slime, Chiikawa, SANDA, Yui Ogura, Tying the Knot With an Amagami Sister, Sakurako Ōhara, Sayumi Suzushiro, & more!

Several voice actors shared their season's greetings!

Chiikawa

chiikawa_christmas_2025
Image via Chikawa's X/Twitter account
©nagano / chiikawa committeeDeveloped by Applibot, Inc.

Shinnosuke Fujishima (VRMMO de Summoner Hajimemashita)

This is a repost, but
“Merry Christmas”

Kanna Hashimoto

Merry Christmas!!!!
Yesterday was so much fun.
Everyone's replies are overflowing with love.
Thank you to everyone who watched.😊
Real Santa MG lol
Pino-kun & Sango-kun

Hello Kitty Merch Match (Sanrio)

hello_kitty_christmas_2025
Image via Hello Kitty Merch Match game's X/Twitter account
© '25 SANRIO CO.. LTD. APPR. NO. G650141

Tetsu Inada

Merry Christmas🎅🎁

Paru Itagaki (SANDA)

itagaki_paru_christmas_2025
Image via x.com
©板垣巴留

Kai Ikada (Hokkaido Gals Are Super Adorable!)

🎄✨Merry Christmas✨❄️
Today is Merry Christmas and Fuyuki-san' birthday!🎊🎂🎉
This illustration is the solo color cover of Fuyuki-san from Chapter 106, and the bonus for a tankobon.🧑‍🎄

Keishi Kanesada (Kei Sanbe's spouse)

✨🔔✨After Christmas✨🔔✨
A Christmas present from the bride!

Takaya Kawasaki

Merry Christmas🎄🎅

Hirotaka Marufuji (Macross Frontier animation director)

Santa cos Sheyl and Ranka🎄

Shintarō Mugiwara (Dorabase)

🎄Merry Christmas❗️🎄

Hideaki Nishikawa

This Christmas is powerful!
Belated Merry Christmas☆

Yui Ogura

Merry Christmas♡🎄🎁⛄️˚✧₊⁎

Sakurako Ōhara

🎅🎄Merry Christmas🎁✨

Penguin Box

Sayumi Suzushiro

Merry Christmas✨🎄🎅🏻

Hiroshi Tanahashi

Merry Christmas🎁
※An assortment of past Santa's

That Time I Got Reincarnated as a Slime

reincarnated_as_a_slime_04_christmas_2025_christmas_2025
Image via That Time I Got Reincarnated as a Slime anime's X/Twitter account
©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会 ©柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会

Tying the Knot With an Amagami Sister

Merry Christmas🫶
Presents from miko Santa🎁

Sakana Uozumi (Gals Can’t Be Kind to Otaku!?)

Merry Christmas💓🎄🎅🎁
Matching outfits
Panel 1: Seo: I bet their Santa outfits will be nice~
Panel 2: Ijichi: Otaku-kun, why aren't you a reindeer?
Seo: Ijichi-san?
Panel 3: Amane: Otaku-kun, why aren't you a snowman?
Seo: Amane-san?

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

follow-up of Merry Christmas From Around the Anime World, Part XII
