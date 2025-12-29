Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part XIII
Several voice actors shared their season's greetings!
Chiikawa
Shinnosuke Fujishima (VRMMO de Summoner Hajimemashita)
再掲ですが— 藤島真ノ介 (@sinnosukef) December 25, 2025
「メリークリスマスなのです」 pic.twitter.com/Nx6OToSgew
This is a repost, but
“Merry Christmas”
Kanna Hashimoto
メリークリスマス！！！！— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) December 24, 2020
昨日楽しかったぁ。
みんなの感想ツイートが愛に溢れてる。
見て下さった皆様ありがとうございます😊
リアルサンタMG笑
ピノくん＆サンゴくん#橋本純情内科 #純情内科生配信 #クリスマスオンライン診療 pic.twitter.com/oCorX310FY
Merry Christmas!!!!
Yesterday was so much fun.
Everyone's replies are overflowing with love.
Thank you to everyone who watched.😊
Real Santa MG lol
Pino-kun & Sango-kun
Hello Kitty Merch Match (Sanrio)
Tetsu Inada
メリークリスマス🎅🎁 pic.twitter.com/gZL7VfaUpd— 稲田徹 (@trombe_boss) December 25, 2025
Merry Christmas🎅🎁
Paru Itagaki (SANDA)
Kai Ikada (Hokkaido Gals Are Super Adorable!)
🎄✨ #MerryChristmas ✨❄️— 伊科田海 (@ikada_kai) December 24, 2025
今日はメリークリスマス&冬木さんの誕生日です🎊🎂🎉
こちらのイラストは本編106話カラー扉絵の冬木さん単体のもので単行本特典などにも使用しました🧑🎄#道産子ギャル #どさこい#どさこい過去絵集#冬木美波生誕祭2025 pic.twitter.com/CmK6rOyugf
🎄✨Merry Christmas✨❄️
Today is Merry Christmas and Fuyuki-san' birthday!🎊🎂🎉
This illustration is the solo color cover of Fuyuki-san from Chapter 106, and the bonus for a tankobon.🧑🎄
Keishi Kanesada (Kei Sanbe's spouse)
✨️🔔✨️クリスマスのその後は✨️🔔✨️— かねさだけいし/兼処敬士 (@keic24) December 27, 2025
花嫁からのXmasプレゼント！#水星の魔女 #G_Witch #スレミオ pic.twitter.com/tsFZFwxiPf
✨🔔✨After Christmas✨🔔✨
A Christmas present from the bride!
Takaya Kawasaki
メリークリスマス🎄🎅#川崎鷹也#今夜のクリスマス#카와사키타카야 pic.twitter.com/CHmCUulNI1— 川崎鷹也スタッフ (@kawasaki_staff) December 24, 2025
Merry Christmas🎄🎅
Hirotaka Marufuji (Macross Frontier animation director)
#MerryChristmas#メリークリスマス— 丸藤 広貴 Hirotaka Marufuji (@MARUfujiya) December 24, 2023
サンタコスのシェリルとランカです🎄 pic.twitter.com/1NV2Gw5E6q
Santa cos Sheyl and Ranka🎄
Shintarō Mugiwara (Dorabase)
🎄メリークリスマス❗️🎄 pic.twitter.com/XE95nm9A9H— むぎわら しんたろう (@mugishinbase) December 25, 2025
🎄Merry Christmas❗️🎄
Hideaki Nishikawa
このクリスマスは強い！— 西川秀明 (@nishikawa099) December 26, 2025
遅まきながらメリークリスマス☆#クリスマス#サンタクロース#Majestica#マジェスティカ
Majestica - "Glory of Christmas" [2021] https://t.co/tbQhM0Zce9 @YouTubeより pic.twitter.com/A2XtfLvEeL
This Christmas is powerful!
Belated Merry Christmas☆
Yui Ogura
メリークリスマス♡🎄🎁⛄️˚✧₊⁎ pic.twitter.com/cZjbDHjEZJ— 小倉 唯 (@yui_ogura_815) December 25, 2025
Merry Christmas♡🎄🎁⛄️˚✧₊⁎
Sakurako Ōhara
🎅🎄メリークリスマス🎁✨️#大原櫻子 pic.twitter.com/29e3Gf2u0C— 大原櫻子 スタッフ (公式) (@staff_sakurako) December 25, 2025
🎅🎄Merry Christmas🎁✨
Penguin Box
クリスマスじゃないから応募できないかも…と思ってる貴方！— ペンギンボックス@アニメ2期決定&8巻 (@Penguinbox1) December 26, 2025
なんと12/30日までいつでも応募できます！30日までクリスマスです🎄🦈#子ザメクリスマス2025キャンペーン https://t.co/QrAPnBxg1c pic.twitter.com/ppta2GmbjC
Sayumi Suzushiro
メリークリスマス✨🎄🎅🏻 pic.twitter.com/ji92BUC0nj— 鈴代 紗弓 (@s_suzushiro) December 25, 2025
Merry Christmas✨🎄🎅🏻
Hiroshi Tanahashi
メリークリスマス🎁— 棚橋 弘至 (@tanahashi1_100) December 25, 2025
※過去サンタ詰め合わせ pic.twitter.com/7XfUjKGgt2
Merry Christmas🎁
※An assortment of past Santa's
That Time I Got Reincarnated as a Slime
Tying the Knot With an Amagami Sister
メリークリスマス🫶— 甘神さんちの縁結び【公式】 (@amagamisan_wm) December 25, 2025
巫女サンタからのプレゼント🎁 pic.twitter.com/hx006EiGj2
Merry Christmas🫶
Presents from miko Santa🎁
Sakana Uozumi (Gals Can’t Be Kind to Otaku!?)
メリークリスマス💓🎄🎅🎁 pic.twitter.com/daopbR8yI2— 魚住さかな🐟 (@namekyunta) December 25, 2025
Merry Christmas💓🎄🎅🎁
Matching outfits
Panel 1: Seo: I bet their Santa outfits will be nice~
Panel 2: Ijichi: Otaku-kun, why aren't you a reindeer?
Seo: Ijichi-san?
Panel 3: Amane: Otaku-kun, why aren't you a snowman?
Seo: Amane-san?
Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!