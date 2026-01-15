Uniqlo Celebrates 100 Years of Shueisha With New Apparel Line

The Greatest Wolf of My Life is an immensely entertaining story in its first volume. ― In any other manhwa, or manga or light novel, a pop star moving into the apartment next door would be the first sign of a budding romance for an ordinary young woman. Not in Ran's The Greatest Wolf of My Life - for Eunbyul, having Kang Bin show up in the shabby rooftop studio next door to hers, it's the beginning o...