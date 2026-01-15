Interest
Uniqlo Celebrates 100 Years of Shueisha With New Apparel Line

Featuring Golden Kamuy, Gantz, Saint Seiya, Hunter X Hunter, & more

Japanese casual wear retailer UNIQLO announced on Thursday that it is partnering with Japanese publisher Shueisha to celebrate Shueisha's 100th anniversary. The partnership is split into three parts with the first part highlighting Weekly Shonen Jump and Young Jump manga, including Gantz, Captain Tsubasa, Kingdom, Kinnikuman, Kochira Katsushika-ku Kamearikōen-mae Hashutsujo, Golden Kamuy, Jujutsu Kaisen, Saint Seiya, Hunter X Hunter, YuYu Hakusho, and Rurouni Kenshin.

uniqlo_shueisha_01
Image via www.uniqlo.com
©Gege Akutami/SHUEISHA ©Hiroya Oku/SHUEISHA ©Satoru Noda/SHUEISHA ©Yasuhisa Hara/SHUEISHA ©Yoichi Takahashi ©Yudetamago/Shueisha ©OSAMU AKIMOTO, ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA ©Masami Kurumada/SHUEISHA ©NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA ©Yoshihiro Togashi 1990－1994

The UNIQLO website states the first part of the partnership will feature a series of t-shirts from each manga series. The shirts are slated to cost 1,990 yen (about US$13) each and come in Japanese men's XS to 4XL sizes.

The line-up is set to go on sale in mid-March.

Gantz

uniqlo_shueisha_02
Image via www.uniqlo.com
Gantz
uniqlo_shueisha_03
Image via www.uniqlo.com
Captain Tsubasa

Captain Tsubasa

uniqlo_shueisha_04
Image via www.uniqlo.com
©Yoichi Takahashi

Kingdom

uniqlo_shueisha_05
Image via www.uniqlo.com
Kingdom
uniqlo_shueisha_06
Image via www.uniqlo.com
©Yasuhisa Hara/SHUEISHA

Kinnikuman

uniqlo_shueisha_05
Image via www.uniqlo.com
Kinnikuman
uniqlo_shueisha_06
Image via www.uniqlo.com
©Yudetamago/Shueisha

Kochira Katsushika-ku Kamearikōen-mae Hashutsujo

uniqlo_shueisha_09
Image via www.uniqlo.com
Kochira Katsushika-ku Kamearikōen-mae Hashutsujo

Golden Kamuy

uniqlo_shueisha_10
Image via www.uniqlo.com
Golden Kamuy
uniqlo_shueisha_11
Image via www.uniqlo.com
©Satoru Noda/SHUEISHA

Jujutsu Kaisen

uniqlo_shueisha_12
Image via www.uniqlo.com
Jujutsu Kaisen
uniqlo_shueisha_13
Image via www.uniqlo.com
©Gege Akutami/SHUEISHA
uniqlo_shueisha_14
Image via www.uniqlo.com
©Gege Akutami/SHUEISHA
uniqlo_shueisha_15
Image via www.uniqlo.com
Saint Seiya

Saint Seiya

uniqlo_shueisha_16
Image via www.uniqlo.com
©Masami Kurumada/SHUEISHA
uniqlo_shueisha_17
Image via www.uniqlo.com
©Masami Kurumada/SHUEISHA

Hunter X Hunter

uniqlo_shueisha_18
Image via www.uniqlo.com
Hunter X Hunter
uniqlo_shueisha_19
Image via www.uniqlo.com
©Yoshihiro Togashi 1990－1994
uniqlo_shueisha_20
Image via www.uniqlo.com
©Yoshihiro Togashi 1990－1994
uniqlo_shueisha_21
Image via www.uniqlo.com
©Yoshihiro Togashi 1990－1994

uniqlo_shueisha_22
Image via www.uniqlo.com
YuYu Hakusho

YuYu Hakusho

uniqlo_shueisha_23
Image via www.uniqlo.com
©Yoshihiro Togashi 1990－1994
uniqlo_shueisha_24
Image via www.uniqlo.com
©Yoshihiro Togashi 1990－1994

Rurouni Kenshin

uniqlo_shueisha_25
Image via www.uniqlo.com
Rurouni Kenshin
uniqlo_shueisha_26
Image via www.uniqlo.com
©NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA

Sources: Uniqlo, Oricon via Hachima Kikō

