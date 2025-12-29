Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part XIV
The 12 days of Christmas have begun, and the greetings from the anime and manga world keep rolling in like three wise men.
Amane Shindō
今年のクリスマスケーキ✨️🎂— 進藤あまね (@amane_bushi) December 24, 2025
おいしぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ(´｡✪ω✪｡｀)✧*。
#アニメ100カノ #100カノ #原賀胡桃 pic.twitter.com/Jy48JdkjHV
This year's Christmas cake✨🎂
Is so gooooooooooood(´｡✪ω✪｡｀)✧*。
Blue Miburo
ミブロウです🐺— アニメ『青のミブロ』公式 (@miburo_anime) December 25, 2025
皆さん、#メリークリスマス！🎄
みんなの元にサンタさんは来たかな？？🎅
僕もクリスマスが嬉しくて、
袋に入っちゃった～♪ pic.twitter.com/BDU2NfHsaD
This is Mibwolf🐺
Merry Christmas everyone!🎄
Did Santa come to everyone??🎅
I'm so excited about Christmas, I jumped into the bag!♪
Posuka Demizu (Beyblade X)
Dessert Editorial Department
💫🎄 𝕄𝕖𝕣𝕣𝕪 ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕞𝕒𝕤 🎄💫— デザート編集部 (@DESSERT_kc) December 24, 2025
1月11日スタートのTVアニメ『#うるわしの宵の月 』の
キャスト陣全面協力のもと、
クリスマスプレゼントをお届け🎅🎁
みなさんにとって、今日がいい日でありますように🎄
CV. #一宮麗 さん #鈴木崚汰 さん@1nomiyaRei @ryt_suzuki… pic.twitter.com/aZyEKH04zf
Fujimomo (Love, That's an Understatement)
Genshin Impact
Girls Band Cry
🎄メリークリスマス🎄#ガルクラ pic.twitter.com/ZmIhu1ojj0— アニメ『ガールズバンドクライ』公式 (@girlsbandcry) December 24, 2025
🎄Merry Chirstmas🎄
Ichijinsha
【#ラス為／一迅社宣伝】— 一迅社の宣伝課です。 (@ichijinsha_info) December 24, 2025
✨🎄Merry Christmas🎄 ✨
『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』 クリスマスケーキはPRIROLL(@happypriroll)さんにて販売中🎂
詳しくはこちらをチェック👇https://t.co/DW3LjnWEnI
TVアニメ情報はこちら⇒@lastame_pr pic.twitter.com/uNZxd2HRrZ
【LasTame／Ichijinsha Promotion】
✨🎄Merry Christmas🎄✨
The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior Christmas cakes are now on sale at PRIROLL (@happypriroll)🎂
Keiko Iwashita (Choking on Love)
Lulu Kagamiya (Utsumi-kun no Koi no Uta)
Marza Animation Planet
🎅 #MerryChristmas🎄— MARZA STAFF (@marza_staff) December 25, 2025
Lahちゃんマジックで #MARZA の #クリスマス がスペシャル仕様に変身！👻✨
Lah uses her magic to bring #Christmas to MARZA!
今回もスタッフ有志で #mocapやってみた をお届け!
Another short mocap clip from Lah-loving staff volunteers! pic.twitter.com/TUoYJTg9vv
Suu Morishita (A Sign of Affection)
Kei Sakuraba (Tokugawa-kun ga Komarasete Kuru!)
Satoru Nakaba (Kono Kiss ni Namae wo Tsukerunara)
Studio Add
メリークリスマス！#治癒魔法 pic.twitter.com/OstWOobjLn— スタジオアド (@st_add) December 24, 2025
The Dangers in My Heart
Warner Bros. Japan Anime
🎄 Merry Christmas 🎄— Warner Bros. Japan Anime (@wb_anime) December 25, 2025
クリスマスといえば、山あり谷ありのお仕事アニメ『SHIROBAKO』のえくそだす・クリスマス回！
山あり谷ありながら、無事クリスマスに納品を決めた
武蔵野アニメーションを思い出します✨
世間はクリスマスですが、それはそれ、これはこれ！… pic.twitter.com/ZfMe5osuON
Yaiba: Samurai Legend
/／— TVアニメ『真•侍伝 YAIBA』公式 (@YAIBA_PR) December 25, 2025
メリークリスマス🎄
\＼
今日は #クリスマス ですね🌟
雷神剣を手に入れた刃も、なんだか嬉しそう…😁
皆さんにも、素敵なプレゼントが届きますように✨#YAIBA#YAIBAヤバイ pic.twitter.com/8IWWHEjxCA
/／
Merry Christmas🎄
\＼
Today is Christmas🌟
Yaiba seems happy after getting the Raijinken…😁
May wonderful presents find their way to everyone✨
Akane Yano (The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You character design)
🎄🎁🌟 pic.twitter.com/O2wX0qtbBB— 矢野茜🍜 (@if_224) December 24, 2025
Tsuyoshi Yasuda (The Blue Wolves of Mibu)
メリークリスマス！— 青のミブロ &DAYS【公式】@新選組編7巻発売中‼︎ (@yasu_official11) December 24, 2025
沖田、藤堂サンタがみんなに愛というプレゼントをお届け。#青のミブロ #ミブロ描いてみた pic.twitter.com/Uyx5HP4Cq1
Merry Christmas!
Okita and Todo Santa are delivering everyone the gift of love to.
