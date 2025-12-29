Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part XIV

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring Girls Band Cry, Genshin Impact, Beyblade X, The Dangers in My Heart, Blue Miburo, Ichijinsha, Warner Bros. Japan Anime, Suu Morishita, Tsuyoshi Yasuda, & more!

The 12 days of Christmas have begun, and the greetings from the anime and manga world keep rolling in like three wise men.

Amane Shindō

This year's Christmas cake✨🎂
Is so gooooooooooood(´｡✪ω✪｡｀)✧*。

Blue Miburo

This is Mibwolf🐺
Merry Christmas everyone!🎄
Did Santa come to everyone??🎅
I'm so excited about Christmas, I jumped into the bag!♪

Posuka Demizu (Beyblade X)

demizu_posuka_02_christmas_2025_christmas_2025
Image via Posuka Demizu's X/Twitter account
©出水ぽすか

Dessert Editorial Department

Fujimomo (Love, That's an Understatement)

fujimomo_christmas_2025_christmas_2025
Image via Fujimomo's X/Twitter account
©藤もも

Genshin Impact

genshin_christmas_2025_christmas_2025
Image via Genshin Impact game's X/Twitter account
©COGNOSPHERE

Girls Band Cry

🎄Merry Chirstmas🎄

Ichijinsha

【LasTame／Ichijinsha Promotion】
✨🎄Merry Christmas🎄✨
The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior Christmas cakes are now on sale at PRIROLL (@happypriroll)🎂

Keiko Iwashita (Choking on Love)

iwashita_keiko_christmas_2025_christmas_2025
Image via Keiko Iwashita's X/Twitter account
©岩下慶子

Lulu Kagamiya (Utsumi-kun no Koi no Uta)

kagamiya_lulu_christmas_2025_christmas_2025
Image via Lulu Kagamiya's X/Twitter account
©花芽宮るる

Marza Animation Planet

Suu Morishita (A Sign of Affection)

morishita_suu_christmas_2025_christmas_2025
Image via Suu Morishita's X/Twitter account
©森下suu

Kei Sakuraba (Tokugawa-kun ga Komarasete Kuru!)

sakuraba_kei_christmas_2025_christmas_2025
Image via Kei Sakuraba's X/Twitter account
©桜葉ケイ

Satoru Nakaba (Kono Kiss ni Namae wo Tsukerunara)

satoru_nakaba_christmas_2025_christmas_2025
Image via Satoru Nakaba's X/Twitter account
©なかばさとる

Studio Add

The Dangers in My Heart

dangers_in_my_heart_christmas_2025_christmas_2025
Image via The Dangers in My Heart anime's X/Twitter account
©桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会

Warner Bros. Japan Anime

Yaiba: Samurai Legend

/／
Merry Christmas🎄
\＼
Today is Christmas🌟
Yaiba seems happy after getting the Raijinken…😁
May wonderful presents find their way to everyone✨

Akane Yano (The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You character design)

Tsuyoshi Yasuda (The Blue Wolves of Mibu)

Merry Christmas!
Okita and Todo Santa are delivering everyone the gift of love to.

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

