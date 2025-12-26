Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part VII
posted on by Ken Iikura-Gross
The anime and manga worlds wish people a Merry Christmas from the bottom of their hearts!
Iro Aida (Toilet-Bound Hanako-kun)
🌟🎄🌟#花子くん25巻特装版発売中！ https://t.co/sIceq5bUKo pic.twitter.com/usgkQ9HCtN— あいだいろ@25巻発売中！ (@aidairo2009) December 24, 2025
#Hanako-kunVol.25SpecialEditionIsNowOnSale!
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian
Ayaka
𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄 ・｡+❆.— 絢香 STAFF (@AyakaStaff) December 25, 2025
素敵なクリスマスをお過ごしください🎅
🎥 https://t.co/gAgj4Kvuxs
🎧 https://t.co/uAF7TZ3zPd#絢香 #xmassanta#クリスマスソング #ChristmasSong pic.twitter.com/7vJxzbK4dG
Bleach
DJ KOO
メリクリ DO DANCE！！#クリスマス #DJKOO pic.twitter.com/7ZX5YwAW50— D J K O O (@DJKOO_official) December 25, 2025
Gushing Over Magical Girls
Kazuma Horie
「うっかり頼み過ぎてしまったから今日もお昼からチキンだと！？おまえにとっては誤算のようだが、わたしにとっては嬉しい誤算！いやむしろ計算通りだ！！にゃんにゃん🍗💕」#ニャンコ先生#クリスマス pic.twitter.com/fk0HEIqwgD— 堀江一眞 (@Kazuma_Horie) December 25, 2025
"You accidentally ordered too much, so I'm having chicken for lunch again today?! It may seem like a miscalculation to you, but it's a happy accident for me! No, more like exactly as planned!! Meow meow🍗💕"
Kazuaki Ishibashi (former Ura Sunday editor-in-chief)
コミックルームは今夜はクリスマスパーティーしてます！ pic.twitter.com/PxWeQ1GydL— 石橋和章 /Zoo (@mikunikko) December 24, 2025
The Comic Room is having a Christmas party tonight!
Ryū Kawamura
Merry Christmas & Happy Holidays!!— 川村竜 (@ryukawamura) December 25, 2025
素敵なクリスマスをお過ごし下さい
今年のサンタさんはLAVA AUDIOさん！
LAVA STUDIOという最高の
クリスマスプレゼントをくれたよ！
色々使っていこうと思います！#lavaaudio#lavastudio pic.twitter.com/bZVb2dCs1O
Merry Christmas & Happy Holidays!!
I hope you have a wonderful Christmas!
This year's Santa is LAVA AUDIO!
They gave me the best Christmas present ever, LAVA STUDIO!
I plan to use it for all sorts of things!
Taku Kawamura (My Clueless First Friend)
2/2 pic.twitter.com/r86nbWIQ6i— 川村拓＠転校生アニメ化 (@kawamurataku) December 25, 2025
It's just a Christmas date. [Side Stories chapter 16]
Taichi Kawazoe (Immoral Guild)
Kinokoinu - Mushroom Pup
🍄🍰 ハッピーメリークリスマス‼ 🍰🍄— 🍄きのこいぬ【原作公式】🍄新作公開中🍙 (@kinoko_official) December 25, 2025
🎉これからお家でパーティーの方も、
🚶♂️お出かけ帰りの方も・・・
まだまだ ワクワク楽しい時間 を
たくさん楽しんでくださいね！✨🎁
❄️🎶笑顔いっぱいのクリスマスになりますように🎶❄️ pic.twitter.com/bDEznqEx8M
🍄🍰 Happy Merry Christmas!! 🍰🍄
🎉Whether you're having a party at home or
🚶♂️heading home from a night out…
May you continue to enjoy
plenty of exciting, fun times!✨🎁
❄️🎶Wishing you a Christmas filled with smiles🎶❄️
Kuroyanagi Yoshio (SOPHIA bassist)
Merry Christmas！— 黒柳 能生〈公式〉 (@kuroyanagi440) December 25, 2025
今日のお昼はクリスマスらしくモツ煮込みとご飯🐈⬛
やっぱクリスマスはゴボウもニンジンもネギもないモツ煮込みに限るね！🐾 pic.twitter.com/jRQhA8o1xR
Merry Christmas!
Today's lunch is a Christmas-themed dish: motsunabe [offal stew] and rice🐈⬛
After all, nothing beats motsunabe without burdock, carrots, or green onions for Christmas!🐾
Ocha-ken
Okami
メリークリスマス！🎅🎄🎁#クリスマス #Okami #大神 pic.twitter.com/jr0bqh2QyR— 大神シリーズ（公式） (@Okami_CAP) December 25, 2025
Merry Christmas! 🎅🎄🎁
Sgt. Frog
今年もこの日がやって来た。皆様ご一緒に⭐️— 【公式】ケロロ軍曹PR (@keroro_PR) December 24, 2025
「メリー・クリスマス!!! #地獄で逢おうぜ」#クリスマス #Xmas pic.twitter.com/T9DboizIZD
This day has come again. This day has come again. Everyone, all together now⭐️
“Merry Christmas!!! See You in Hell”
Shima Shima Tora no Shimajirō
Tezuka Productions
🌟— 手塚プロダクション／手塚治虫【公式】 (@TEZUKA_goods) December 25, 2025
✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩
°˖✧★✧˖°🎄Happy🎅Ｘmas🎄°˖✧★✧˖
皆さんにとって素敵なクリスマスでありますように😘 pic.twitter.com/x80uaq4J6n
🌟
✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩
°˖✧★✧˖°🎄Merry🎅Christmas🎄°˖✧★✧˖
Wishing you all a wonderful Christmas😘
Yu-Gi-Oh!
❄️゜ 。 ❄ 。 ゜ ❄ 。゜❄️— 【公式】 遊戯王 マスターデュエル (@YuGiOh_MD_INFO) December 25, 2025
Merry Christmas!!
⛄️゜ 。 ❄ 。 ゜ ❄ 。゜🎄#遊戯王マスターデュエル#クリスマス pic.twitter.com/Gb75dIKb7N
Zombie Land Saga
🌟 𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 🌟— 劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 (@zombielandsaga) December 25, 2025
今日は待ちに待った #クリスマス 🎄
ゾンビィの皆さんは、
今夜どんなメニューを楽しむ予定ですか？🍽️
たえは相変わらず、さくらの頭をもぐもぐ🧟♀️
皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしください🎁✨#ゾンビランドサガ pic.twitter.com/2W02GvBQso
🌟𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🌟
Today is the long-awaited Christmas🎄
What's on the menu for all you zombies tonight?🍽️
Tae is still munching on Sakura's head as usual🧟♀️
We hope you all have a wonderful Christmas🎁✨
Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!
follow-up of Merry Christmas From Around the Anime World, Part VI