Merry Christmas From Around the Anime World, Part VII

Featuring Yu-Gi-Oh!, Bleach, Sgt. Frog, Zombie Land Saga, Tezuka Productions, Toilet-Bound Hanako-kun, Kinokoinu - Mushroom Pup, & more!

The anime and manga worlds wish people a Merry Christmas from the bottom of their hearts!

Iro Aida (Toilet-Bound Hanako-kun)

#Hanako-kunVol.25SpecialEditionIsNowOnSale!

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Ayaka

Bleach

bleach_christmas_2025
Image via Bleach anime's X/Twitter account
©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

DJ KOO

Gushing Over Magical Girls

gushing_over_magical_girls_christmas_2025
Image via Gushing Over Magical Girls series' X/Twitter account
©⼩野中彰⼤・⽵書房／魔法少⼥にあこがれて製作委員会

Kazuma Horie

"You accidentally ordered too much, so I'm having chicken for lunch again today?! It may seem like a miscalculation to you, but it's a happy accident for me! No, more like exactly as planned!! Meow meow🍗💕"

Kazuaki Ishibashi (former Ura Sunday editor-in-chief)

The Comic Room is having a Christmas party tonight!

Ryū Kawamura

Merry Christmas & Happy Holidays!!
I hope you have a wonderful Christmas!
This year's Santa is LAVA AUDIO!
They gave me the best Christmas present ever, LAVA STUDIO!
I plan to use it for all sorts of things!

Taku Kawamura (My Clueless First Friend)

It's just a Christmas date. [Side Stories chapter 16]

Taichi Kawazoe (Immoral Guild)

kawazoe_taichi_christmas_2025
Image via x.com
©河添太一

Kinokoinu - Mushroom Pup

🍄🍰 Happy Merry Christmas!! 🍰🍄
🎉Whether you're having a party at home or
🚶‍♂️heading home from a night out…
May you continue to enjoy
plenty of exciting, fun times!✨🎁
❄️🎶Wishing you a Christmas filled with smiles🎶❄️

Kuroyanagi Yoshio (SOPHIA bassist)

Merry Christmas!
Today's lunch is a Christmas-themed dish: motsunabe [offal stew] and rice🐈‍⬛
After all, nothing beats motsunabe without burdock, carrots, or green onions for Christmas!🐾

Ocha-ken

ocha-ken_christmas_2025
Image via Ocha-ken's X/Twitter account
©2002,23 SEGA FAVE/HORIPRO

Okami

Merry Christmas! 🎅🎄🎁

Sgt. Frog

This day has come again. This day has come again. Everyone, all together now⭐️
“Merry Christmas!!! See You in Hell”

Shima Shima Tora no Shimajirō

shimajiro_christmas_2025
Image via x.com
© Benesse Corporation

Tezuka Productions

🌟
　　　　　　✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩
°˖✧★✧˖°🎄Merry🎅Christmas🎄°˖✧★✧˖　
Wishing you all a wonderful Christmas😘

Yu-Gi-Oh!

Zombie Land Saga

🌟𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🌟
Today is the long-awaited Christmas🎄
What's on the menu for all you zombies tonight?🍽️
Tae is still munching on Sakura's head as usual🧟‍♀️
We hope you all have a wonderful Christmas🎁✨

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

