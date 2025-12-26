Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part VI

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring MAPPA, Sega, Detective Conan, Natsume's Book of Friends, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Magical Girl Raising Project, & more!

Christmas came and went, but our cheeks are still nice and rosy and comfy and cozy as we enjoy seasonal greetings from the anime and manga world!

Kohei Ashiya (JoJo's Bizarre Adventure key animation)

ashiya_kohei_christmas_2025
Image via Kohei Ashiya's X/Twitter account

Detective Conan

conan_christmas_2025
Image via Gōshō Aoyama Manga Factory's X/Twitter account
©青山剛昌 小学館

Gachiakuta

gachiakuta_christmas_2025
Image via Gachiakuta series' X/Twitter account
© KU, HA&K/GACHI

Gudetama (Sanrio)

gudetama_christmas_2025
Image via Gudetama's X/Twitter account
著作（株）サンリオ ©2025 SANRIo

Shinnosuke Kanazawa (On and Off: Work-Life Imbalance)

kanazawa_shinnosuke_christmas_2025
Image via Shinnosuke Kanazawa's X/Twitter account
©金沢真之助

Aika Kobayashi

Christmas with Yohane-chan❗️Pikaaaan

Magical Girl Raising Project

MAPPA

mappa_christmas_2025
Image via Mappa's X/Twitter account
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

Natsume's Book of Friends

natsume_christmas_2025
Image via Natsume's Book of Friends series' X/Twitter account
©緑川ゆき・白泉社

Kurumu Okamiya

Christmas Gift Exchange🎄
I received a tiger's eye power stone from Haruki-san, and my gift went to Araki-san🎁
I was so delighted! It was so much fun!
I laughed so hard my face still hurts!
I'm so happy😊

Peanuts

Happy Holidays!!🎄⭐️
Please share this with your family, friends, and loved ones!✉️

Pragmata

“Hugh! Let's go deliver presents to everyone!”

Sega

Kazutoshi Soyama (Dangerous Jii-san Ja)

Christmas from a few years ago.
Panel 1: Merry Christmas!
Panel 2: My present to my wife.
Panel 3: My wife's present to me.
Panel 4: That's way too different?!
But, Imo Kenpi are good!
Next year please give me something a bit better.

Stella Sora

stella_sora_christmas_2025
Image via x.com
© Yostar

Strinova

Hiroyuki Taiga (Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM mechanical design)

taiga_hiroyuki_christmas_2025
Image via Hiroyuki Taiga's X/Twitter account

Tokyo Ska Paradise Orchestra

Wuthering Waves

wuthering_waves_christmas_2025
Image via x.com
©KURO GAMES

Yuri

◤◢◤🎄 Christmas Night 🎄◢◤◢
Even if the world were to end, it's a night there's someone you'd still want to be with.
A song to listen to quietly this Christmas.
🌍✨“Sekai ga Owarimashita [The World has Ended]”✨🌍
✦ On a quiet night ✦ In your own time ✦ While thinking of someone special

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

follow-up of Merry Christmas From Around the Anime World, Part V
