Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part VI
posted on by Ken Iikura-Gross
Christmas came and went, but our cheeks are still nice and rosy and comfy and cozy as we enjoy seasonal greetings from the anime and manga world!
Kohei Ashiya (JoJo's Bizarre Adventure key animation)
Detective Conan
Gachiakuta
Gudetama (Sanrio)
Shinnosuke Kanazawa (On and Off: Work-Life Imbalance)
Aika Kobayashi
ヨハネちゃんとクリスマス❗️ﾋﾟｶｰｰﾝ pic.twitter.com/A0vDqgIfPz— 小林 愛香 (@Aikyan_) December 25, 2025
Christmas with Yohane-chan❗️Pikaaaan
Magical Girl Raising Project
＼🎂🎄メリークリスマス！🎄🎁／— TVアニメ「魔法少女育成計画restart」2026年放送予定 (@MGRP_PrjRestart) December 25, 2025
皆さまクリスマスプレゼントはもらえましたか？
魔法少女たちは今夜も大忙しのようです🪄
『魔法少女育成計画restart』は2026年放送スタート！
お楽しみに✨https://t.co/NYvMbyrC3B#まほいく #魔法少女育成計画 pic.twitter.com/vjVJMI9VBE
MAPPA
Natsume's Book of Friends
Kurumu Okamiya
クリスマスプレゼント交換会🎄— 岡宮来夢 (@okamiya_kurumu) December 23, 2019
僕ははるきさんからタイガーアイのパワーストーンをいただき、僕のプレゼントは荒木さんの元へ🎁
嬉しかった！楽しかった！
笑いすぎて今もまだ顔が痛いです！
幸せです😊 pic.twitter.com/Xvq1F3cHZn
Christmas Gift Exchange🎄
I received a tiger's eye power stone from Haruki-san, and my gift went to Araki-san🎁
I was so delighted! It was so much fun!
I laughed so hard my face still hurts!
I'm so happy😊
Peanuts
Happy Holidays!!🎄⭐️— snoopyjapan (@snoopyjapan) December 23, 2025
家族や、友達、大切な人にぜひシェアしてね✉️#ピーナッツ #ピーナッツギャング #スヌーピー #クリスマス #snoopy #Peanuts #PeanutsGang #happyholidays pic.twitter.com/L4ZwiomrB9
Happy Holidays!!🎄⭐️
Please share this with your family, friends, and loved ones!✉️
Pragmata
「ヒュー！皆にプレゼントを配りに行こう！」#クリスマス pic.twitter.com/JFwuiaAYKP— 「プラグマタ」公式 (@PRAGMATA_JP) December 25, 2025
“Hugh! Let's go deliver presents to everyone!”
Sega
今年のクリスマスもあと少し— セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) December 25, 2025
さよならSilent Night#龍が如く７外伝 pic.twitter.com/o8DEWHsA3P
Kazutoshi Soyama (Dangerous Jii-san Ja)
何年か前のクリスマス pic.twitter.com/vV45ORXVgk— 曽山一寿 (@soyamanga) December 23, 2025
Christmas from a few years ago.
Panel 1: Merry Christmas!
Panel 2: My present to my wife.
Panel 3: My wife's present to me.
Panel 4: That's way too different?!
But, Imo Kenpi are good!
Next year please give me something a bit better.
Stella Sora
Strinova
Hiroyuki Taiga (Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM mechanical design)
Tokyo Ska Paradise Orchestra
☃️🎄Merry Christmas🎄☃️— TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA🎺 (@tokyoskaj) December 25, 2025
素敵なクリスマスをお過ごし下さい🙌#スカパラ#メリークリスマス🎁 pic.twitter.com/2bBxNwS4vc
Wuthering Waves
Yuri
◤◢◤🎄 Christmas Night 🎄◢◤◢— 優里すたっふ (@yuuri_staff) December 25, 2025
もし世界が終わってしまっても、
それでも一緒にいたい人がいる夜です。
このクリスマスに、
そっと聴いてほしい楽曲。
🌍✨「世界が終わりました」✨🌍
✦ 静かな夜に
✦ ひとりの時間に
✦ 大切な人を思いながら pic.twitter.com/F7cTWnZnA8
◤◢◤🎄 Christmas Night 🎄◢◤◢
Even if the world were to end, it's a night there's someone you'd still want to be with.
A song to listen to quietly this Christmas.
🌍✨“Sekai ga Owarimashita [The World has Ended]”✨🌍
✦ On a quiet night ✦ In your own time ✦ While thinking of someone special
Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!