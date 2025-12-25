Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part V

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring Frieren, Sakamoto Days, Isekai Quartet, Megumi Ogata, Palworld, Fatal Fury, Chibi Maruko-chan, & more!

On the first day of Christmas, the anime and manga world gave to us more greetings:

30MS Around!

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
Brains!
Merry Christmas🎄
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
Spend Christmas with 30MS❣
Rydira and Sestieh appear in Christmas outfits❤

Rokushi Ayano (Ayashii Iyashi no Yakumo-san)

ayano_rokushi_christmas_2025
Image via x.com
©綾野六師

Chibi Maruko-chan

chibi_maruko-chan_christmas_2025
Image via x.com
©S.P/N.A

Fatal Fury: City of the Wolves

city_of_wolves_christmas_2025
Image via x.com
©SNK CORPORATION

Frieren: Beyond Journey's End

Last year was these three.

Isekai Quartet

isekai_quartet_christmas_2025
Image via x.com
©異世界かるてっと3/KADOKAWA

Like a Dragon

Monolith Soft

Today is Christmas! Did everyone hang a decoration?

My Hero Academia

【Today is #Christmas🎄❄】
When you think of “Christmas,” it's this scene❗
When Class 1-A held a Christmas party wearing Santa costumes‼
They enjoyed delicious food, exchanged presents, and spent a happy time together❗

Nobeko (Shamu Neko Azuki-san wa Sekai no Chūshin)

nobeko_01_christmas_2025
Image via x.com
©のべ子
nobeko_02_christmas_2025
Image via x.com
©のべ子

Non

My usual team and I worked hard to take some Christmas photos.🎅🏼❤️
Have a good night. Non

Odekake Kozame

odekake_kozame_02_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンホックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
odekake_kozame_03_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンホックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
odekake_kozame_04_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンホックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ
odekake_kozame_05_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンホックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

Megumi Ogata

Christmas dinner at home.
Tandoori chicken-style chicken wings, king oyster mushrooms and cheese wrapped in pork, carbohol bolognese, potato salad, and cream stew thickened with potatoes. Everything was homemade except the cake. Served with champagne from Hideki Aoyama's family.
I learned how to make the king oyster mushrooms and stew from ToriSetsuShow, and the potato salad from Shiro-san (#Nantabe)! Lol

Chihiro Onitsuka

It's been a while. I'm currently undergoing dental treatment. And then, my dear friends gave me Christmas cake!🍰
Merry Christmas!🎄🎄🎄
Chihiro Onitsuka

Palworld

Penguin Box (Odekake Kozame)

penguin_box_05_christmas_2025
Image via x.com
©ペンギンホックス

Resident Evil

resident_evil_02_christmas_2025
Image via x.com
©CAPCOM CO., LTD.

Sakamoto Days

Fumiya Takahashi

Merry Christmas🎄
Tonight, is the elimination announcement for “Gochi ni Narimasu”.
Please stay tuned🍚
Everyone, have a wonderful Christmas✨

Katsumi Yamaguchi(Cross Over Rev!)

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

follow-up of Merry Christmas From Around the Anime World, Part IV
