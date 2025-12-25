Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part V
posted on by Ken Iikura-Gross
On the first day of Christmas, the anime and manga world gave to us more greetings:
30MS Around!
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧— 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) December 25, 2025
ブレインの皆様！
メリークリスマス🎄
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
クリスマスは #30MS と一緒に過ごそう❣
クリスマス仕様の衣装を身にまとったライディラとセスティエが登場❤ pic.twitter.com/ABy5xow3vg
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
Brains!
Merry Christmas🎄
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
Spend Christmas with 30MS❣
Rydira and Sestieh appear in Christmas outfits❤
Rokushi Ayano (Ayashii Iyashi no Yakumo-san)
Chibi Maruko-chan
Fatal Fury: City of the Wolves
Frieren: Beyond Journey's End
去年はこの3人でした。#フリーレン #frieren #デンケン #ラオフェン #リヒター#お爺ちゃん #完全に孫#メリークリスマス https://t.co/0FHz1YhXhb pic.twitter.com/eFtnnv5GQF— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) December 25, 2025
Last year was these three.
Isekai Quartet
Like a Dragon
＼🎄Merry Christmas🎄／— 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) December 25, 2025
よい子にしていれば
いつか皆さんの元にも冴島サンタがやってくる……かも？#クリスマス #龍が如く pic.twitter.com/XVPHJKLUeh
Monolith Soft
本日はクリスマス！— 株式会社モノリスソフト (@MONOLITHSOFT) December 25, 2025
みなさんは何か飾りましたか？#モノリスソフトの日常 pic.twitter.com/3eQWrCVpDa
Today is Christmas! Did everyone hang a decoration?
My Hero Academia
【今日は #クリスマス🎄❄】— 僕のヒーローアカデミア公式 (@myheroacademia) December 25, 2025
“クリスマス”といえばこのシーン❗
サンタ衣装でクリスマスパーティを開く１年A組‼
美味しい料理を食べたりプレゼント交換をしたり
幸せなひと時を過ごす❗#ヒロアカ pic.twitter.com/kToOycuXJV
【Today is #Christmas🎄❄】
When you think of “Christmas,” it's this scene❗
When Class 1-A held a Christmas party wearing Santa costumes‼
They enjoyed delicious food, exchanged presents, and spent a happy time together❗
Nobeko (Shamu Neko Azuki-san wa Sekai no Chūshin)
Non
Merry Christmas🎄🌟— のん official (@non_dayo_ne) December 24, 2025
いつものチームで、丹精こめてクリスマスの写真を撮りました🎅🏼❤️
良い夜を。 のん
Photo: Kentaro Minami
Styling: NON
Hair&Make up: Shie Kanno
Art direction: team non pic.twitter.com/iWTV6tLwMO
My usual team and I worked hard to take some Christmas photos.🎅🏼❤️
Have a good night. Non
Odekake Kozame
Megumi Ogata
おうちクリスマスディナー。— 緒方恵美 (@Megumi_Ogata) December 24, 2025
タンドリーチキン風手羽元、エリンギチーズ豚巻、カーボフ製ボロネーゼ、ポテトサラダ、馬鈴薯でとろみをつけたクリームシチュー。ケーキ以外手製。青山英樹家から頂いたシャンパンで。
エリンギとシチューは #トリセツショー、ポテサラはシロさん(#何たべ)に教わった！笑 pic.twitter.com/tZgxyfQCZ2
Christmas dinner at home.
Tandoori chicken-style chicken wings, king oyster mushrooms and cheese wrapped in pork, carbohol bolognese, potato salad, and cream stew thickened with potatoes. Everything was homemade except the cake. Served with champagne from Hideki Aoyama's family.
I learned how to make the king oyster mushrooms and stew from ToriSetsuShow, and the potato salad from Shiro-san (#Nantabe)! Lol
Chihiro Onitsuka
お久しぶりです。絶賛歯の治療中です。そんなところに、大切なお友達たちからクリスマスケーキをいただきました🍰— 鬼束ちひろ / Onitsuka Chihiro (@onitsukachihiro) December 24, 2025
メリークリスマス🎄🎄🎄
鬼束ちひろ pic.twitter.com/7ZSl1C7gmR
It's been a while. I'm currently undergoing dental treatment. And then, my dear friends gave me Christmas cake!🍰
Merry Christmas!🎄🎄🎄
Chihiro Onitsuka
Palworld
メリー “パル” クリスマス！ pic.twitter.com/DudyYVHJmO— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) December 25, 2025
Penguin Box (Odekake Kozame)
Resident Evil
Sakamoto Days
◣👓#HappyHolidays！🎄◥— TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期制作決定！！ (@SAKAMOTODAYS_PR) December 25, 2025
サンタ帽子をかぶった…さかもとさん！？
メリークリスマス🎅✨
第2期制作決定！！https://t.co/uxnRfQfzGR#SAKAMOTODAYS #サカモトデイズ #クリスマス pic.twitter.com/HvQF3zUM8Z
Fumiya Takahashi
メリークリスマス🎄— 高橋文哉&STAFF (@fumiya_0_3_1_2) December 25, 2025
今夜、｢ゴチになります｣クビ発表です。
よろしくお願いします🍚
皆さん、良いクリスマスを✨️ pic.twitter.com/b59XcTnuw0
Merry Christmas🎄
Tonight, is the elimination announcement for “Gochi ni Narimasu”.
Please stay tuned🍚
Everyone, have a wonderful Christmas✨
Katsumi Yamaguchi(Cross Over Rev!)
以前に描いたイラストを生成AIで動画にしてみました🎅楽しいクリスマスを‼️ pic.twitter.com/duKNECIKlL— 山口かつみ (@mesukalu) December 25, 2025
this article has been modified since it was originally posted; see change history