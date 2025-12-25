Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part IV

posted on by Ken Iikura-Gross
Featuring My Hero Academia, DAN DA DAN, Dragon Quest, Bandai Namco Filmworks, Square Enix, Cinnamoroll, Too Many Losing Heroines!, & more!

It may have been the night before Christmas, but all the anime and manga creators were stirring to get their greetings out:

Toshi Aoi (Wistoria: Wand and Sword)

aoi_toshi_christmas_2025
Image via x.com
©青井聖

Bandai Namco Filmwoks (English)

Cinnamoroll (Sanrio)

Merry Chirstmas Eve ♪
Congratulations Kiki-kun, Lala-chan!

DAN DA DAN

Doraemon

doraemon_christmas_2025
Image via x.com
©藤子プロ・小学館

Dragon Quest

dragon_quest_christmas_2025
Image via x.com
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Toko Kashiwagi (Munō to Sagesumareta Reijō wa konyaku haki sare, Henkyō no Seijo to Yobareru ~Gōmanna Fianse wo Sute, Goei Kishi to Shiawase ni Narimasu~)

kashiwagi_toko_christmas_2025
Image via x.com
©柏木トウコ

Merry … Christmas ❤️

Hideo Kojima

kojima_hideo_christmas_2025
Image via x.com
©小島秀夫

McDonald's Japan

mcdonalds_japan_christmas_2025
Image via x.com
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

My Hero Academia

mha_christmas_2025
Image via x.com
© 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

PlayStation

[Order No. 1224]
Deliver “Dreams -Presents-” to children around the world.

Square Enix

square_enix_christmas_2025
Image via x.com
© SQUARE ENIX

Sudate Hinagarasu (Haikyuu!! spinoff manga)

sudate_hinagarasu_christmas_2025
Image via x.com
©古舘春一／集英社

Super Sentai

super_sentai_christmas_2025
Image via x.com
©テレビ朝日・東映AG・東映

Miho Tanino (Blue Box character designer, chief animation director)

tanino_miho_christmas_2025
Image via x.com

Too Many Losing Heroines!

losing_heroines_christmas_2025
Image via x.com
©雨森たきび・いみぎむる／小学館

Kenjirō Tsuda

Ugoku! Neko Mukashi Banashi

neko_mukashibanashi_christmas_2025
Image via x.com
©ぱんだにあ/KADOKAWA/ねこぱーとなーず

Ichirō Yamaguchi

So, it's Christmas

Sōichirō Yamamoto

yamamoto_soichiro_christmas_2025
Image via x.com
©山本崇一朗

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

follow-up of Merry Christmas From Around the Anime World, Part III
discuss this in the forum (5 posts) |
bookmark/share with: short url

Interest homepage / archives