Merry Christmas From Around the Anime World, Part IV
posted on by Ken Iikura-Gross
It may have been the night before Christmas, but all the anime and manga creators were stirring to get their greetings out:
Toshi Aoi (Wistoria: Wand and Sword)
Bandai Namco Filmwoks (English)
"It's Christmas. But someone always gets stuck working."— Bandai Namco Filmworks English (@bnfw_en) December 24, 2025
Get your tickets for the newly remastered 4K release of Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz Special Edition!https://t.co/acY97Bm3A6#Gundam #GundamWing pic.twitter.com/FvGG5PBahp
Cinnamoroll (Sanrio)
メリークリスマスイブ♪— シナモン【公式】 (@cinnamon_sanrio) December 24, 2025
キキくんとララちゃんおめでとう！ pic.twitter.com/BBEcAhubL1
Merry Chirstmas Eve ♪
Congratulations Kiki-kun, Lala-chan!
みてみて～クリスマスセーター似合っているかな？#シナモンアニメだもん— シナモン【公式】 (@cinnamon_sanrio) December 24, 2025
https://t.co/TVds9OrsPt pic.twitter.com/rlJsdWfQEG
DAN DA DAN
👻👻💨━━━━━━━#ダンダダン— 「ダンダダン」TVアニメ公式 | 第3期制作決定 (@anime_dandadan) December 24, 2025
ターボババアの今日は何の日❓
━━━━━━━━━👽👾#クリスマスイブ 🎅🎄
✪2027年TVアニメ第3期放送
✪最新22巻は1月5日発売 pic.twitter.com/e2FFi6LK02
Doraemon
Dragon Quest
Toko Kashiwagi (Munō to Sagesumareta Reijō wa konyaku haki sare, Henkyō no Seijo to Yobareru ~Gōmanna Fianse wo Sute, Goei Kishi to Shiawase ni Narimasu~)
Merry … Christmas ❤️
Hideo Kojima
McDonald's Japan
My Hero Academia
PlayStation
[依頼No.1224]— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 24, 2025
世界中の子どもたちへ ”夢 -プレゼント- ” を配送せよ https://t.co/kJ3kYr2OOx pic.twitter.com/su0WpuBNkY
[Order No. 1224]
Deliver “Dreams -Presents-” to children around the world.
Square Enix
Sudate Hinagarasu (Haikyuu!! spinoff manga)
Super Sentai
Miho Tanino (Blue Box character designer, chief animation director)
Too Many Losing Heroines!
Kenjirō Tsuda
December 24, 2025
Ugoku! Neko Mukashi Banashi
Ichirō Yamaguchi
クリスマス、か。 pic.twitter.com/axaXe4dvMu— 山口 一郎 (@SAKANAICHIRO) December 24, 2025
So, it's Christmas
Sōichirō Yamamoto
Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!