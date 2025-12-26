Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part VIII

Featuring Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Haruhi Suzumiya, Laid-Back Camp, Kodansha, Dekin no Mogura: The Earthbound Mole, & more!

While it's Boxing Day, the seasonal greetings from the anime and manga world are still coming in!

Dekin no Mogura: The Earthbound Mole

dekin_no_mogura_christmas_2025
Image via Dekin no Mogura: The Earthbound Mole series' X/Twitter account
©江口夏実・講談社

Dragon Ball

dragon_ball_christmas_2025
Image via Dragon Ball series' X/Twitter account
©BIRD STUDIO/SHUEISHA

Yui Kikuta (Bibliophile Princess)

Merry Christmas🎄✨
It's been a while since I made an original drawing🌟

Kodansha

Happy Holidays!
This year, the Christmas tree that's usually displayed next to the reception desk has been moved to the entrance.
We are welcoming Christmas with a fresh feeling.
We hope you all have a wonderful Christmas.

Laid-Back Camp

🎅Merry Christmas🎅
Did Santa come to everyone too?🫎🛷
Only a little bit left of this year☃️
Let's watch Laid-Back Camp over the New Year holidays❄️

Naruto

naruto_christmas_2025
Image via Naruto series' X/Twitter account
©1999 by Masashi Kishimoto/SHUEISHA Inc.

Ninja vs. Gokudo

A custom-made sword from a Living National Treasure swordsmith:
Sekiguchi Short Sword (Dosu)
On the Holy Night (Christmas Eve), Santa gave it to me. But that Santa was a Gokudo (Papa)!!!

No. 1 Sentai Gozyuger

🎁🎄𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄🎁
How is everyone spending Christmas?
A Christmas gift message from Gozyuger💝
Whether you're working, at school, or enjoying time off, have a No. 1 Christmas!🎅🏻✨

Pokémon

pokemon_christmas_2025
Image via x.com
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

Princession Orchestra

Project Eevee

Happy Christmas🎄🎅
Eevee looks so happy with all these presents💝
Wishing everyone a wonderful day🎁✨

Hime Sawada

Merry Christmas🎄
Thank you for all the warm feelings and smiles you always give me!
Have a wonderful Christmas 💓

Sega

sega_christmas_2025
Image via Sega's X/Twitter account
©SEGA

Hekiru Shiina

Shikaru Neko

Let's party together!!

Shikidouji (Full Metal Panic! illustrator)

Sorry, work isn't done yet, so reposting this~

The Angel Next Door Spoils Me Rotten

angel_next_door_christmas_2025
Image via The Angel Next Door Spoils Me Rotten series' X/Twitter account
©佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

The Melancholy of Haruhi Suzumiya

💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️
Today is Christmas✨🎁
💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️

Toei Films

toei_films_christmas_2025
Image via Toei Films' X/Twitter account
© TOEI COMPANY, LTD.

Risa Uehara

Merry Christmas🎄
This year, I made a bûche de Noël at my dad's request☺️
Today I learned it's spelled like that…😳
Oh, I also made gingerbread men😋

Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

