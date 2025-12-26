Interest
Merry Christmas From Around the Anime World, Part VIII
posted on by Ken Iikura-Gross
While it's Boxing Day, the seasonal greetings from the anime and manga world are still coming in!
Dekin no Mogura: The Earthbound Mole
Dragon Ball
Yui Kikuta (Bibliophile Princess)
Merryクリスマス🎄✨— 喜久田ゆい (@kikutayui) December 25, 2025
久々に描きおろした🌟#虫かぶり姫 pic.twitter.com/vX0bTFGMNQ
Merry Christmas🎄✨
It's been a while since I made an original drawing🌟
Kodansha
ハッピーホリデー！— 講談社 (@KODANSHA_JP) December 24, 2025
毎年、受付横に飾られるクリスマスツリーが、今年は玄関横に移動しました。
少し新鮮な気持ちで、クリスマスを迎えています。
みなさんも素敵なクリスマスをお過ごしください。#クリスマス pic.twitter.com/drEcNAf9Ha
Happy Holidays!
This year, the Christmas tree that's usually displayed next to the reception desk has been moved to the entrance.
We are welcoming Christmas with a fresh feeling.
We hope you all have a wonderful Christmas.
Laid-Back Camp
🎅メリークリスマス🎅— アニメ『ゆるキャン△』シリーズ公式 (@yurucamp_anime) December 24, 2025
みんなにもサンタさん来たかな🫎🛷
今年も残りあと少し☃️
年末年始は『#ゆるキャン△』を見よう❄️https://t.co/kadouauKNF#クリキャン #クリスマス🎄 pic.twitter.com/sDFAjkp4GF
🎅Merry Christmas🎅
Did Santa come to everyone too?🫎🛷
Only a little bit left of this year☃️
Let's watch Laid-Back Camp over the New Year holidays❄️
Naruto
Ninja vs. Gokudo
人間国宝(ニンコク)刀匠別注品— TVアニメ『忍者と極道』公式 (@ningoku_anime) December 25, 2025
関の短刀(ドス)
聖誕祭(クリスマス)の夜、
サンタのおじさんがくれた
でもそのサンタは 極道(パパ)!!!#忍者と極道 pic.twitter.com/GpWKFR43Mq
A custom-made sword from a Living National Treasure swordsmith:
Sekiguchi Short Sword (Dosu)
On the Holy Night (Christmas Eve), Santa gave it to me. But that Santa was a Gokudo (Papa)!!!
No. 1 Sentai Gozyuger
🎁🎄𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄🎁— ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー【東映公式】 (@Gozyu_toei) December 25, 2025
皆様クリスマスいかがお過ごしですか？#ゴジュウジャー から
クリスマスプレゼントのメッセージ💝
お仕事や学校の方も、お休みの方も、
ナンバーワンなクリスマスをお過ごしください🎅🏻✨#ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー pic.twitter.com/F3fh52NfnJ
🎁🎄𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄🎁
How is everyone spending Christmas?
A Christmas gift message from Gozyuger💝
Whether you're working, at school, or enjoying time off, have a No. 1 Christmas!🎅🏻✨
Pokémon
Princession Orchestra
🎄🎁💜🩷🩵❤️💛🎁🎄— 「プリンセッション・オーケストラ」公式 (プリオケ) (@priorche_info) December 25, 2025
𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨
🎄🎁💜🩷🩵❤️💛🎁🎄#プリオケ #クリスマス pic.twitter.com/PB1ObdHeI8
Project Eevee
ハッピー #クリスマス🎄🎅— 【公式】プロジェクトイーブイ（続） (@project_eevee) December 25, 2025
たくさんのプレゼントに #イーブイ もうれしそう💝
みんなも素敵な一日になりますように🎁✨https://t.co/HY2jMS1OeN #Eevee pic.twitter.com/yyTP7IMXRV
Happy Christmas🎄🎅
Eevee looks so happy with all these presents💝
Wishing everyone a wonderful day🎁✨
Hime Sawada
メリークリスマス🎄— 澤田姫 (@hime_sawada) December 25, 2025
いつもたくさんのあたたかい気持ちや笑顔をいただきありがとうございます！
素敵なクリスマスをお過ごしください💓 pic.twitter.com/WFXHuTRSs0
Merry Christmas🎄
Thank you for all the warm feelings and smiles you always give me!
Have a wonderful Christmas 💓
Sega
Hekiru Shiina
🎄𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬🎄— 椎名へきる公式 (@shiina_hekiru_) December 25, 2025
素敵なクリスマスを過ごしてください✨
へきるサンタより🎅#椎名へきる pic.twitter.com/6G2XNPi8nA
Shikaru Neko
一緒にパーティしよっ！！#クリスマス pic.twitter.com/RLSmcugCs8— しかるねこ (@shikaruneko) December 23, 2025
Let's party together!!
Shikidouji (Full Metal Panic! illustrator)
しゅいませんお仕事終わらないので再掲で～#クリスマス pic.twitter.com/o6k5w7xZ44— 四季童子 (@shikidoji) December 24, 2025
Sorry, work isn't done yet, so reposting this~
The Angel Next Door Spoils Me Rotten
The Melancholy of Haruhi Suzumiya
💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️— 涼宮ハルヒの公式 (@haruhi_official) December 25, 2025
本日は #クリスマス ✨🎁
💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️#涼宮ハルヒ pic.twitter.com/LvTNaXQmAs
💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️
Today is Christmas✨🎁
💚❤️🎄🎅💚❤️🎄🎅💚❤️
Toei Films
Risa Uehara
Merry Christmas🎄— 上原りさ (@rueharaofficial) December 24, 2025
今年は父のリクエストでブッシュドノエルを作りました☺️
bûche de Noël こう書くんだ、、、って知った今日でございました😳
あ、ジンジャーブレッドマンも作ってみた😋#クリスマス #おうちスイーツ pic.twitter.com/nfb9HoWX1B
Merry Christmas🎄
This year, I made a bûche de Noël at my dad's request☺️
Today I learned it's spelled like that…😳
Oh, I also made gingerbread men😋
Did we miss any Christmas greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!