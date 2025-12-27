News
Japan's Video Game Rankings, December 8-14

posted on by Rafael Antonio Pineda
Mario Kart World continues its streak at #1

Japan's Game Ranking: December 8-14

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5 103,861 2,458,007
2NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16 50,292 1,397,534
3NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16 40,813 903,190
4NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20 39,206 327,824
5NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13 18,964 132,058
6NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13 18,015 177,007
7NSw 2Donkey Kong Bananza Nintendo July 17 12,519 403,783
8NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 11,770 4,078,169
9NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 9,513 8,283,927
10NSw 2Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Koei Tecmo Games November 6 8,001 126,461
11NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24 6,891 97,360
12NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 6,884 6,488,289
13NSwSuper Smash Bros. Ultimate Nintendo December 7, 2018 6,506 5,832,056
14NSwSuper Mario Party Jamboree Nintendo October 17, 2024 6,388 1,429,462
15NSwSuper Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo October 2 5,358 117,664
16NSwDragon Quest I & II HD-2D Remake Square Enix October 30 4,962 305,061
17NSwOctopath Traveler 0 Square Enix December 4 4,874 26,572
18NSwDisney Miraness Fitness Imagineer December 11 4,767 4,767
19NSw 2Dragon Quest I & II HD-2D Remake Square Enix October 30 4,540 123,928
20NSwDemon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 Aniplex August 1 4,318 158,885

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, December 1-7
