News
Japan's Video Game Rankings, December 8-14
posted on by Rafael Antonio Pineda
Mario Kart World continues its streak at #1
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5
|103,861
|2,458,007
|2
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16
|50,292
|1,397,534
|3
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16
|40,813
|903,190
|4
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20
|39,206
|327,824
|5
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13
|18,964
|132,058
|6
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13
|18,015
|177,007
|7
|NSw 2
|Donkey Kong Bananza
|Nintendo
|July 17
|12,519
|403,783
|8
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|11,770
|4,078,169
|9
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|9,513
|8,283,927
|10
|NSw 2
|Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
|Koei Tecmo Games
|November 6
|8,001
|126,461
|11
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24
|6,891
|97,360
|12
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|6,884
|6,488,289
|13
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|December 7, 2018
|6,506
|5,832,056
|14
|NSw
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|October 17, 2024
|6,388
|1,429,462
|15
|NSw
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|October 2
|5,358
|117,664
|16
|NSw
|Dragon Quest I & II HD-2D Remake
|Square Enix
|October 30
|4,962
|305,061
|17
|NSw
|Octopath Traveler 0
|Square Enix
|December 4
|4,874
|26,572
|18
|NSw
|Disney Miraness Fitness
|Imagineer
|December 11
|4,767
|4,767
|19
|NSw 2
|Dragon Quest I & II HD-2D Remake
|Square Enix
|October 30
|4,540
|123,928
|20
|NSw
|Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
|Aniplex
|August 1
|4,318
|158,885
Source: Famitsu