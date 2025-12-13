News
Japan's Video Game Rankings, December 1-7

posted on by Rafael Antonio Pineda
Octopath Traveler 0 Switch version debuts at #5, PS5 version at #8, Switch 2 version at #9

Japan's Game Ranking: December 1-7

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5 102,435 2,354,146
2NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20 46,737 288,618
3NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16 44,331 862,377
4NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16 40,441 1,347,242
5NSwOctopath Traveler 0 Square Enix December 4 21,698 21,698
6NSw 2Metroid Prime 4: Beyond Nintendo December 4 21,415 21,415
7NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13 19,806 113,094
8PS5Octopath Traveler 0 Square Enix December 4 19,533 19,533
9NSw 2Octopath Traveler 0 Square Enix December 4 18,083 18,083
10NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13 17,851 158,992
11NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 9,017 4,066,399
12NSw 2Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Koei Tecmo Games November 6 8,692 118,460
13NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 8,558 8,274,414
14NSw 2Donkey Kong Bananza Nintendo July 17 7,819 391,264
15NSwMetroid Prime 4: Beyond Nintendo December 4 7,586 7,586
16NSw 2Dragon Quest I & II HD-2D Remake Square Enix October 30 6,273 119,388
17NSwDragon Quest I & II HD-2D Remake Square Enix October 30 6,248 300,099
18NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24 5,830 90,469
19NSwSuper Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo October 2 5,404 112,306
20NSwSuper Smash Bros. Ultimate Nintendo December 7, 2018 5,118 5,825,550

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, November 24-30
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives