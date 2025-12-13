News
Japan's Video Game Rankings, December 1-7
posted on by Rafael Antonio Pineda
Octopath Traveler 0 Switch version debuts at #5, PS5 version at #8, Switch 2 version at #9
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5
|102,435
|2,354,146
|2
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20
|46,737
|288,618
|3
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16
|44,331
|862,377
|4
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16
|40,441
|1,347,242
|5
|NSw
|Octopath Traveler 0
|Square Enix
|December 4
|21,698
|21,698
|6
|NSw 2
|Metroid Prime 4: Beyond
|Nintendo
|December 4
|21,415
|21,415
|7
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13
|19,806
|113,094
|8
|PS5
|Octopath Traveler 0
|Square Enix
|December 4
|19,533
|19,533
|9
|NSw 2
|Octopath Traveler 0
|Square Enix
|December 4
|18,083
|18,083
|10
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13
|17,851
|158,992
|11
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|9,017
|4,066,399
|12
|NSw 2
|Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
|Koei Tecmo Games
|November 6
|8,692
|118,460
|13
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|8,558
|8,274,414
|14
|NSw 2
|Donkey Kong Bananza
|Nintendo
|July 17
|7,819
|391,264
|15
|NSw
|Metroid Prime 4: Beyond
|Nintendo
|December 4
|7,586
|7,586
|16
|NSw 2
|Dragon Quest I & II HD-2D Remake
|Square Enix
|October 30
|6,273
|119,388
|17
|NSw
|Dragon Quest I & II HD-2D Remake
|Square Enix
|October 30
|6,248
|300,099
|18
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24
|5,830
|90,469
|19
|NSw
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|October 2
|5,404
|112,306
|20
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|December 7, 2018
|5,118
|5,825,550
Source: Famitsu