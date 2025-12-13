News
Japanese Animation TV Ranking, December 1-7

posted on by Rafael Antonio Pineda
Penultimate episode of My Hero Academia earns 3.4% rating, Uma Musume: Cinderella Gray earns 2.0% rating

Masami Hata and Sanrio's Ringing Bell anime film aired on NHK Educational on Saturday, December 6 at 4:00 p.m. and earned a 0.6% rating.


Title Station Date Time Length Average
Household Rating
Sazae-san Fuji TV December 7 (Sun) 18:30 30 min.
7.4
Detective Conan NTV December 6 (Sat) 18:00 30 min.
6.0
Chibi Maruko-chan Fuji TV December 7 (Sun) 18:00 30 min.
5.9
My Hero Academia final season NTV December 6 (Sat) 17:30 30 min.
3.4
Doraemon TV Asahi December 6 (Sat) 17:00 30 min.
2.8
Crayon Shin-chan TV Asahi December 6 (Sat) 16:30 30 min.
2.8
One Piece Fuji TV December 7 (Sun) 23:15 30 min.
2.8
You and Idol Precure♪ TV Asahi December 7 (Sun) 08:30 30 min.
2.5
Tougen Anki NTV December 5 (Fri) 23:15 30 min.
2.5
Uma Musume: Cinderella Gray (season 2) TBS December 7 (Fri) 16:30 30 min.
2.0
Animated O-saru no George (Curious George) NHK-E December 6 (Sat) 08:35 25 min.
1.6
Oshiri Tantei NHK-E December 4 (Thu) 19:00 20 min.
1.3

The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.

Source: Video Research (Kanto region)

