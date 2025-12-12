News
North American Anime, Manga Releases, December 7-13
posted on by Alex Mateo
Kaiju No. 8, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, Black Butler: Public School Arc, Blue Exorcist: The Blue Night Saga anime ship
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Azumanga Daioh BDPlease
|Sentai Filmworks
|US$79.98
|December 9
|Black Butler: Public School Arc BDCite
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 9
|Blue Exorcist: The Blue Night Saga BDAnimeNewsNetwork
|Aniplex of America
|US$149.98
|December 9
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc BDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 9
|Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV Premium BD Box SetPlease
|Sentai Filmworks
|US$199.98
|December 9
|Kaiju No. 8 Season 1 BDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 9
|Kaiju No. 8 Season 1 Limited Edition BDPlease
|Crunchyroll
|US$94.98
|December 9
|Re:Zero -Starting Life in a Another World- Season 1 Director's Cut SteelBook BDPlease
|Crunchyroll
|US$79.98
|December 9
|Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 1 BDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 9
|Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 2 BDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 9
|Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 1 Limited Edition BDPlease
|Crunchyroll
|US$79.98
|December 9
|That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1 SteelBook BDPlease
|Crunchyroll
|US$59.98
|December 9
|That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 SteelBook BDPlease
|Crunchyroll
|US$59.98
|December 9
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|100 Ghost Stories That Will Lead to My Own Death Graphic Novel (GN) 4Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 9
|About a Love Song GN 1Cite
|Tokyopop
|US$14.99
|December 9
|Ascendance of a Bookworm Part 4 GN 1AnimeNewsNetwork
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|Blade Girl GN 3Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|December 9
|Chainsmoker Cat GN 1Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
|Daemons of the Shadow Realm GN 9Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|December 9
|Dandadan GN 16Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Don't Hold Back, Lord Hades GN 2Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 9
|The Fable Omnibus GN 11Please
|Kodansha USA
|US$22.99
|December 9
|Fall in Love, You False Angels GN 4Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 9
|Finder Deluxe Edition: Crazy in Love GN 14Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 9
|Fly Me to the Moon GN 30Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|The Fragrant Flower Blooms With Dignity GN 10Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 9
|Gene Bride GN 3Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 9
|The Ghostly Darkness of Kanata GNPlease
|Titan
|US$12.99
|December 9
|Girl Crush GN 4Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Girlfriend, Girlfriend Omnibus GN 1Please
|Kodansha USA
|US$24.99
|December 9
|Gushing Over Magical Girls GN 6Please
|J-Novel Club
|US$16.99
|December 9
|Hokkaido Gals Are Super Adorable! Omnibus GN 1-2Please
|Seven Seas
|US$24.99
|December 9
|How I Met My Soulmate GN 5Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 9
|I Want to Love You Till Your Dying Day GN 6Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 9
|Isekai Tensei: Recruited to Another World GN 3Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|Issak Omnibus GN 4Please
|Kodansha USA
|US$22.99
|December 9
|Kill Blue GN 4Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|A Kingdom of Quartz GN 4Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 9
|Komi Can't Communicate GN 36Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|LOVE-BULLET GN 1Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 9
|Love, That's an Understatement GN 3Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|December 9
|The Magnificent Bastard: The Legend of Keiji GN 1 (hardcover)Please
|Vertical
|US$29.95
|December 9
|Mii-chan Wants to Be Kept GN 3Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
|Minecraft: The Manga GN 14Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Mobile Suit Gundam: The Origin Deluxe GN 3 (hardcover)Please
|Vertical
|US$54.95
|December 9
|My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World! GN 22Please
|Square Enix Manga
|US$12.99
|December 9
|My New Wife's Fake Smile GN 2Please
|Tokyopop
|US$12.99
|December 9
|No Longer Allowed In Another World GN 10Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
|Otaku Elf GN 10Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
|Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn GN 21Please
|Seven Seas
|US$12.99
|December 9
|Parallel Paradise GN 24Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 9
|Persona 5 GN 14Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Pokémon: Sword & Shield GN 14Please
|Viz Media
|US$5.99
|December 9
|Rainbows After Storms GN 7Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone GN 4Please
|Yen Press
|US$24.00
|December 9
|Sailor Moon GN Box Set 2Please
|Kodansha USA
|US$77.94
|December 9
|Spider-Man: Kizuna GN 2Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 9
|Teppu GN 3Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|December 9
|The Unwanted Undead Adventurer GN 12Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|WIND BREAKER GN 17Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 9
|World End Solte GN 4Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 9
|You Like Me, Not My Daughter?! GN 7Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|100 Ghost Stories That Will Lead to My Own Death GN 4Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|About a Love Song GN 1Cite
|Tokyopop
|US$9.99
|December 9
|Chainsmoker Cat GN 1AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Daemons of the Shadow Realm GN 9Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|December 9
|Dandadan GN 16Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Don't Hold Back, Lord Hades GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Fall in Love, You False Angels GN 4Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|December 9
|The Faraway Paladin GN 14Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 10
|Finder Deluxe Edition: Crazy in Love GN 14Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Flung into a New World? Time to Lift the 200-Year Curse! GN 4Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 10
|Fly Me to the Moon GN 30Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|The Fragrant Flower Blooms With Dignity GN 10Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|Gang King GN 36Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|Gene Bride GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Gene Bride GN 3Please
|Seven Seas
|US$8.99
|December 9
|The Ghostly Darkness of Kanata GNPlease
|Titan
|US$8.99
|December 9
|Giant Killing GN 52Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|Girl Crush GN 4Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Gunsmith Cats Omnibus GN 3Please
|Dark Horse
|US$17.99
|December 9
|Hokkaido Gals Are Super Adorable! Omnibus GN 1-2Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 9
|How I Met My Soulmate GN 5Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|How NOT to Summon a Demon Lord GN 23Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 9
|I Have a Crush at Work GN 12Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|I Want to Love You Till Your Dying Day GN 6Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|December 9
|I'll Never Set Foot in That House Again! GN 8Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 10
|Kill Blue GN 4Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|A Kingdom of Quartz GN 4Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|Komi Can't Communicate GN 36Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|LOVE-BULLET GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 9
|The Magnificent Bastard: The Legend of Keiji GN 1Please
|Vertical
|US$12.99
|December 9
|Mii-chan Wants to Be Kept GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World! GN 22Please
|Square Enix Manga
|US$7.99
|December 9
|My New Wife's Fake Smile GN 2Please
|Tokyopop
|US$7.99
|December 9
|No Longer Allowed In Another World GN 10Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Otaku Elf GN 10Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn GN 21Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Persona 5 GN 14Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Rainbows After Storms GN 7Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone GN 4Please
|Yen Press
|US$9.99
|December 9
|Spider-Man: Kizuna GN 2Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 9
|Tsumasho GN 8Please
|Houbunsha
|US$6.99
|December 9
|With You and the Rain GN 8Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
|World End Solte GN 4Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|You Like Me, Not My Daughter?! GN 7Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 9
|Yozakura Quartet GN 33Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 9
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Ascendance of a Bookworm: Short Story Collection Novel 2Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|By the Grace of the Gods Novel 15Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Omnibus Novel 3Please
|J-Novel Club
|US$24.99
|December 9
|The Devil Princess Novel 2Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 9
|Invaders of the Rokujouma!? Collector's Edition Novel 13Please
|J-Novel Club
|US$32.99
|December 9
|My Quiet Blacksmith Life in Another World Novel 1Please
|J-Novel Club
|US$15.99
|December 9
|A Tale of the Secret Saint Novel 9Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 9
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The Banished Former Hero Lives as He Pleases Novel 6Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 9
|Betrothed to My Sister's Ex Novel 1Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 11
|D-Genesis: Three Years After the Dungeons Appeared Side Stories NovelPlease
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 9
|From Villainess to Healer Novel 6Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 10
|I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! Novel 10Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 11
|The Reincarnated Princess Spends Another Day Skipping Story Routes Novel 10Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 11
|Pens Down, Swords Up: Throw Your Studies to the Wind Novel 4Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 8
Video Game Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Yakuza 0 Director's Cut PS5, Xbox X|S, PC gamePlease
|Sega
|US$49.99
|December 8
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.