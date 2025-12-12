News
North American Anime, Manga Releases, December 7-13

posted on by Alex Mateo
Kaiju No. 8, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, Black Butler: Public School Arc, Blue Exorcist: The Blue Night Saga anime ship

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Azumanga Daioh BDPlease Sentai Filmworks US$79.98 December 9
Black Butler: Public School Arc BDCite Crunchyroll US$69.98 December 9
Blue Exorcist: The Blue Night Saga BDAnimeNewsNetwork Aniplex of America US$149.98 December 9
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc BDPlease Crunchyroll US$69.98 December 9
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV Premium BD Box SetPlease Sentai Filmworks US$199.98 December 9
Kaiju No. 8 Season 1 BDPlease Crunchyroll US$69.98 December 9
Kaiju No. 8 Season 1 Limited Edition BDPlease Crunchyroll US$94.98 December 9
Re:Zero -Starting Life in a Another World- Season 1 Director's Cut SteelBook BDPlease Crunchyroll US$79.98 December 9
Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 1 BDPlease Crunchyroll US$69.98 December 9
Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 2 BDPlease Crunchyroll US$69.98 December 9
Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf Season 1 Part 1 Limited Edition BDPlease Crunchyroll US$79.98 December 9
That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1 SteelBook BDPlease Crunchyroll US$59.98 December 9
That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 SteelBook BDPlease Crunchyroll US$59.98 December 9

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
100 Ghost Stories That Will Lead to My Own Death Graphic Novel (GN) 4Please Seven Seas US$14.99 December 9
About a Love Song GN 1Cite Tokyopop US$14.99 December 9
Ascendance of a Bookworm Part 4 GN 1AnimeNewsNetwork J-Novel Club US$15.99 December 9
Blade Girl GN 3Please Kodansha USA US$14.99 December 9
Chainsmoker Cat GN 1Please Seven Seas US$13.99 December 9
Daemons of the Shadow Realm GN 9Please Square Enix Manga US$12.99 December 9
Dandadan GN 16Please Viz Media US$11.99 December 9
Don't Hold Back, Lord Hades GN 2Please Seven Seas US$15.99 December 9
The Fable Omnibus GN 11Please Kodansha USA US$22.99 December 9
Fall in Love, You False Angels GN 4Please Kodansha USA US$13.99 December 9
Finder Deluxe Edition: Crazy in Love GN 14Please Viz Media US$14.99 December 9
Fly Me to the Moon GN 30Please Viz Media US$11.99 December 9
The Fragrant Flower Blooms With Dignity GN 10Please Kodansha USA US$13.99 December 9
Gene Bride GN 3Please Seven Seas US$14.99 December 9
The Ghostly Darkness of Kanata GNPlease Titan US$12.99 December 9
Girl Crush GN 4Please Viz Media US$11.99 December 9
Girlfriend, Girlfriend Omnibus GN 1Please Kodansha USA US$24.99 December 9
Gushing Over Magical Girls GN 6Please J-Novel Club US$16.99 December 9
Hokkaido Gals Are Super Adorable! Omnibus GN 1-2Please Seven Seas US$24.99 December 9
How I Met My Soulmate GN 5Please Kodansha USA US$12.99 December 9
I Want to Love You Till Your Dying Day GN 6Please Kodansha USA US$13.99 December 9
Isekai Tensei: Recruited to Another World GN 3Please J-Novel Club US$15.99 December 9
Issak Omnibus GN 4Please Kodansha USA US$22.99 December 9
Kill Blue GN 4Please Viz Media US$11.99 December 9
A Kingdom of Quartz GN 4Please Kodansha USA US$13.99 December 9
Komi Can't Communicate GN 36Please Viz Media US$11.99 December 9
LOVE-BULLET GN 1Please Yen Press US$13.00 December 9
Love, That's an Understatement GN 3Please Kodansha USA US$14.99 December 9
The Magnificent Bastard: The Legend of Keiji GN 1 (hardcover)Please Vertical US$29.95 December 9
Mii-chan Wants to Be Kept GN 3Please Seven Seas US$13.99 December 9
Minecraft: The Manga GN 14Please Viz Media US$11.99 December 9
Mobile Suit Gundam: The Origin Deluxe GN 3 (hardcover)Please Vertical US$54.95 December 9
My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World! GN 22Please Square Enix Manga US$12.99 December 9
My New Wife's Fake Smile GN 2Please Tokyopop US$12.99 December 9
No Longer Allowed In Another World GN 10Please Seven Seas US$13.99 December 9
Otaku Elf GN 10Please Seven Seas US$13.99 December 9
Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn GN 21Please Seven Seas US$12.99 December 9
Parallel Paradise GN 24Please Seven Seas US$14.99 December 9
Persona 5 GN 14Please Viz Media US$11.99 December 9
Pokémon: Sword & Shield GN 14Please Viz Media US$5.99 December 9
Rainbows After Storms GN 7Please Viz Media US$11.99 December 9
Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone GN 4Please Yen Press US$24.00 December 9
Sailor Moon GN Box Set 2Please Kodansha USA US$77.94 December 9
Spider-Man: Kizuna GN 2Please Viz Media US$11.99 December 9
Teppu GN 3Please Kodansha USA US$14.99 December 9
The Unwanted Undead Adventurer GN 12Please J-Novel Club US$15.99 December 9
WIND BREAKER GN 17Please Kodansha USA US$12.99 December 9
World End Solte GN 4Please Seven Seas US$14.99 December 9
You Like Me, Not My Daughter?! GN 7Please Seven Seas US$13.99 December 9

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
100 Ghost Stories That Will Lead to My Own Death GN 4Please Seven Seas US$9.99 December 9
About a Love Song GN 1Cite Tokyopop US$9.99 December 9
Chainsmoker Cat GN 1AnimeNewsNetwork Seven Seas US$9.99 December 9
Daemons of the Shadow Realm GN 9Please Square Enix Manga US$7.99 December 9
Dandadan GN 16Please Viz Media US$6.99 December 9
Don't Hold Back, Lord Hades GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 9
Fall in Love, You False Angels GN 4Please Kodansha USA US$8.99 December 9
The Faraway Paladin GN 14Please J-Novel Club US$8.99 December 10
Finder Deluxe Edition: Crazy in Love GN 14Please Viz Media US$6.99 December 9
Flung into a New World? Time to Lift the 200-Year Curse! GN 4Please J-Novel Club US$8.99 December 10
Fly Me to the Moon GN 30Please Viz Media US$6.99 December 9
The Fragrant Flower Blooms With Dignity GN 10Please Kodansha USA US$10.99 December 9
Gang King GN 36Please Kodansha USA US$10.99 December 9
Gene Bride GN 3Please Seven Seas US$9.99 December 9
Gene Bride GN 3Please Seven Seas US$8.99 December 9
The Ghostly Darkness of Kanata GNPlease Titan US$8.99 December 9
Giant Killing GN 52Please Kodansha USA US$10.99 December 9
Girl Crush GN 4Please Viz Media US$6.99 December 9
Gunsmith Cats Omnibus GN 3Please Dark Horse US$17.99 December 9
Hokkaido Gals Are Super Adorable! Omnibus GN 1-2Please Seven Seas US$14.99 December 9
How I Met My Soulmate GN 5Please Kodansha USA US$10.99 December 9
How NOT to Summon a Demon Lord GN 23Please Seven Seas US$13.99 December 9
I Have a Crush at Work GN 12Please Kodansha USA US$10.99 December 9
I Want to Love You Till Your Dying Day GN 6Please Kodansha USA US$8.99 December 9
I'll Never Set Foot in That House Again! GN 8Please J-Novel Club US$8.99 December 10
Kill Blue GN 4Please Viz Media US$6.99 December 9
A Kingdom of Quartz GN 4Please Kodansha USA US$10.99 December 9
Komi Can't Communicate GN 36Please Viz Media US$6.99 December 9
LOVE-BULLET GN 1Please Yen Press US$6.99 December 9
The Magnificent Bastard: The Legend of Keiji GN 1Please Vertical US$12.99 December 9
Mii-chan Wants to Be Kept GN 3Please Seven Seas US$9.99 December 9
My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World! GN 22Please Square Enix Manga US$7.99 December 9
My New Wife's Fake Smile GN 2Please Tokyopop US$7.99 December 9
No Longer Allowed In Another World GN 10Please Seven Seas US$9.99 December 9
Otaku Elf GN 10Please Seven Seas US$9.99 December 9
Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn GN 21Please Seven Seas US$9.99 December 9
Persona 5 GN 14Please Viz Media US$6.99 December 9
Rainbows After Storms GN 7Please Viz Media US$6.99 December 9
Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone GN 4Please Yen Press US$9.99 December 9
Spider-Man: Kizuna GN 2Please Viz Media US$6.99 December 9
Tsumasho GN 8Please Houbunsha US$6.99 December 9
With You and the Rain GN 8Please Kodansha USA US$10.99 December 9
World End Solte GN 4Please Seven Seas US$9.99 December 9
You Like Me, Not My Daughter?! GN 7Please Seven Seas US$9.99 December 9
Yozakura Quartet GN 33Please Kodansha USA US$10.99 December 9

Print Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Ascendance of a Bookworm: Short Story Collection Novel 2Please J-Novel Club US$15.99 December 9
By the Grace of the Gods Novel 15Please J-Novel Club US$15.99 December 9
Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Omnibus Novel 3Please J-Novel Club US$24.99 December 9
The Devil Princess Novel 2Please Seven Seas US$15.99 December 9
Invaders of the Rokujouma!? Collector's Edition Novel 13Please J-Novel Club US$32.99 December 9
My Quiet Blacksmith Life in Another World Novel 1Please J-Novel Club US$15.99 December 9
A Tale of the Secret Saint Novel 9Please Seven Seas US$15.99 December 9

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The Banished Former Hero Lives as He Pleases Novel 6Please J-Novel Club US$7.99 December 9
Betrothed to My Sister's Ex Novel 1Please Seven Seas US$9.99 December 11
D-Genesis: Three Years After the Dungeons Appeared Side Stories NovelPlease J-Novel Club US$7.99 December 9
From Villainess to Healer Novel 6Please J-Novel Club US$7.99 December 10
I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! Novel 10Please Seven Seas US$9.99 December 11
The Reincarnated Princess Spends Another Day Skipping Story Routes Novel 10Please J-Novel Club US$7.99 December 11
Pens Down, Swords Up: Throw Your Studies to the Wind Novel 4Please J-Novel Club US$7.99 December 8

Video Game Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Yakuza 0 Director's Cut PS5, Xbox X|S, PC gamePlease Sega US$49.99 December 8


