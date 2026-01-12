News
BanG Dream! Yume∞Mita Anime's 1st Video Unveils Full Staff, Summer Debut
posted on by Joanna Cayanan
The official website for BanG Dream! Yume∞Mita, a television anime inspired by BanG Dream! project's Mugendai Mewtype (also known as YumeMita) virtual girl band, unveiled on Monday the anime's first promotional video, key visual, full staff, and summer premiere on Tokyo MX and other channels.
Tomomi Umetsu (BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage, BanG Dream! Morfonication) is directing the anime at NICHICALINE with Hiroshi Morita (Guilty Gear Strive: Dual Rulers, BanG Dream! season 3 episode director and CGI director) as assistant director. Midori Gotō (BanG Dream! It's MyGo!!!!! series and films) is overseeing the series scripts and is also writing the scripts along with Akiko Waba, Yotsuji Haibuchi, and Hitomi Ogawa. Osamu Nobusawa and Mochipuyo (both designed characters for Ave Mujica - The Die is Cast -, BanG Dream! It's MyGo!!!!! films) is designing the characters. It was previously announced that PHYZ is producing the anime's music.
Additional staff includes:
- Animation Character Design: Takuya Chanohara, Yuka Yamori
- Art Directors: Satoshi Tokushige, Shinpei Tokushige
- Art Setting: Satoshi Tokushige, Keiji Ueda, Shinpei Tokushige
- Color Key Artist: Mana Watanabe
- Compositing Director of Photography: Keisuke Watabe
- Editing: Hatsumi Hidaka, Tomomi Umetsu
- Sound Director: Satoshi Motoyama
- Recording Director: Makoto Tanimura
- Music Production: Bushiroad Music
- Animation Producer: Shōta Hozumi
The Mugendai Mewtype virtual girl band is composed of Arale Nakamachi on vocals, Nonoka Miyanaga on guitar, Ritsu Minetsuki on guitar, Miyako Fuji on keyboard, and the band's DJ and manipulator Yuno Sengoku.
Sources: BanG Dream! Yume∞Mita anime's website, Comic Natalie