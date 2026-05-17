News
Japan's Video Game Rankings, May 4-10
posted on by Joanna Cayanan
Tomodachi Life stays at #1 for 4th consecutive week, reaches 1 million units sold
Japan's Game Ranking: May 4-10
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw
|Tomodachi Life
|Nintendo
|April 16
|149,245
|1,043,557
|2
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|28,312
|978,706
|3
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|10,941
|2,925,858
|4
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|6,446
|355,691
|5
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|5,516
|4,203,737
|6
|NSw
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|October 2, 2025
|5,290
|179,024
|7
|NSw
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|April 29, 2022
|5,073
|1,729,594
|8
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|5,011
|116,869
|9
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|4,015
|8,433,456
|10
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|December 7, 2018
|3,825
|5,910,721
|11
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20, 2025
|3,157
|527,490
|12
|NSw 2
|Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park
|Nintendo
|March 26
|3,121
|27,130
|13
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|2,938
|6,573,043
|14
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|2,833
|110,054
|15
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24, 2025
|2,818
|194,412
|16
|NSw
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|October 17, 2024
|2,603
|1,509,767
|17
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,283
|1,120,703
|18
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|2,277
|299,957
|19
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,226
|1,644,748
|20
|PS5
|Pragmata
|CAPCOM
|April 17
|2,212
|59,518
Source: Famitsu