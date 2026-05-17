Japan's Video Game Rankings, May 4-10

posted on by Joanna Cayanan
Tomodachi Life stays at #1 for 4th consecutive week, reaches 1 million units sold

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw Tomodachi Life Nintendo April 16 149,245 1,043,557
2NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 28,312 978,706
3NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 10,941 2,925,858
4NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 6,446 355,691
5NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 5,516 4,203,737
6NSwSuper Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo October 2, 2025 5,290 179,024
7NSwNintendo Switch Sports Nintendo April 29, 2022 5,073 1,729,594
8NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 5,011 116,869
9NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 4,015 8,433,456
10NSwSuper Smash Bros. Ultimate Nintendo December 7, 2018 3,825 5,910,721
11NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20, 2025 3,157 527,490
12NSw 2 Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park Nintendo March 26 3,121 27,130
13NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 2,938 6,573,043
14NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 2,833 110,054
15NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24, 2025 2,818 194,412
16NSwSuper Mario Party Jamboree Nintendo October 17, 2024 2,603 1,509,767
17NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,283 1,120,703
18NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 2,277 299,957
19NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,226 1,644,748
20PS5 Pragmata CAPCOM April 17 2,212 59,518

Source: Famitsu

