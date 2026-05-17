News
Japan's Video Game Rankings, April 27-May 3

posted on by Joanna Cayanan
Tomodachi Life stays at #1 for 3 weeks straight, SAROS for PS5 debuts at #7

Japan's Game Ranking: April 27-May 3

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw Tomodachi Life Nintendo April 16 150,374 894,312
2NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 23,350 950,394
3NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 8,538 2,914,917
4PS5 Pragmata CAPCOM April 17 8,050 57,306
5NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 5,504 349,245
6NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,692 4,198,221
7PS5SAROS Sony Interactive Entertainment April 30 4,614 4,614
8NSwSuper Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo October 2, 2025 4,557 173,734
9NSw 2 Pragmata CAPCOM April 24 4,172 18,625
10NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 3,396 8,429,441
11NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 3,246 111,858
12NSw 2 Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park Nintendo March 26 3,077 24,009
13NSwSuper Smash Bros. Ultimate Nintendo December 7, 2018 3,067 5,906,896
14NSw 2Resident Evil requiem CAPCOM February 27 2,379 60,600
15NSwSuper Mario Party Jamboree Nintendo October 17, 2024 2,302 1,507,164
16NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 2,277 6,570,105
17NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24, 2025 2,262 191,594
18NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 2,256 297,680
19NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 2,255 107,221
20NSw Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version) Nintendo February 28 2,166 24,328

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, April 20-26
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives