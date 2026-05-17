Japan's Video Game Rankings, April 27-May 3
posted on by Joanna Cayanan
Tomodachi Life stays at #1 for 3 weeks straight, SAROS for PS5 debuts at #7
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw
|Tomodachi Life
|Nintendo
|April 16
|150,374
|894,312
|2
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|23,350
|950,394
|3
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|8,538
|2,914,917
|4
|PS5
|Pragmata
|CAPCOM
|April 17
|8,050
|57,306
|5
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|5,504
|349,245
|6
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,692
|4,198,221
|7
|PS5
|SAROS
|Sony Interactive Entertainment
|April 30
|4,614
|4,614
|8
|NSw
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|October 2, 2025
|4,557
|173,734
|9
|NSw 2
|Pragmata
|CAPCOM
|April 24
|4,172
|18,625
|10
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|3,396
|8,429,441
|11
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|3,246
|111,858
|12
|NSw 2
|Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park
|Nintendo
|March 26
|3,077
|24,009
|13
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|December 7, 2018
|3,067
|5,906,896
|14
|NSw 2
|Resident Evil requiem
|CAPCOM
|February 27
|2,379
|60,600
|15
|NSw
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|October 17, 2024
|2,302
|1,507,164
|16
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|2,277
|6,570,105
|17
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24, 2025
|2,262
|191,594
|18
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|2,256
|297,680
|19
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|2,255
|107,221
|20
|NSw
|Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version)
|Nintendo
|February 28
|2,166
|24,328
Source: Famitsu