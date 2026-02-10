×
Godzilla Minus One Actor Ryunosuke Kamiki Announces Marriage

posted on by Ken Iikura-Gross
Star of your name., Summer Wars married non-celebrity

Actor Ryūnosuke Kamiki, Godzilla Minus One's Kōichi Shikishima, announced on Tuesday that he had gotten married. Kamiki's agency Co-LaVo released a statement revealing that Kamiki's partner is a non-celebrity.

kamiki-ryunosuke
Image via Ryunosuke Kamiki's X/Twitter account
©神木隆之介

As of press time, Kamiki's announcement has received over 36,000 likes and over 700 replies through his X (formerly Twitter) account, most of which are congratulations from his fans and colleagues.

Kamiki has appeared in live-action Bakuman. as Takeru Amaya, Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time as adult Shinji Ikari, live-action JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable as Kōichi Hirose, live-action xxxHOLiC as Kimihiro Watanuki, Howl's Moving Castle as Markl, Summer Wars as Kenji Koiso, The Secret World of Arrietty as Sho, and your name. as Taki Tachibana.

Sources: Ryūnosuke Kamiki's X/Twitter account (link 2), Co-LaVo's website (link 2), Oricon News via Hachima Kikō

