North American Anime, Manga Releases, December 14-20

posted on by Alex Mateo
Flower and Asura, KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world! 3 anime; A Ninja and an Assassin Under One Roof, Animan manga ship

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The Ambition of Oda Nobuna BDPlease Sentai Filmworks US$59.98 December 16
Black Jack: The Complete OVA Series BDPlease Sentai Filmworks US$55.95 December 16
Flower and Asura BDPlease Sentai Filmworks US$69.98 December 16
Lupin the 3rd - The Castle of Cagliostro Collector's Edition SteelBook BDPlease Shout! Factory US$49.95 December 16
KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world! 3 BD/DVDPlease Crunchyroll US$69.98 December 16
Tower of God: Workshop Battle Season 2 Part 2 BDPlease Crunchyroll US$69.98 December 16
Tower of God: Workshop Battle Season 2 Part 2 BDPlease Crunchyroll US$79.98 December 16

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The 31st Consort Graphic Novel (GN) 3Please Yen Press US$13.00 December 16
Animan GN 1Please Yen Press US$16.00 December 16
Black Butler GN 34Please Yen Press US$14.99 December 16
The Boy Who Ruled the Monsters GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
Cat Companions Maruru and Hachi GN 5Please Seven Seas US$14.99 December 16
A Certain Magical Index GN 31Please Yen Press US$13.00 December 16
Chained Soldier GN 13Please Yen Press US$13.00 December 16
The Demon King is Way Too Overprotective! GN 2Please Seven Seas US$14.99 December 16
Demon Lord 2099: The Complete Omnibus GN 2Please Yen Press US$34.00 December 16
The Demon Sword Master of Excalibur Academy GN 9Please Yen Press US$13.00 December 16
Dogsred GN 4Please Viz Media US$14.99 December 16
Dragon Head Omnibus GN 1Please Kodansha USA US$29.95 December 16
The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom GN 12Please Seven Seas US$14.99 December 16
Even a Replica Can Fall in Love GN 1Please Yen Press US$13.00 December 16
Fall in Love, You False Angels GN 4Please Kodansha USA US$13.99 December 16
The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess GN 2Please Seven Seas US$13.99 December 16
Flip Flip Slowly GNPlease Kodansha USA US$13.99 December 16
Fool Night GN 7Please Viz Media US$14.99 December 16
The Ghost in the Shell: The Human Algorithm GN 7Please Kodansha USA US$12.99 December 16
Goblin Slayer: A Day in the Life GN 3Please Yen Press US$13.00 December 16
Guillotine Bride GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
Heart Gear GN 7Please Viz Media US$14.99 December 16
The Heroic Tale of the Villainous Prince GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
How I Met My Soulmate GN 5Please Kodansha USA US$12.99 December 16
I Don't Know Which Is Love GN 4Please Yen Press US$13.00 December 16
I May Be a Guild Receptionist, But I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time GN 5Please Yen Press US$13.00 December 16
I’ll Never Fall in Love With Amano! GN 2Please Yen Press US$13.99 December 16
Insomniacs After School GN 12Please Viz Media US$14.99 December 16
Into the Deepest, Most Unknowable Dungeon GN 12Please Seven Seas US$14.99 December 16
Kakegurui - Compulsive Gambler GN 19Please Yen Press US$15.00 December 16
Kemono Jihen GN 19Please Seven Seas US$13.99 December 16
Kingdom GN 2Please Viz Media US$14.99 December 16
Long Period GN 2Please Seven Seas US$14.99 December 16
Lovers on the Last Train GNPlease Seven Seas US$15.99 December 16
Maid to Skate GNPlease Viz Media US$14.99 December 16
A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
Mission: Yozakura Family GN 20Please Viz Media US$11.99 December 16
Monster Musume GN 20Please Seven Seas US$14.99 December 16
MONSTER TRIBE GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan GN 10Please Seven Seas US$13.99 December 16
Mujina Into the Deep GN 3Please Viz Media US$16.99 December 16
My Cat is Such a Weirdo GN 8Please Seven Seas US$15.99 December 16
My Girlfriend is 8 Meters Tall GN 2Please Seven Seas US$13.99 December 16
A Ninja and an Assassin Under One Roof GN 1Please Seven Seas US$13.99 December 16
One-Punch Man GN 32Please Viz Media US$11.99 December 16
Oshi no Ko GN 12Please Yen Press US$13.00 December 16
Out of the Cocoon GNPlease Yen Press US$16.00 December 16
Overlord: The Undead King Oh! GN 13Please Yen Press US$13.00 December 16
Parasyte Paperback Collection GN 1Please Kodansha USA US$14.99 December 16
Phantom Invasion GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
The Prince Is in the Villainess' Way! GN 5Please Tokyopop US$13.99 December 16
Re:Anima GN 3Please Kodansha USA US$13.99 December 16
A Reincarnated Witch Spells Doom GN 7Please Yen Press US$13.00 December 16
Sacrifice of My Manly Soul GN 2Please Seven Seas US$13.99 December 16
Show-ha Shoten! GN 9Please Viz Media US$11.99 December 16
Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse GN 2Please Yen Press US$13.00 December 16
Suzuki-kun’s Mindful Life GN 2Please Yen Press US$15.00 December 16
Tamamori's Fantasies Never Stop! GN 3Please Seven Seas US$14.99 December 16
Though I Am an Inept Villainess: Tale of the Butterfly-Rat Body Swap in the Maiden Court GN 8Please Seven Seas US$14.99 December 16
Tying the Knot with an Amagami Sister GN 13Please Kodansha USA US$12.99 December 16
Wash It All Away GN 5Please Square Enix Manga US$14.99 December 16
Zom 100: Bucket List of the Dead GN 18Please Viz Media US$14.99 December 16

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The 31st Consort GN 3Please Yen Press US$6.99 December 16
Animan GN 1Please Yen Press US$6.99 December 16
The Beloved Imperial Bride GN 3Please Hakusensha US$8.99 December 15
Black Butler GN 34Please Yen Press US$6.99 December 16
The Boy Who Ruled the Monsters GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Cat Companions Maruru and Hachi GN 5Please Seven Seas US$9.99 December 16
A Certain Magical Index GN 31Please Yen Press US$6.99 December 16
Chained Soldier GN 13Please Yen Press US$6.99 December 16
The Demon King is Way Too Overprotective! GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 16
Demon Lord 2099: The Complete Omnibus GN 2Please Yen Press US$12.99 December 16
The Demon Sword Master of Excalibur Academy GN 9Please J-Novel Club US$8.99 December 17
Did I Seriously Just Get Reincarnated as My Gag Character?! GN 7Please Yen Press US$6.99 December 16
Disguised as a Butler, the Former Princess Evades the Prince's Love! GN 3Please Hakusensha US$8.99 December 15
Dogsred GN 4Please Viz Media US$10.99 December 16
Dragon Head Omnibus GN 1Please Kodansha USA US$12.99 December 16
The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom GN 12Please Seven Seas US$9.99 December 16
Even a Replica Can Fall in Love GN 1Please Yen Press US$6.99 December 16
The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 16
Flip Flip Slowly GNPlease Kodansha USA US$8.99 December 16
Fluffy-Eared Realm Restoration: Taking It Slow With My Cool Big Brother GN 1Please J-Novel Club US$8.99 December 17
Fool Night GN 7Please Viz Media US$10.99 December 16
The Ghost in the Shell: The Human Algorithm GN 7Please Kodansha USA US$10.99 December 16
Goblin Slayer: A Day in the Life GN 3Please Yen Press US$6.99 December 16
Guillotine Bride GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Heart Gear GN 7Please Viz Media US$10.99 December 16
The Heroic Tale of the Villainous Prince GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
I Don't Know Which Is Love GN 4Please Yen Press US$6.99 December 16
I May Be a Guild Receptionist, But I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time GN 5Please Yen Press US$6.99 December 16
I’ll Never Fall in Love With Amano! GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Insomniacs After School GN 12Please Viz Media US$10.99 December 16
Into the Deepest, Most Unknowable Dungeon GN 12Please Seven Seas US$9.99 December 16
Kakegurui - Compulsive Gambler GN 19Please Yen Press US$6.99 December 16
Kemono Jihen GN 19Please Seven Seas US$9.99 December 16
Kingdom GN 2Please Viz Media US$10.99 December 16
Kisses That Taste Like Lies GN 2Please Tokyopop US$7.99 December 16
A Livid Lady's Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires GN 6Please J-Novel Club US$8.99 December 17
Long Period GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 16
Looks like a Job for a Maid! The Tales of a Dismissed Supermaid GN 2Please J-Novel Club US$8.99 December 17
Lovers on the Last Train GNPlease Seven Seas US$9.99 December 16
Maid to Skate GNPlease Viz Media US$10.99 December 16
A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Mission: Yozakura Family GN 20Please Viz Media US$6.99 December 16
Monster Musume GN 20Please Seven Seas US$9.99 December 16
MONSTER TRIBE GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan GN 10Please Seven Seas US$9.99 December 16
Mujina Into the Deep GN 3Please Viz Media US$11.99 December 16
My Cat is Such a Weirdo GN 8Please Seven Seas US$9.99 December 16
My Fiancé Cheated, But a New Love Rings! GN 3Please J-Novel Club US$8.99 December 17
My Girlfriend is 8 Meters Tall GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 16
My Home Hero GN 23Please Kodansha USA US$10.99 December 16
Natsume & Natsume GN 8Please Omoi US$8.99 December 15
A Ninja and an Assassin Under One Roof GN 1Please Seven Seas US$9.99 December 16
One-Punch Man GN 32Please Viz Media US$6.99 December 16
Oshi no Ko GN 12Please Yen Press US$6.99 December 16
Out of the Cocoon GNPlease Yen Press US$6.99 December 16
Overlord: The Undead King Oh! GN 13Please Yen Press US$6.99 December 16
Parasyte Paperback Collection GN 1Please Kodansha USA US$10.99 December 16
Phantom Invasion GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
The Prince Is in the Villainess' Way! GN 5Please Tokyopop US$7.99 December 16
Re:Anima GN 3Please Kodansha USA US$10.99 December 16
A Reincarnated Witch Spells Doom GN 7Please Yen Press US$6.99 December 16
Sacrifice of My Manly Soul GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 16
Show-ha Shoten! GN 9Please Viz Media US$6.99 December 16
Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Suzuki-kun’s Mindful Life GN 2Please Yen Press US$6.99 December 16
Tamamori's Fantasies Never Stop! GN 3Please Seven Seas US$9.99 December 16
TenPuru -No One Can Live on Loneliness- GN 13Please Kodansha USA US$10.99 December 16
Though I Am an Inept Villainess: Tale of the Butterfly-Rat Body Swap in the Maiden Court GN 8Please Seven Seas US$9.99 December 16
Wash It All Away GN 5Please Square Enix Manga US$9.99 December 16
Zom 100: Bucket List of the Dead GN 18Please Viz Media US$10.99 December 16

Print Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Black Summoner Novel 6Please Yen Press US$14.99 December 16
Classroom For Heroes Novel 5Please Yen Press US$15.00 December 18
Date A Live Novel 15Please Yen Press US$16.00 December 18
Hell Mode: The Hardcore Game Dominates in Another World with Garbage Balancing Novel 9Please Yen Press US$16.00 December 18
If the Villainess and Villain Met and Fell in Love Novel 4Please Yen Press US$16.00 December 18
Re:ZERO -Starting Life in Another World- Novel 28Please Yen Press US$16.00 December 18
Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 Novel 5Please Yen Press US$16.00 December 18
The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash Novel 11Please Seven Seas US$15.99 December 16
The Unimplemented Overlords Have Joined the Party! Novel 5Please Yen Press US$16.00 December 18

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Classroom For Heroes Novel 5Please Yen Press US$8.99 December 18
Cooking with Wild Game Novel 31Please J-Novel Club US$7.99 December 15
Date A Live Novel 15Please Yen Press US$8.99 December 18
If the Villainess and Villain Met and Fell in Love Novel 4Please Yen Press US$8.99 December 18
Imperial Reincarnation: I Came, I Saw, I Survived Novel 4Please J-Novel Club US$7.99 December 16
Infinite Dendrogram SP Novel 2Please J-Novel Club US$7.99 December 16
Isekai Tensei: Recruited to Another World Novel 12Please J-Novel Club US$7.99 December 16
Mushoku Tensei: Redundant Reincarnation Novel 3Please Seven Seas US$9.99 December 18
Nia Liston: The Merciless Maiden Novel 8Please J-Novel Club US$7.99 December 18
Peddler in Another World: I Can Go Back to My World Whenever I Want! Novel 11Please J-Novel Club US$7.99 December 19
Rebuild World Novel 7Please J-Novel Club US$7.99 December 17
Re:ZERO -Starting Life in Another World- Novel 28Please Yen Press US$8.99 December 18
Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! Novel 14Please Seven Seas US$9.99 December 18
Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 Novel 5Please Yen Press US$8.99 December 18
The Trials and Tribulations of My Next Life as a Noblewoman Novel 31 Part 2Please J-Novel Club US$7.99 December 15
The Unimplemented Overlords Have Joined the Party! Novel 5Please Yen Press US$8.99 December 18

Other Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian: Momoco's Art BookPlease Yen Press US$35.00 December 16


Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.
