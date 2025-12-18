North American Anime, Manga Releases, December 14-20

Short to screen at "Evangelion:30+; 30th Anniversary of Evangelion" event on February 21-23 ― The "Evangelion:30+; 30th Anniversary of Evangelion" festival, the first festival event for the Neon Genesis Evangelion franchise, will screen the world premiere of a new anime short for the franchise titled "Evangelion Hōsō 30 Shūnen Kinen Tokubetsu Kōgyō" ("Evangelion Broadcast 30th Anniversary Special Scr...