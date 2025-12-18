News
North American Anime, Manga Releases, December 14-20
posted on by Alex Mateo
Flower and Asura, KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world! 3 anime; A Ninja and an Assassin Under One Roof, Animan manga ship
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The Ambition of Oda Nobuna BDPlease
|Sentai Filmworks
|US$59.98
|December 16
|Black Jack: The Complete OVA Series BDPlease
|Sentai Filmworks
|US$55.95
|December 16
|Flower and Asura BDPlease
|Sentai Filmworks
|US$69.98
|December 16
|Lupin the 3rd - The Castle of Cagliostro Collector's Edition SteelBook BDPlease
|Shout! Factory
|US$49.95
|December 16
|KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world! 3 BD/DVDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 16
|Tower of God: Workshop Battle Season 2 Part 2 BDPlease
|Crunchyroll
|US$69.98
|December 16
|Tower of God: Workshop Battle Season 2 Part 2 BDPlease
|Crunchyroll
|US$79.98
|December 16
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The 31st Consort Graphic Novel (GN) 3Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Animan GN 1Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 16
|Black Butler GN 34Please
|Yen Press
|US$14.99
|December 16
|The Boy Who Ruled the Monsters GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Cat Companions Maruru and Hachi GN 5Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|A Certain Magical Index GN 31Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Chained Soldier GN 13Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|The Demon King is Way Too Overprotective! GN 2Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Demon Lord 2099: The Complete Omnibus GN 2Please
|Yen Press
|US$34.00
|December 16
|The Demon Sword Master of Excalibur Academy GN 9Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Dogsred GN 4Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|Dragon Head Omnibus GN 1Please
|Kodansha USA
|US$29.95
|December 16
|The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom GN 12Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Even a Replica Can Fall in Love GN 1Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Fall in Love, You False Angels GN 4Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 16
|The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess GN 2Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|Flip Flip Slowly GNPlease
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 16
|Fool Night GN 7Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|The Ghost in the Shell: The Human Algorithm GN 7Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 16
|Goblin Slayer: A Day in the Life GN 3Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Guillotine Bride GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Heart Gear GN 7Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|The Heroic Tale of the Villainous Prince GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|How I Met My Soulmate GN 5Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 16
|I Don't Know Which Is Love GN 4Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|I May Be a Guild Receptionist, But I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time GN 5Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|I’ll Never Fall in Love With Amano! GN 2Please
|Yen Press
|US$13.99
|December 16
|Insomniacs After School GN 12Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|Into the Deepest, Most Unknowable Dungeon GN 12Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Kakegurui - Compulsive Gambler GN 19Please
|Yen Press
|US$15.00
|December 16
|Kemono Jihen GN 19Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|Kingdom GN 2Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|Long Period GN 2Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Lovers on the Last Train GNPlease
|Seven Seas
|US$15.99
|December 16
|Maid to Skate GNPlease
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
|A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Mission: Yozakura Family GN 20Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 16
|Monster Musume GN 20Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|MONSTER TRIBE GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan GN 10Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|Mujina Into the Deep GN 3Please
|Viz Media
|US$16.99
|December 16
|My Cat is Such a Weirdo GN 8Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 16
|My Girlfriend is 8 Meters Tall GN 2Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|A Ninja and an Assassin Under One Roof GN 1Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|One-Punch Man GN 32Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 16
|Oshi no Ko GN 12Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Out of the Cocoon GNPlease
|Yen Press
|US$16.00
|December 16
|Overlord: The Undead King Oh! GN 13Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Parasyte Paperback Collection GN 1Please
|Kodansha USA
|US$14.99
|December 16
|Phantom Invasion GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|The Prince Is in the Villainess' Way! GN 5Please
|Tokyopop
|US$13.99
|December 16
|Re:Anima GN 3Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 16
|A Reincarnated Witch Spells Doom GN 7Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Sacrifice of My Manly Soul GN 2Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 16
|Show-ha Shoten! GN 9Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 16
|Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse GN 2Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 16
|Suzuki-kun’s Mindful Life GN 2Please
|Yen Press
|US$15.00
|December 16
|Tamamori's Fantasies Never Stop! GN 3Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Though I Am an Inept Villainess: Tale of the Butterfly-Rat Body Swap in the Maiden Court GN 8Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 16
|Tying the Knot with an Amagami Sister GN 13Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 16
|Wash It All Away GN 5Please
|Square Enix Manga
|US$14.99
|December 16
|Zom 100: Bucket List of the Dead GN 18Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 16
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The 31st Consort GN 3Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Animan GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Beloved Imperial Bride GN 3Please
|Hakusensha
|US$8.99
|December 15
|Black Butler GN 34Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Boy Who Ruled the Monsters GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Cat Companions Maruru and Hachi GN 5Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|A Certain Magical Index GN 31Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Chained Soldier GN 13Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Demon King is Way Too Overprotective! GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Demon Lord 2099: The Complete Omnibus GN 2Please
|Yen Press
|US$12.99
|December 16
|The Demon Sword Master of Excalibur Academy GN 9Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 17
|Did I Seriously Just Get Reincarnated as My Gag Character?! GN 7Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Disguised as a Butler, the Former Princess Evades the Prince's Love! GN 3Please
|Hakusensha
|US$8.99
|December 15
|Dogsred GN 4Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|Dragon Head Omnibus GN 1Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 16
|The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom GN 12Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Even a Replica Can Fall in Love GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Flip Flip Slowly GNPlease
|Kodansha USA
|US$8.99
|December 16
|Fluffy-Eared Realm Restoration: Taking It Slow With My Cool Big Brother GN 1Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 17
|Fool Night GN 7Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|The Ghost in the Shell: The Human Algorithm GN 7Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 16
|Goblin Slayer: A Day in the Life GN 3Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Guillotine Bride GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Heart Gear GN 7Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|The Heroic Tale of the Villainous Prince GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|I Don't Know Which Is Love GN 4Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|I May Be a Guild Receptionist, But I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time GN 5Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|I’ll Never Fall in Love With Amano! GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Insomniacs After School GN 12Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|Into the Deepest, Most Unknowable Dungeon GN 12Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Kakegurui - Compulsive Gambler GN 19Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Kemono Jihen GN 19Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Kingdom GN 2Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|Kisses That Taste Like Lies GN 2Please
|Tokyopop
|US$7.99
|December 16
|A Livid Lady's Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires GN 6Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 17
|Long Period GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Looks like a Job for a Maid! The Tales of a Dismissed Supermaid GN 2Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 17
|Lovers on the Last Train GNPlease
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Maid to Skate GNPlease
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
|A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Mission: Yozakura Family GN 20Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 16
|Monster Musume GN 20Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|MONSTER TRIBE GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan GN 10Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Mujina Into the Deep GN 3Please
|Viz Media
|US$11.99
|December 16
|My Cat is Such a Weirdo GN 8Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|My Fiancé Cheated, But a New Love Rings! GN 3Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 17
|My Girlfriend is 8 Meters Tall GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|My Home Hero GN 23Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 16
|Natsume & Natsume GN 8Please
|Omoi
|US$8.99
|December 15
|A Ninja and an Assassin Under One Roof GN 1Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|One-Punch Man GN 32Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 16
|Oshi no Ko GN 12Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Out of the Cocoon GNPlease
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Overlord: The Undead King Oh! GN 13Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Parasyte Paperback Collection GN 1Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 16
|Phantom Invasion GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|The Prince Is in the Villainess' Way! GN 5Please
|Tokyopop
|US$7.99
|December 16
|Re:Anima GN 3Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 16
|A Reincarnated Witch Spells Doom GN 7Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Sacrifice of My Manly Soul GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Show-ha Shoten! GN 9Please
|Viz Media
|US$6.99
|December 16
|Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Suzuki-kun’s Mindful Life GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 16
|Tamamori's Fantasies Never Stop! GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|TenPuru -No One Can Live on Loneliness- GN 13Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 16
|Though I Am an Inept Villainess: Tale of the Butterfly-Rat Body Swap in the Maiden Court GN 8Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 16
|Wash It All Away GN 5Please
|Square Enix Manga
|US$9.99
|December 16
|Zom 100: Bucket List of the Dead GN 18Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 16
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Black Summoner Novel 6Please
|Yen Press
|US$14.99
|December 16
|Classroom For Heroes Novel 5Please
|Yen Press
|US$15.00
|December 18
|Date A Live Novel 15Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
|Hell Mode: The Hardcore Game Dominates in Another World with Garbage Balancing Novel 9Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
|If the Villainess and Villain Met and Fell in Love Novel 4Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
|Re:ZERO -Starting Life in Another World- Novel 28Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
|Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 Novel 5Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
|The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash Novel 11Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 16
|The Unimplemented Overlords Have Joined the Party! Novel 5Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 18
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Classroom For Heroes Novel 5Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
|Cooking with Wild Game Novel 31Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 15
|Date A Live Novel 15Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
|If the Villainess and Villain Met and Fell in Love Novel 4Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
|Imperial Reincarnation: I Came, I Saw, I Survived Novel 4Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 16
|Infinite Dendrogram SP Novel 2Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 16
|Isekai Tensei: Recruited to Another World Novel 12Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 16
|Mushoku Tensei: Redundant Reincarnation Novel 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 18
|Nia Liston: The Merciless Maiden Novel 8Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 18
|Peddler in Another World: I Can Go Back to My World Whenever I Want! Novel 11Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 19
|Rebuild World Novel 7Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 17
|Re:ZERO -Starting Life in Another World- Novel 28Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
|Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! Novel 14Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 18
|Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004 Novel 5Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
|The Trials and Tribulations of My Next Life as a Noblewoman Novel 31 Part 2Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 15
|The Unimplemented Overlords Have Joined the Party! Novel 5Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 18
Other Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian: Momoco's Art BookPlease
|Yen Press
|US$35.00
|December 16
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.