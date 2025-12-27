News
Japanese Animation TV Ranking, December 8-14

posted on by Rafael Antonio Pineda
My Hero Academia finale ranks at #4, earning 4.5% rating; The Concierge earns 0.7% rating

© 2023西村ツチカ／小学館／「北極百貨店のコンシェルジュさん」製作委員会
The Concierge, the anime film of Tsuchika Nishimura's The Concierge at Hokkyoku Department Store (Hokkyoku Hyakkaten no Concierge-san) manga aired on NHK Educational on Saturday, December 13 at 3:30 p.m. and earned a 0.7% rating.


Title Station Date Time Length Average
Household Rating
Sazae-san Fuji TV December 14 (Sun) 18:30 30 min.
7.1
Detective Conan NTV December 13 (Sat) 18:00 30 min.
6.6
Chibi Maruko-chan Fuji TV December 14 (Sun) 18:00 30 min.
5.5
My Hero Academia final season (finale) NTV December 13 (Sat) 17:30 30 min.
4.5
Doraemon TV Asahi December 13 (Sat) 17:00 30 min.
3.1
Crayon Shin-chan TV Asahi December 13 (Sat) 16:30 30 min.
2.8
One Piece Fuji TV December 14 (Sun) 23:15 30 min.
2.8
You and Idol Precure♪ TV Asahi December 14 (Sun) 08:30 30 min.
2.6
Tougen Anki NTV December 12 (Fri) 23:00 30 min.
2.1
Shabake Fuji TV December 12 (Fri) 23:30 30 min.
2.1
Animated O-saru no George (Curious George) NHK-E December 13 (Sat) 08:35 25 min.
1.4
Oshiri Tantei NHK-E December 13 (Sat) 09:00 20 min.
1.4

The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.

Source: Video Research (Kanto region)

follow-up of Japanese Animation TV Ranking, December 1-7
