News
Japanese Animation TV Ranking, December 8-14
posted on by Rafael Antonio Pineda
My Hero Academia finale ranks at #4, earning 4.5% rating; The Concierge earns 0.7% rating
The Concierge, the anime film of Tsuchika Nishimura's The Concierge at Hokkyoku Department Store (Hokkyoku Hyakkaten no Concierge-san) manga aired on NHK Educational on Saturday, December 13 at 3:30 p.m. and earned a 0.7% rating.
|Title
|Station
|Date
|Time
|Length
|Average
Household Rating
|Sazae-san
|Fuji TV
|December 14 (Sun)
|18:30
|30 min.
|Detective Conan
|NTV
|December 13 (Sat)
|18:00
|30 min.
|Chibi Maruko-chan
|Fuji TV
|December 14 (Sun)
|18:00
|30 min.
|My Hero Academia final season (finale)
|NTV
|December 13 (Sat)
|17:30
|30 min.
|Doraemon
|TV Asahi
|December 13 (Sat)
|17:00
|30 min.
|Crayon Shin-chan
|TV Asahi
|December 13 (Sat)
|16:30
|30 min.
|One Piece
|Fuji TV
|December 14 (Sun)
|23:15
|30 min.
|You and Idol Precure♪
|TV Asahi
|December 14 (Sun)
|08:30
|30 min.
|Tougen Anki
|NTV
|December 12 (Fri)
|23:00
|30 min.
|Shabake
|Fuji TV
|December 12 (Fri)
|23:30
|30 min.
|Animated O-saru no George (Curious George)
|NHK-E
|December 13 (Sat)
|08:35
|25 min.
|Oshiri Tantei
|NHK-E
|December 13 (Sat)
|09:00
|20 min.
The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.
Source: Video Research (Kanto region)