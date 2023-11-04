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Interest
Oshi no Ko Creators Celebrate Ii Oshi no Hi Day With 14 Illustrations Just For You

posted on by Egan Loo
14 animators draw 14 art pieces in honor of the day for fans, by fans

While we wait for season 2, the Oshi no Ko anime creators are giving us a little sumthin'-sumthin' to celebrate the holiday. Not Halloween, and not Christmas — but Ii Oshi no Hi! This is the day for fans of all stripes to honor their favorite fav. Here is all 14 illustrations from the good folks who brought us the first season (and hopefully the next):

Director Daisuke Hiramaki

Assistant Director Chao Nekotomi

Character Designer Kanna Hirayama

Sub-Character Designer Shun Sawai

Chief Animation Director Tomoya Atsumi

Chief Animation Director Miki Matsumoto

Main Animator Takeshi Osame

Main Animator Kenji Sawada

Main Animator Asami Hayakawa

Main Animator Honoka Yokoyama

Main Animator Kimiaki Mizuno

Main Animator Ayaka Muroga

Opening Sequence Director Yūsuke Yamamoto

Ending Sequence Director/Music Video Director Naoya Nakayama

Source: Press release

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