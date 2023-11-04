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Oshi no Ko Creators Celebrate Ii Oshi no Hi Day With 14 Illustrations Just For You
posted on by Egan Loo
While we wait for season 2, the Oshi no Ko anime creators are giving us a little sumthin'-sumthin' to celebrate the holiday. Not Halloween, and not Christmas — but Ii Oshi no Hi! This is the day for fans of all stripes to honor their favorite fav. Here is all 14 illustrations from the good folks who brought us the first season (and hopefully the next):
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 3, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日を記念して
メインスタッフの皆様から
お祝いイラストが到着✨
本日正午より公開し、
いい推しの日をお祝いしていきます。
是非お楽しみに✨ pic.twitter.com/sjYeD63kJh
Director Daisuke Hiramaki
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
監督の #平牧大輔 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/0M4h5omx0d
Assistant Director Chao Nekotomi
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
助監督の #猫富ちゃお さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/xqc8NpptKM
Character Designer Kanna Hirayama
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
キャラクターデザインの #平山寛菜 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/BcLD6JL0td
Sub-Character Designer Shun Sawai
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
サブキャラクターデザインの
#澤井駿 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/txYs4OZ3xB
Chief Animation Director Tomoya Atsumi
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
総作画監督の #渥美智也 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/XtXYwIakTz
Chief Animation Director Miki Matsumoto
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
総作画監督の #松元美季 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/0QmsYdcJJv
Main Animator Takeshi Osame
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #納武史 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/XyBKBpBpal
Main Animator Kenji Sawada
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #沢田犬二 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/k7ADUj81WX
Main Animator Asami Hayakawa
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #早川麻美 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/qyah3MiJ9B
Main Animator Honoka Yokoyama
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #横山穂乃花 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/GAetskuy8d
Main Animator Kimiaki Mizuno
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #水野公彰 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/fDw85gO5TO
Main Animator Ayaka Muroga
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
メインアニメーターの #室賀彩花 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/KSwVMmjpVo
Opening Sequence Director Yūsuke Yamamoto
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
OPディレクターの #山本ゆうすけ さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/aWWhd6Dy2S
Ending Sequence Director/Music Video Director Naoya Nakayama
🌟本日は #いい推しの日🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) November 4, 2023
TVアニメ【#推しの子】
11月4日のいい推しの日記念
EDディレクター/MVディレクターの
#中山直哉 さんより
お祝いイラストが到着🌟
▼是非ご覧ください▼ pic.twitter.com/OmSjPVcpl5
Source: Press release