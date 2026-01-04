Interest
Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part XIV
It's time to make some fresh mochi for the new year and open the kagami mochi decorations — and what better treat to go with mochi than New Year's greetings:
A Couple of Cuckoos
Masahiro Anbe (Shinryaku! Ika Musume)
Umetarō Aoi (The Cynical Knight and Gentle Princess)
Happy New Year！！！
I look forward to your continued support this year！！🐎
Happy New Year！！！
I look forward to your continued support this year！！🐎
Bocchi the Rock! stage play
🎍Happy New Year🎍
🎍謹賀新年🎍
◈──────◈#舞台ぼっち #ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/OnTyh9n9Bq
◈───────────────◈
🎍Happy New Year🎍
◈───────────────◈
Bungo Stray Dogs
Yuki Fujimoto (Suzuki-kun’s Mindful Life)
Hodaka Haruyoshi (Dare no tame no Ai Nanoko)
Kotoko Ichi (Hana ni Kamiguse)
Happy New Year🎍
I look forward to your continued support this year！
Happy New Year🎍
I look forward to your continued support this year！
Kore Kaite Shine
Lee Kotobuki (Higashi Sengoku-san no Makeup Doll)
Mizuho Kusanagi (Yona of the Dawn)
Love Live! Hasu no Sora Jōgakuin School Idol Club
Naruki (Glasses With a Chance of Delinquent)
Natsume's Book of Friends
🍊Happy New Year🍊
Happy New Year!☃️
昨年は「#夏目友人帳」そして#緑川ゆき 先生（@midorikawa_yk）への
温かい応援をありがとうございました！
心に響く物語をお届けできるよう、
これからも大切に紡いでいきます💌
2026年もよろしくお願いいたします🐾 pic.twitter.com/KI2IWB798M
Happy New Year!☃️
Thank you for your warm support of Natsume's Book of Friends and Yuki Midorikawa-sensei (@midorikawa_yk) last year!
We will continue to craft stories that resonate deeply with your hearts.💌
We look forward to your continued support in 2026! 🐾
RuriDragon
Sakurabako (Suberu Tenshi)
Umi Sakurai (A Man and His Cat)
Hari Tokeino (Gakuen Babysitters)
Minoru Toyoda (Kore Kaite Shine)
Mitsuru Yumeki (Sabaku no Harem)
