Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part XIV

Featuring Natsume's Book of Friends, Yona of the Dawn, Bocchi the Rock!, RuriDragon, Love Live! Hasu no Sora Jōgakuin School Idol Club, Gakuen Babysitters, A Couple of Cuckoos, Bungo Stray Dogs, & more!

It's time to make some fresh mochi for the new year and open the kagami mochi decorations — and what better treat to go with mochi than New Year's greetings:

A Couple of Cuckoos

couple_of_cuckoos_new_years_2026
©吉河美希・講談社

Masahiro Anbe (Shinryaku! Ika Musume)

anbe_masahiro_new_years_2026
©安部真弘

Umetarō Aoi (The Cynical Knight and Gentle Princess)

Happy New Year！！！
I look forward to your continued support this year！！🐎

Bocchi the Rock! stage play

◈───────────────◈
🎍Happy New Year🎍
◈───────────────◈

Bungo Stray Dogs

bubgo_stray_doga_new_years_2026
©朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員

Yuki Fujimoto (Suzuki-kun’s Mindful Life)

fujimoto_yuki_new_years_2026
©ふじもとゆうき

Hodaka Haruyoshi (Dare no tame no Ai Nanoko)

haruyoshi_hodaka_new_years_2026
©春吉ほだか

Kotoko Ichi (Hana ni Kamiguse)

Happy New Year🎍
I look forward to your continued support this year！

Kore Kaite Shine

kore_kaite_new_years_2026
©とよ田みのる／小学館

Lee Kotobuki (Higashi Sengoku-san no Makeup Doll)

kotobuki_kee_new_years_2026
©ことぶきりー

Mizuho Kusanagi (Yona of the Dawn)

kusanagi_mizuho_new_years_2026
©草凪みずほ

Love Live! Hasu no Sora Jōgakuin School Idol Club

hasu_no_sora_new_years_2026
©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

Naruki (Glasses With a Chance of Delinquent)

naruki_new_years_2026
©なるき

Natsume's Book of Friends

Happy New Year!☃️
Thank you for your warm support of Natsume's Book of Friends and Yuki Midorikawa-sensei (@midorikawa_yk) last year!
We will continue to craft stories that resonate deeply with your hearts.💌
We look forward to your continued support in 2026! 🐾

RuriDragon

ruridragon_years_2026
©眞藤雅興／集英社・京都アニメーション

Sakurabako (Suberu Tenshi)

sakurabako_new_years_2026
©桜箱

Umi Sakurai (A Man and His Cat)

sakurai_umi_new_years_2026
©桜井海

Hari Tokeino (Gakuen Babysitters)

tokeino_hari_new_years_2026
©時計野はり

Minoru Toyoda (Kore Kaite Shine)

toyoda_minoru_new_years_2026
© とよ田みのる

Mitsuru Yumeki (Sabaku no Harem)

yumeki_mitsuru_new_years_2026
©夢木みつる

Did we miss any New Years greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

