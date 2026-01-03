Interest
Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part XIII
posted on by Ken Iikura-Gross
New Year's in Japan wouldn't be complete without the osechi meal. The different dishes in this auspicious meal represent different forms of luck. Luckily, we can enjoy our osechi meal with New Year's greetings from across the anime and manga world:
Anpanman
Chibi Maruko-chan
CITY The Animation
Posuka Demizu (The Promised Neverland)
Kamio Fukuchi (Yowayowa Sensei)
あけましておめでとうございます！— 福地カミオ＠『よわよわ先生』連載中 (@kamio_fukuchi) January 1, 2026
今年もよろしくお願いいたします🙇#よわよわ先生 pic.twitter.com/UQ9qEWgPZJ
Happy New Year!
I look forward to your continued support this year.🙇
Hiro (Akebi's Sailor Uniform)
あけましておめでとうございます。 https://t.co/sxIq9TOoWm— 博_Hiro (@siiteiebahiro) January 1, 2026
Happy New Year.
Mifumi Inaba (Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san)
Isekai Quartet
Aguri Kurita (My Wife is a Little Intimidating)
Kazuya Nuri (video game art director)
🎍あけましておめでとうございます🎍— 塗 和也 Kazuya Nuri (@nurikazu_) January 1, 2026
2026年もどうぞよろしくお願い致します！#かがみもちのすけ pic.twitter.com/VT0fSXZbNu
🎍Happy New Year🎍
I look forward to your continued support in 2026!
Midori Obiya (Starting Today, We're Childhood Friends)
Yui Ogura
新年、明けまして— 小倉 唯 (@yui_ogura_815) January 1, 2026
おめでとうございます🎍✨
2026年はたくさん
笑顔になれる1年にできたらいいな☺️♪
本年もよろしくお願いいたします♡🌅 pic.twitter.com/m2WBhdyIIS
Happy New Year!🎍✨
I hope 2026 will be a year filled with smiles.☺️♪
I look forward to your continued support this year.♡🌅
Wan Shibata (The Angel Next Door Spoils Me Rotten illustrator)
あけましておめでとうございます！今年は天使様の2期もあり楽しみな事が多い一年となりそうです✨✨コミカライズもどうぞよろしくお願いします🙇✨ pic.twitter.com/0BodqayyRF— 芝田わん (@wan_shibata) January 1, 2026
Happy New Year! This year looks like it will be full of exciting things, including the second season of Angel Next Door!✨✨ Please continue to support the comic adaptation as well! 🙇✨
Tezuka Productions
Too Many Losing Heroines!
Shū Torihara (Seijo to Maō no Gisō Konyaku)
2026年明けましておめでとうございます。今年も健康に気を付けつつ色々描いていきたいと思いますので、よろしくお願いします！— 鳥原習 (@t_rsa) January 1, 2026
Happy New Year 2026. I hope to continue drawing various things this year while taking care of my health, so I hope you will continue to support me!
Whoever Steals This Book
.˚⊹⁺‧ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 ‧⁺ ⊹˚.— 映画『この本を盗む者は』アニメ公式 (@kononusu_anime) December 31, 2025
あけましておめでとうございます！
2026年もぜひ劇場で
「#この本を盗む者は」をお楽しみください🌅https://t.co/0CG24YFNNx#HappyNewYear2026 pic.twitter.com/ZWi4hZdNZp
.˚⊹⁺‧ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 ‧⁺ ⊹˚.
Happy New Year!
We hope you will enjoy Whoever Steals This Book in theater in 2026 too!🌅
Sōichirō Yamamoto (Mane Mane Nichi Nichi)
Kenta Yuzuriha (Outreijō)
あけましておめでとうございます！！— 杠憲太(ﾕｽﾞﾘﾊｹﾝﾀ) (@yzrh_kyun) December 31, 2025
今年も益々がんばってまいります🐎🔥 pic.twitter.com/SHq2YqmIPH
Happy New Year!!
I'll work even harder this year!🐎🔥
Masaya Ziki (Kakkoii Onna no Ko to 12cm no Yakusoku)
あけおめ⛩ pic.twitter.com/L5CujZmgYE— 直正也（じきまさや） (@zikimasaya) January 1, 2026
Happy New Year ⛩
Did we miss any New Years greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!