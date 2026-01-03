Interest
Happy New Year From Around the Anime World: Hold Your Horses Part XIII

Featuring Tezuka Productions, Isekai Quartet, Anpanman, Chibi Maruko-chan, City, Promised Neverland, Yui Ogura, & more!

New Year's in Japan wouldn't be complete without the osechi meal. The different dishes in this auspicious meal represent different forms of luck. Luckily, we can enjoy our osechi meal with New Year's greetings from across the anime and manga world:

Anpanman

anpanmani_new_years_2026
Image via x.com
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2025

Chibi Maruko-chan

maruko-chan_new_years_2026
Image via x.com
©S.P/N.A

CITY The Animation

city_the_animation_new_years_2026
Image via x.com
©あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会

Posuka Demizu (The Promised Neverland)

demizu_posuka_01_new_years_2026
Image via x.com
©出水ぽすか

Kamio Fukuchi (Yowayowa Sensei)

Happy New Year!
I look forward to your continued support this year.🙇

Hiro (Akebi's Sailor Uniform)

Happy New Year.

Mifumi Inaba (Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san)

inaba_mifumi_new_years_2026
Image via x.com
©稲葉光史

Isekai Quartet

isekai_quartet_new_years_2026
Image via x.com
©異世界かるてっと／ＫＡＤＯＫＡＷＡ ©異世界かるてっと２／ＫＡＤＯＫＡＷＡ ©異世界かるてっと３／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Aguri Kurita (My Wife is a Little Intimidating)

kurita_aguri_new_years_2026
Image via x.com
©栗田あぐり

Kazuya Nuri (video game art director)

🎍Happy New Year🎍
I look forward to your continued support in 2026!

Midori Obiya (Starting Today, We're Childhood Friends)

obiya_midori_new_years_2026
Image via status
©帯屋ミドリ

Yui Ogura

Happy New Year!🎍✨
I hope 2026 will be a year filled with smiles.☺️♪
I look forward to your continued support this year.♡🌅

Wan Shibata (The Angel Next Door Spoils Me Rotten illustrator)

Happy New Year! This year looks like it will be full of exciting things, including the second season of Angel Next Door!✨✨ Please continue to support the comic adaptation as well! 🙇✨

Tezuka Productions

tezuka_pro_new_years_2026
Image via x.com
©Tezuka Productions

Too Many Losing Heroines!

losing_heroines_new_years_2026
Image via x.com
©雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

Shū Torihara (Seijo to Maō no Gisō Konyaku)

Happy New Year 2026. I hope to continue drawing various things this year while taking care of my health, so I hope you will continue to support me!

Whoever Steals This Book

.˚⊹⁺‧ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 ‧⁺ ⊹˚.
Happy New Year!
We hope you will enjoy Whoever Steals This Book in theater in 2026 too!🌅

Sōichirō Yamamoto (Mane Mane Nichi Nichi)

yamamoto_soichiro_new_years_2026
Image via x.com
©山本崇一朗

Kenta Yuzuriha (Outreijō)

Happy New Year!!
I'll work even harder this year!🐎🔥

Masaya Ziki (Kakkoii Onna no Ko to 12cm no Yakusoku)

Happy New Year ⛩

Did we miss any New Years greetings? Feel free to let us know in our forums or by email!

