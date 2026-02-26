News
Japan's Video Game Rankings, February 9-15

posted on by Joanna Cayanan
Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties for PS5 debuts at #1

Japan's Game Ranking: February 9-15

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1PS5Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 58,171 58,171
2NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 39,522 39,522
3NSwDragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 32,102 209,665
4NSw 2Dragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 23,617 183,718
5PS4Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 19,845 19,845
6NSw 2Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 15,988 15,988
7PS5Dragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 11,800 130,598
8PS5Nioh 3 Koei Tecmo February 6 9,702 50,272
9NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 9,473 2,825,494
10NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 7,265 8,377,788
11NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 6,465 67,472
12NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,821 4,151,204
13NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 4,667 1,611,478
14NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 4,220 272,034
15NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 3,994 1,086,923
16NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20, 2025 3,799 500,071
17NSw 2REANIMAL THQ Nordic February 13 3,794 3,794
18NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 3,673 321,343
19PS5REANIMAL THQ Nordic February 13 2,936 2,936
20NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24, 2025 2,757 165,294

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, February 2-8
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives