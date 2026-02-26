News
Japan's Video Game Rankings, February 9-15
posted on by Joanna Cayanan
Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties for PS5 debuts at #1
Japan's Game Ranking: February 9-15
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|PS5
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|58,171
|58,171
|2
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|39,522
|39,522
|3
|NSw
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|32,102
|209,665
|4
|NSw 2
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|23,617
|183,718
|5
|PS4
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|19,845
|19,845
|6
|NSw 2
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|15,988
|15,988
|7
|PS5
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|11,800
|130,598
|8
|PS5
|Nioh 3
|Koei Tecmo
|February 6
|9,702
|50,272
|9
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|9,473
|2,825,494
|10
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|7,265
|8,377,788
|11
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|6,465
|67,472
|12
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,821
|4,151,204
|13
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|4,667
|1,611,478
|14
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|4,220
|272,034
|15
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|3,994
|1,086,923
|16
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20, 2025
|3,799
|500,071
|17
|NSw 2
|REANIMAL
|THQ Nordic
|February 13
|3,794
|3,794
|18
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|3,673
|321,343
|19
|PS5
|REANIMAL
|THQ Nordic
|February 13
|2,936
|2,936
|20
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24, 2025
|2,757
|165,294
Source: Famitsu