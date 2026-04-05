Japan's Video Game Rankings, March 23-29

posted on by Joanna Cayanan
Pokémon Pokopia stays at #1 for 4 weeks straight; Mega Man Star Force Legacy Collection debuts at #2

Japan's Game Ranking: March 23-29

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 48,772 821,687
2NSw Mega Man Star Force Legacy Collection CAPCOM March 27 18,238 18,238
3NSw 2 Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park Nintendo March 26 10,158 10,158
4NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 7,005 2,880,343
5NSw 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection CAPCOM March 13 5,477 53,489
6PS5 Crimson Desert Pearl Abyss March 20 5,265 36,373
7NSw Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version) Nintendo February 28 5,214 11,146
8NSw Winning Post 10 2026 Koei Tecmo Games March 26 4,747 4,747
9NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 4,657 95,632
10PS5 Winning Post 10 2026 Koei Tecmo Games March 26 4,540 4,540
11NSw 2 Winning Post 10 2026 Koei Tecmo Games March 26 4,472 4,472
12NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,157 4,177,321
13NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 4,028 8,411,123
14PS5 Resident Evil requiem (Biohazard requiem) CAPCOM February 27 3,938 202,209
15NSw Handsome Laundering -the mystic lover- EDIA March 26 3,514 3,514
16NSw Okayu nyumu! R Entergram March 26 3,202 3,202
17NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 3,166 95,080
18NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,646 1,631,841
19NSwSuper Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special) Nintendo December 7, 2018 2,625 5,894,404
20NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,606 1,108,506

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, March 16-22
