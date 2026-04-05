Japan's Video Game Rankings, March 23-29
posted on by Joanna Cayanan
Pokémon Pokopia stays at #1 for 4 weeks straight; Mega Man Star Force Legacy Collection debuts at #2
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|48,772
|821,687
|2
|NSw
|Mega Man Star Force Legacy Collection
|CAPCOM
|March 27
|18,238
|18,238
|3
|NSw 2
|Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park
|Nintendo
|March 26
|10,158
|10,158
|4
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|7,005
|2,880,343
|5
|NSw 2
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|CAPCOM
|March 13
|5,477
|53,489
|6
|PS5
|Crimson Desert
|Pearl Abyss
|March 20
|5,265
|36,373
|7
|NSw
|Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version)
|Nintendo
|February 28
|5,214
|11,146
|8
|NSw
|Winning Post 10 2026
|Koei Tecmo Games
|March 26
|4,747
|4,747
|9
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|4,657
|95,632
|10
|PS5
|Winning Post 10 2026
|Koei Tecmo Games
|March 26
|4,540
|4,540
|11
|NSw 2
|Winning Post 10 2026
|Koei Tecmo Games
|March 26
|4,472
|4,472
|12
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,157
|4,177,321
|13
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|4,028
|8,411,123
|14
|PS5
|Resident Evil requiem (Biohazard requiem)
|CAPCOM
|February 27
|3,938
|202,209
|15
|NSw
|Handsome Laundering -the mystic lover-
|EDIA
|March 26
|3,514
|3,514
|16
|NSw
|Okayu nyumu! R
|Entergram
|March 26
|3,202
|3,202
|17
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|3,166
|95,080
|18
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,646
|1,631,841
|19
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special)
|Nintendo
|December 7, 2018
|2,625
|5,894,404
|20
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,606
|1,108,506
Source: Famitsu