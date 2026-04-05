Japan's Video Game Rankings, March 16-22
posted on by Joanna Cayanan
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|114,515
|772,915
|2
|PS5
|Crimson Desert
|Pearl Abyss
|March 20
|31,108
|31,108
|3
|NSw 2
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|CAPCOM
|March 13
|10,294
|48,012
|4
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|8,276
|2,873,338
|5
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|7,833
|90,975
|6
|PS5
|Resident Evil requiem (Biohazard requiem)
|CAPCOM
|February 27
|6,652
|198,271
|7
|NSw
|Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version)
|Nintendo
|February 28
|5,872
|5,932
|8
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|4,760
|8,407,095
|9
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,451
|4,173,164
|10
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|3,784
|91,914
|11
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|3,120
|1,105,900
|12
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,799
|1,629,195
|13
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special)
|Nintendo
|December 7, 2018
|2,783
|5,891,779
|14
|NSw
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|2,776
|243,340
|15
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|2,659
|286,536
|16
|NSw
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|April 29, 2022
|2,517
|1,712,836
|17
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20, 2025
|2,514
|515,102
|18
|PS5
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|CAPCOM
|March 13
|2,471
|19,659
|19
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|2,364
|6,558,104
|20
|NSw 2
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|2,269
|213,760
Source: Famitsu
