News
Japan's Video Game Rankings, March 16-22

posted on by Joanna Cayanan
Crimson Desert PS5 version debuts at #2

Japan's Game Ranking: March 16-22

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 114,515 772,915
2PS5 Crimson Desert Pearl Abyss March 20 31,108 31,108
3NSw 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection CAPCOM March 13 10,294 48,012
4NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 8,276 2,873,338
5NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 7,833 90,975
6PS5 Resident Evil requiem (Biohazard requiem) CAPCOM February 27 6,652 198,271
7NSw Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version) Nintendo February 28 5,872 5,932
8NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 4,760 8,407,095
9NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,451 4,173,164
10NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 3,784 91,914
11NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 3,120 1,105,900
12NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,799 1,629,195
13NSwSuper Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special) Nintendo December 7, 2018 2,783 5,891,779
14NSwDragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 2,776 243,340
15NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 2,659 286,536
16NSwNintendo Switch Sports Nintendo April 29, 2022 2,517 1,712,836
17NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20, 2025 2,514 515,102
18PS5 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection CAPCOM March 13 2,471 19,659
19NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 2,364 6,558,104
20NSw 2Dragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 2,269 213,760

Source: Famitsu

This article has a follow-up: Japan's Video Game Rankings, March 23-29 (2026-04-05 07:05)
follow-up of Japan's Video Game Rankings, March 9-15
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives