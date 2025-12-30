News
North American Anime, Manga Releases, December 28-January 3
posted on by Alex Mateo
Digimon the Movies 4-6 Collection anime, Divine Incursions manga ship
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|City Hunter 2 BDPlease
|Discotek
|US$79.95
|December 30
|Digimon the Movies 4-6 Collection BDCite
|Discotek
|US$29.95
|December 30
|Project ARMS SDBDAnimeNewsNetwork
|Discotek
|US$59.95
|December 30
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|12 Dirty Deeds to Unite the Princess and Her Heroine Graphic Novel (GN) 3Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 30
|Berserk of Gluttony GN 13Cite
|Seven Seas
|US$13.99
|December 30
|Box of Light GN 4AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$13.99
|December 30
|Dance in the Vampire Bund: Age of Scarlet Order GN 16Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 30
|Divine Incursions GN 1Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android? GN 6Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 30
|The Executioner and Her Way of Life GN 7Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Fate/Grand Order -mortalis:stella- GN 5Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 30
|Gabriel Dropout GN 5Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|GOGOGOGO-GO-GHOST! GN 5Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|Gran Familia GN 2Please
|Titan
|US$12.99
|December 30
|Honey Trap Shared House GN 6Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness GN 9Please
|Vertical
|US$12.95
|December 30
|The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife GN 6Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 30
|Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II GN 6Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|My Noisy Roommate: The Roof Over My Head Comes With Monsters and a Hottie GN 4Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 30
|My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked GN 7Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 30
|Pandora Seven GN 6Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|Pass the Monster Meat, Milady! GN 9Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 30
|Reincarnated as a Dragon Hatchling GN 8Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 30
|Rent-A-Girlfriend GN 34Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 30
|Sasaki and Peeps GN 4Please
|Yen Press
|US$13.00
|December 30
|The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse GN 20Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Slow Life In Another World: I Wish! GN 9Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 30
|Sweet Heat Before Falling in Love: The CEO and His Fated Omega GN 3Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 30
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|12 Dirty Deeds to Unite the Princess and Her Heroine GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Berserk of Gluttony GN 13Cite
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Box of Light GN 4AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Dance in the Vampire Bund: Age of Scarlet Order GN 16Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Divine Incursions GN 1Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android? GN 6Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|The Eternal Fool's Words of Wisdom: A Pawsitively Fantastic Adventure GN 7Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
|The Executioner and Her Way of Life GN 7Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Fate/Grand Order -mortalis:stella- GN 5Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Forget Being the Villainess, I Want to be an Adventurer! GN 5Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
|Gabriel Dropout GN 5Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Gamaran: Shura GN 35Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|The God-Tier Guardian and the Love of Six Princesses GN 16Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|GOGOGOGO-GO-GHOST! GN 5Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Gran Familia GN 2Please
|Titan
|US$8.99
|December 30
|Honey Trap Shared House GN 6Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness GN 9Please
|Vertical
|US$10.99
|December 30
|The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife GN 6Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II GN 6Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|My Noisy Roommate: The Roof Over My Head Comes With Monsters and a Hottie GN 4Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked GN 7Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|My Tiny Senpai GN 3Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
|Old Knight, New Post: From Retiree to Her Majesty's Blade GN 2Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
|Our Fake Marriage GN 16Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Pandora Seven GN 6Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|Pass the Monster Meat, Milady! GN 9Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Reincarnated as a Dragon Hatchling GN 8Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Rent-A-Girlfriend GN 34Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Sasaki and Peeps GN 4Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 30
|The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse GN 20Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Slow Life In Another World: I Wish! GN 9Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|Space Brothers GN 45Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 30
|Sweet Heat Before Falling in Love: The CEO and His Fated Omega GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|The Water Magician GN 5Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
|What's with the Bag, Kamiyama-san? GN 1Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 31
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Brunhild the King's Sister Novel 4 (hardcover)Please
|Yen Press
|US$20.00
|December 30
|The case files of Jeweler Richard Novel 11Cite
|Seven Seas
|US$9.99
|December 30
|A Certain Magical Index NT Novel 5AnimeNewsNetwork
|Yen Press
|US$16.00
|December 30
|Demons' Crest Novel 3Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 30
|Divine Incursions Novel 1Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 30
|Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist Novel 8Please
|Seven Seas
|US$15.99
|December 30
|Grimgar of Fantasy and Ash Novel 20Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 30
|Hell Is Dark with No Flowers Novel 4Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 30
|Monsterholic Novel 3Please
|Yen Press
|US$16.00
|December 30
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|The Azure Dragon's Devotion: An Offering of Three Centuries to You NovelPlease
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 30
|Beautiful Daydream Novel 1Cite
|J-Novel Club
|US$7.99
|January 1
|Brunhild the King's Sister Novel 4AnimeNewsNetwork
|Yen Press
|US$9.99
|December 30
|A Certain Magical Index NT Novel 5Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 30
|Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start With Magical Tools Novel 11Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 30
|Demons' Crest Novel 3Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 30
|Dimension Wave Novel 6Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 30
|Divine Incursions Novel 1Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 30
|The Goddess Says, "Kill the Tsundere Witch!" Novel 2Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 30
|Grimgar of Fantasy and Ash Novel 21Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 31
|Hell Is Dark with No Flowers Novel 4Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 30
|The Invincible Summoner Who Crawled Up from Level 1: Wrecking Reincarnators with My Hidden Dungeon Novel 4Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 31
|Monsterholic Novel 3Please
|Yen Press
|US$8.99
|December 30
|Reincarnated Into a Game as the Hero's Friend: Running the Kingdom Behind the Scenes Novel 6Please
|Seven Seas
|US$9.99
|January 1
|The Tanaka Family Reincarnates Novel 5Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 30
|Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta Novel 5Please
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 31
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.