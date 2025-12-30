News
North American Anime, Manga Releases, December 28-January 3

posted on by Alex Mateo
Digimon the Movies 4-6 Collection anime, Divine Incursions manga ship

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
City Hunter 2 BD Discotek US$79.95 December 30
Digimon the Movies 4-6 Collection BD Discotek US$29.95 December 30
Project ARMS SDBD Discotek US$59.95 December 30

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
12 Dirty Deeds to Unite the Princess and Her Heroine Graphic Novel (GN) 3 Seven Seas US$14.99 December 30
Berserk of Gluttony GN 13 Seven Seas US$13.99 December 30
Box of Light GN 4 Seven Seas US$13.99 December 30
Dance in the Vampire Bund: Age of Scarlet Order GN 16 Seven Seas US$13.99 December 30
Divine Incursions GN 1 Yen Press US$13.00 December 30
Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android? GN 6 Seven Seas US$14.99 December 30
The Executioner and Her Way of Life GN 7 Yen Press US$6.99 December 30
Fate/Grand Order -mortalis:stella- GN 5 Kodansha USA US$12.99 December 30
Gabriel Dropout GN 5 Yen Press US$13.00 December 30
GOGOGOGO-GO-GHOST! GN 5 Yen Press US$13.00 December 30
Gran Familia GN 2 Titan US$12.99 December 30
Honey Trap Shared House GN 6 Yen Press US$13.00 December 30
I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness GN 9 Vertical US$12.95 December 30
The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife GN 6 Seven Seas US$14.99 December 30
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II GN 6 Yen Press US$13.00 December 30
My Noisy Roommate: The Roof Over My Head Comes With Monsters and a Hottie GN 4 Kodansha USA US$13.99 December 30
My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked GN 7 Seven Seas US$14.99 December 30
Pandora Seven GN 6 Yen Press US$13.00 December 30
Pass the Monster Meat, Milady! GN 9 Kodansha USA US$12.99 December 30
Reincarnated as a Dragon Hatchling GN 8 Seven Seas US$13.99 December 30
Rent-A-Girlfriend GN 34 Kodansha USA US$12.99 December 30
Sasaki and Peeps GN 4 Yen Press US$13.00 December 30
The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse GN 20 Kodansha USA US$10.99 December 30
Slow Life In Another World: I Wish! GN 9 Seven Seas US$13.99 December 30
Sweet Heat Before Falling in Love: The CEO and His Fated Omega GN 3 Seven Seas US$15.99 December 30

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
12 Dirty Deeds to Unite the Princess and Her Heroine GN 3 Seven Seas US$9.99 December 30
Berserk of Gluttony GN 13 Seven Seas US$9.99 December 30
Box of Light GN 4 Seven Seas US$9.99 December 30
Dance in the Vampire Bund: Age of Scarlet Order GN 16 Seven Seas US$9.99 December 30
Divine Incursions GN 1 Yen Press US$6.99 December 30
Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android? GN 6 Seven Seas US$9.99 December 30
The Eternal Fool's Words of Wisdom: A Pawsitively Fantastic Adventure GN 7 J-Novel Club US$8.99 December 31
The Executioner and Her Way of Life GN 7 Yen Press US$6.99 December 30
Fate/Grand Order -mortalis:stella- GN 5 Kodansha USA US$10.99 December 30
Forget Being the Villainess, I Want to be an Adventurer! GN 5 J-Novel Club US$8.99 December 31
Gabriel Dropout GN 5 Yen Press US$6.99 December 30
Gamaran: Shura GN 35 Kodansha USA US$10.99 December 30
The God-Tier Guardian and the Love of Six Princesses GN 16 Kodansha USA US$10.99 December 30
GOGOGOGO-GO-GHOST! GN 5 Yen Press US$6.99 December 30
Gran Familia GN 2 Titan US$8.99 December 30
Honey Trap Shared House GN 6 Yen Press US$6.99 December 30
I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness GN 9 Vertical US$10.99 December 30
The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife GN 6 Seven Seas US$9.99 December 30
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II GN 6 Yen Press US$6.99 December 30
My Noisy Roommate: The Roof Over My Head Comes With Monsters and a Hottie GN 4 Kodansha USA US$10.99 December 30
My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked GN 7 Seven Seas US$9.99 December 30
My Tiny Senpai GN 3 J-Novel Club US$8.99 December 31
Old Knight, New Post: From Retiree to Her Majesty's Blade GN 2 J-Novel Club US$8.99 December 31
Our Fake Marriage GN 16 Kodansha USA US$10.99 December 30
Pandora Seven GN 6 Yen Press US$6.99 December 30
Pass the Monster Meat, Milady! GN 9 Kodansha USA US$10.99 December 30
Reincarnated as a Dragon Hatchling GN 8 Seven Seas US$9.99 December 30
Rent-A-Girlfriend GN 34 Kodansha USA US$10.99 December 30
Sasaki and Peeps GN 4 Yen Press US$6.99 December 30
The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse GN 20 Kodansha USA US$10.99 December 30
Slow Life In Another World: I Wish! GN 9 Seven Seas US$9.99 December 30
Space Brothers GN 45 Kodansha USA US$10.99 December 30
Sweet Heat Before Falling in Love: The CEO and His Fated Omega GN 3 Seven Seas US$9.99 December 30
The Water Magician GN 5 J-Novel Club US$8.99 December 31
What's with the Bag, Kamiyama-san? GN 1 J-Novel Club US$8.99 December 31

Print Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Brunhild the King's Sister Novel 4 (hardcover) Yen Press US$20.00 December 30
The case files of Jeweler Richard Novel 11 Seven Seas US$9.99 December 30
A Certain Magical Index NT Novel 5 Yen Press US$16.00 December 30
Demons' Crest Novel 3 Yen Press US$16.00 December 30
Divine Incursions Novel 1 Yen Press US$16.00 December 30
Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist Novel 8 Seven Seas US$15.99 December 30
Grimgar of Fantasy and Ash Novel 20 Seven Seas US$14.99 December 30
Hell Is Dark with No Flowers Novel 4 Yen Press US$16.00 December 30
Monsterholic Novel 3 Yen Press US$16.00 December 30

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
The Azure Dragon's Devotion: An Offering of Three Centuries to You Novel J-Novel Club US$7.99 December 30
Beautiful Daydream Novel 1 J-Novel Club US$7.99 January 1
Brunhild the King's Sister Novel 4 Yen Press US$9.99 December 30
A Certain Magical Index NT Novel 5 Yen Press US$8.99 December 30
Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start With Magical Tools Novel 11 J-Novel Club US$7.99 December 30
Demons' Crest Novel 3 Yen Press US$8.99 December 30
Dimension Wave Novel 6 J-Novel Club US$7.99 December 30
Divine Incursions Novel 1 Yen Press US$8.99 December 30
The Goddess Says, "Kill the Tsundere Witch!" Novel 2 J-Novel Club US$7.99 December 30
Grimgar of Fantasy and Ash Novel 21 J-Novel Club US$7.99 December 31
Hell Is Dark with No Flowers Novel 4 Yen Press US$8.99 December 30
The Invincible Summoner Who Crawled Up from Level 1: Wrecking Reincarnators with My Hidden Dungeon Novel 4 J-Novel Club US$7.99 December 31
Monsterholic Novel 3 Yen Press US$8.99 December 30
Reincarnated Into a Game as the Hero's Friend: Running the Kingdom Behind the Scenes Novel 6 Seven Seas US$9.99 January 1
The Tanaka Family Reincarnates Novel 5 J-Novel Club US$7.99 December 30
Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta Novel 5 J-Novel Club US$7.99 December 31


Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.
