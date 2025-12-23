News
North American Anime, Manga Releases, December 21-27
posted on by Alex Mateo
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II anime; H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time, Touched by Twilight manga ship
Anime Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Insatiable: Tale of An Immoral Wife BDPlease
|Kitty Media
|US$29.99
|December 23
|Learning the Hard Way BDCite
|Kitty Media
|US$29.99
|December 23
|Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II BDAnimeNewsNetwork
|Aniplex of America
|US$164.98
|December 23
Print Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Akira GN 5 (hardcover)Please
|Kodansha USA
|US$34.39
|December 23
|Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow GN 4Cite
|Kodansha USA
|US$59.95
|December 23
|Backstabbed in a Backwater Dungeon: My Party Tried to Kill Me, But Thanks to an Infinite Gacha I Got LVL 9999 Friends and Am Out For Revenge GN 10AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|The Barbarian's Bride GN 5Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 23
|Beast Complex GN 4Please
|Viz Media
|US$14.99
|December 23
|Bless GN 6Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 23
|A Condition Called Love GN 16Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|Dragon Quest: The Mark of Erdrick GN 2Please
|Square Enix Manga
|US$24.99
|December 23
|The Dungeon of Black Company GN 13Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|God of Seduction in the Bedroom GNPlease
|Seven Seas
|US$15.99
|December 23
|The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All GN 3Please
|Yen Press
|US$20.00
|December 23
|H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time GNPlease
|Dark Horse
|US$21.99
|December 23
|Himegasaki Sakurako Is a Hot Mess GN 3Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|His Majesty the Demon King's Housekeeper GN 11Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 23
|The Ideal Sponger Life GN 20Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|Kageki Shojo!! GN 15Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|The Moon on a Rainy Night GN 8Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 23
|My Girlfriend's Child GN 9Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|My Name Is Shingo: The Perfect Edition GN 6 (hardcover)Please
|Viz Media
|US$25.00
|December 23
|My Younger Knight Takes Care of Me in Another World GN 2Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 23
|Senpai is an Otokonoko: My Crossdressing Classmate GN 4Please
|Kodansha USA
|US$15.99
|December 23
|Sheeply Horned Witch Romi GN 3Please
|Seven Seas
|US$13.99
|December 23
|Snow & Ink GN 5Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 23
|Super Ball Girls GN 2Please
|Yen Press
|US$15.00
|December 23
|That Time I Got Reincarnated as a Slime GN 28Please
|Kodansha USA
|US$12.99
|December 23
|Touched by Twilight GN 1Please
|Tokyopop
|US$14.99
|December 23
|Yonoi Tsukihiko’s Happy Hell GN 4Please
|Seven Seas
|US$14.99
|December 23
|You Can’t Bluff the Sharp-Eyed Sister GN 2Please
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 23
|You're All Mine Tonight GNPlease
|Kodansha USA
|US$13.99
|December 23
Digital Manga Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow GN 4Please
|Kodansha USA
|US$19.99
|December 23
|Backstabbed in a Backwater Dungeon: My Party Tried to Kill Me, But Thanks to an Infinite Gacha I Got LVL 9999 Friends and Am Out For Revenge GN 10Cite
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|The Barbarian's Bride GN 5AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|Beast Complex GN 4Please
|Viz Media
|US$10.99
|December 23
|Beat & Motion GNs 1-6Please
|Viz Media
|US$6.99 each
|December 23
|Blacksmith Apprentice at Level 596 GN 4Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|Bless GN 6Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|The Child Loved by God GN 7Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|Demon Lord, Retry! R GN 9Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Dragon Quest: The Mark of Erdrick GN 2Please
|Square Enix Manga
|US$15.99
|December 23
|The Dungeon of Black Company GN 13Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|Even Given the Worthless "Appraiser" Class, I'm Actually the Strongest GN 15Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|Gate: Where the JSDF Fought GN 24Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|God of Seduction in the Bedroom GNPlease
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|Goodbye, Dragon Life GN 12Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|The Great Cleric GN 15Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All GN 3Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 23
|H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time GNPlease
|Dark Horse
|US$12.99
|December 23
|Hell Mode GN 9Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Himegasaki Sakurako Is a Hot Mess GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|His Majesty the Demon King's Housekeeper GN 11Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|I Heard My Lovely Sister-In-Law's Engagement Was Broken So I'm Going to Show Them My 'Thanks!' GNs 1-2Please
|alphapolis
|US$8.25 each
|December 26
|The Ideal Sponger Life GN 20Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|Infinite Dendrogram GN 14Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|The Invincible Little Lady GN 11Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Jeanette the Genius: Defying My Evil Stepmother by Starting a Business with My Ride-or-Die Fiancé! GN 3Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Kageki Shojo!! GN 15Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|A Late-Start Tamer's Laid-Back Life GN 8Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Legendary Wizard GN 12Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|The Moon on a Rainy Night GN 8Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|My Girlfriend's Child GN 9Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|My Lady Just Wants to Relax GN 7Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|My Name Is Shingo: The Perfect Edition GN 6Please
|Viz Media
|US$23.99
|December 23
|My Younger Knight Takes Care of Me in Another World GN 2Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|The Oblivious Saint Can't Contain Her Power: Disgraced No Longer, I'm Finding Happiness with the Prince! GN 6Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|The Rip-Off Izakaya GN 10Please
|alphapolis
|US$8.25
|December 26
|Seirei Gensouki - Spirit Chronicles GN 12Please
|J-Novel Club
|US$8.99
|December 24
|Sheeply Horned Witch Romi GN 3Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|Snow & Ink GN 5Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|Splatoon GNs 11-12Please
|Viz Media
|US$6.99 each
|December 23
|Splatoon 3: Splatlands GNs 1-5Please
|Viz Media
|US$6.99 each
|December 23
|Super Ball Girls GN 2Please
|Yen Press
|US$6.99
|December 23
|A Surplus Off-Worlder Lives His Life Freely - I'm No Hero So I'll Do It The Way I Want! GNs 1-2Please
|alphapolis
|US$8.25 each
|December 26
|That Time I Got Reincarnated as a Slime GN 28Please
|Kodansha USA
|US$10.99
|December 23
|Touched by Twilight GN 1Please
|Tokyopop
|US$9.99
|December 23
|Yonoi Tsukihiko’s Happy Hell GN 4Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 23
|You Can’t Bluff the Sharp-Eyed Sister GN 2Please
|Kodansha USA
|US$8.99
|December 23
|You're All Mine Tonight GNPlease
|Kodansha USA
|US$8.99
|December 23
Print Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless... Novel 7Cite
|Seven Seas
|US$15.99
|December 23
|Too Many Losing Heroines! Novel 6AnimeNewsNetwork
|Seven Seas
|US$15.99
|December 23
Digital Novel Releases
|Title
|Publisher
|Suggested Retail Price
|Date
|I'm the Heroic Knight of an Intergalactic Empire! Novel 4Please
|Seven Seas
|US$9.99
|December 25
|Hell Mode Novel 11Cite
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 26
|The Mythical Hero's Otherworld Chronicles Novel 13AnimeNewsNetwork
|J-Novel Club
|US$7.99
|December 23
Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.