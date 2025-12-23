News
North American Anime, Manga Releases, December 21-27

posted on by Alex Mateo
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II anime; H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time, Touched by Twilight manga ship

Anime Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Insatiable: Tale of An Immoral Wife BDPlease Kitty Media US$29.99 December 23
Learning the Hard Way BDCite Kitty Media US$29.99 December 23
Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II BDAnimeNewsNetwork Aniplex of America US$164.98 December 23

Print Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Akira GN 5 (hardcover)Please Kodansha USA US$34.39 December 23
Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow GN 4Cite Kodansha USA US$59.95 December 23
Backstabbed in a Backwater Dungeon: My Party Tried to Kill Me, But Thanks to an Infinite Gacha I Got LVL 9999 Friends and Am Out For Revenge GN 10AnimeNewsNetwork Seven Seas US$13.99 December 23
The Barbarian's Bride GN 5Please Seven Seas US$14.99 December 23
Beast Complex GN 4Please Viz Media US$14.99 December 23
Bless GN 6Please Kodansha USA US$13.99 December 23
A Condition Called Love GN 16Please Kodansha USA US$10.99 December 23
Dragon Quest: The Mark of Erdrick GN 2Please Square Enix Manga US$24.99 December 23
The Dungeon of Black Company GN 13Please Seven Seas US$13.99 December 23
God of Seduction in the Bedroom GNPlease Seven Seas US$15.99 December 23
The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All GN 3Please Yen Press US$20.00 December 23
H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time GNPlease Dark Horse US$21.99 December 23
Himegasaki Sakurako Is a Hot Mess GN 3Please Seven Seas US$13.99 December 23
His Majesty the Demon King's Housekeeper GN 11Please Seven Seas US$14.99 December 23
The Ideal Sponger Life GN 20Please Seven Seas US$13.99 December 23
Kageki Shojo!! GN 15Please Seven Seas US$13.99 December 23
The Moon on a Rainy Night GN 8Please Kodansha USA US$12.99 December 23
My Girlfriend's Child GN 9Please Seven Seas US$13.99 December 23
My Name Is Shingo: The Perfect Edition GN 6 (hardcover)Please Viz Media US$25.00 December 23
My Younger Knight Takes Care of Me in Another World GN 2Please Seven Seas US$14.99 December 23
Senpai is an Otokonoko: My Crossdressing Classmate GN 4Please Kodansha USA US$15.99 December 23
Sheeply Horned Witch Romi GN 3Please Seven Seas US$13.99 December 23
Snow & Ink GN 5Please Kodansha USA US$13.99 December 23
Super Ball Girls GN 2Please Yen Press US$15.00 December 23
That Time I Got Reincarnated as a Slime GN 28Please Kodansha USA US$12.99 December 23
Touched by Twilight GN 1Please Tokyopop US$14.99 December 23
Yonoi Tsukihiko’s Happy Hell GN 4Please Seven Seas US$14.99 December 23
You Can’t Bluff the Sharp-Eyed Sister GN 2Please Kodansha USA US$13.99 December 23
You're All Mine Tonight GNPlease Kodansha USA US$13.99 December 23

Digital Manga Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
Ashita no Joe: Fighting for Tomorrow GN 4Please Kodansha USA US$19.99 December 23
Backstabbed in a Backwater Dungeon: My Party Tried to Kill Me, But Thanks to an Infinite Gacha I Got LVL 9999 Friends and Am Out For Revenge GN 10Cite Seven Seas US$9.99 December 23
The Barbarian's Bride GN 5AnimeNewsNetwork Seven Seas US$9.99 December 23
Beast Complex GN 4Please Viz Media US$10.99 December 23
Beat & Motion GNs 1-6Please Viz Media US$6.99 each December 23
Blacksmith Apprentice at Level 596 GN 4Please alphapolis US$8.25 December 26
Bless GN 6Please Kodansha USA US$10.99 December 23
The Child Loved by God GN 7Please alphapolis US$8.25 December 26
Demon Lord, Retry! R GN 9Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Dragon Quest: The Mark of Erdrick GN 2Please Square Enix Manga US$15.99 December 23
The Dungeon of Black Company GN 13Please Seven Seas US$9.99 December 23
Even Given the Worthless "Appraiser" Class, I'm Actually the Strongest GN 15Please Kodansha USA US$10.99 December 23
Gate: Where the JSDF Fought GN 24Please alphapolis US$8.25 December 26
God of Seduction in the Bedroom GNPlease Seven Seas US$9.99 December 23
Goodbye, Dragon Life GN 12Please alphapolis US$8.25 December 26
The Great Cleric GN 15Please Kodansha USA US$10.99 December 23
The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All GN 3Please Yen Press US$6.99 December 23
H.P. Lovecraft's The Shadow Out of Time GNPlease Dark Horse US$12.99 December 23
Hell Mode GN 9Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Himegasaki Sakurako Is a Hot Mess GN 3Please Seven Seas US$9.99 December 23
His Majesty the Demon King's Housekeeper GN 11Please Seven Seas US$9.99 December 23
I Heard My Lovely Sister-In-Law's Engagement Was Broken So I'm Going to Show Them My 'Thanks!' GNs 1-2Please alphapolis US$8.25 each December 26
The Ideal Sponger Life GN 20Please Seven Seas US$9.99 December 23
Infinite Dendrogram GN 14Please J-Novel Club US$8.99 December 24
The Invincible Little Lady GN 11Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Jeanette the Genius: Defying My Evil Stepmother by Starting a Business with My Ride-or-Die Fiancé! GN 3Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Kageki Shojo!! GN 15Please Seven Seas US$9.99 December 23
A Late-Start Tamer's Laid-Back Life GN 8Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Legendary Wizard GN 12Please alphapolis US$8.25 December 26
The Moon on a Rainy Night GN 8Please Kodansha USA US$10.99 December 23
My Girlfriend's Child GN 9Please Seven Seas US$9.99 December 23
My Lady Just Wants to Relax GN 7Please alphapolis US$8.25 December 26
My Name Is Shingo: The Perfect Edition GN 6Please Viz Media US$23.99 December 23
My Younger Knight Takes Care of Me in Another World GN 2Please Seven Seas US$9.99 December 23
The Oblivious Saint Can't Contain Her Power: Disgraced No Longer, I'm Finding Happiness with the Prince! GN 6Please J-Novel Club US$8.99 December 24
The Rip-Off Izakaya GN 10Please alphapolis US$8.25 December 26
Seirei Gensouki - Spirit Chronicles GN 12Please J-Novel Club US$8.99 December 24
Sheeply Horned Witch Romi GN 3Please Seven Seas US$9.99 December 23
Snow & Ink GN 5Please Kodansha USA US$10.99 December 23
Splatoon GNs 11-12Please Viz Media US$6.99 each December 23
Splatoon 3: Splatlands GNs 1-5Please Viz Media US$6.99 each December 23
Super Ball Girls GN 2Please Yen Press US$6.99 December 23
A Surplus Off-Worlder Lives His Life Freely - I'm No Hero So I'll Do It The Way I Want! GNs 1-2Please alphapolis US$8.25 each December 26
That Time I Got Reincarnated as a Slime GN 28Please Kodansha USA US$10.99 December 23
Touched by Twilight GN 1Please Tokyopop US$9.99 December 23
Yonoi Tsukihiko’s Happy Hell GN 4Please Seven Seas US$9.99 December 23
You Can’t Bluff the Sharp-Eyed Sister GN 2Please Kodansha USA US$8.99 December 23
You're All Mine Tonight GNPlease Kodansha USA US$8.99 December 23

Print Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless... Novel 7Cite Seven Seas US$15.99 December 23
Too Many Losing Heroines! Novel 6AnimeNewsNetwork Seven Seas US$15.99 December 23

Digital Novel Releases

Title Publisher Suggested Retail Price Date
I'm the Heroic Knight of an Intergalactic Empire! Novel 4Please Seven Seas US$9.99 December 25
Hell Mode Novel 11Cite J-Novel Club US$7.99 December 26
The Mythical Hero's Otherworld Chronicles Novel 13AnimeNewsNetwork J-Novel Club US$7.99 December 23


Disclosure: Kadokawa World Entertainment (KWE), a wholly owned subsidiary of Kadokawa Corporation, is the majority owner of Anime News Network, LLC. Yen Press, BookWalker Global, and J-Novel Club are subsidiaries of KWE.
follow-up of North American Anime, Manga Releases, December 14-20
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives