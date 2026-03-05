News
Japan's Video Game Rankings, February 16-22
posted on by Joanna Cayanan
Mario Tennis Fever tops chart, Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties drops from #1 to #5
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|14,577
|54,099
|2
|NSw
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|12,413
|222,078
|3
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|10,418
|2,835,912
|4
|NSw 2
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|10,304
|194,022
|5
|PS5
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|7,205
|65,376
|6
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|6,675
|8,384,463
|7
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|5,099
|72,571
|8
|PS5
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square Enix
|February 5
|5,015
|135,613
|9
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,305
|4,155,509
|10
|NSw
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|April 29, 2022
|4,192
|1,703,991
|11
|PS5
|Nioh 3
|Koei Tecmo
|February 6
|4,190
|54,462
|12
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|3,869
|1,615,347
|13
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|3,617
|1,090,540
|14
|PS4
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|3,568
|23,413
|15
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|3,300
|6,548,183
|16
|NSw 2
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|November 20, 2025
|3,212
|503,283
|17
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|3,128
|275,162
|18
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|2,983
|324,326
|19
|NSw 2
|Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties
|Sega
|February 12
|2,941
|18,929
|20
|NSw
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|October 17, 2024
|2,760
|1,486,229
Source: Famitsu