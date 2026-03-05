News
Japan's Video Game Rankings, February 16-22

posted on by Joanna Cayanan
Mario Tennis Fever tops chart, Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties drops from #1 to #5

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 14,577 54,099
2NSwDragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 12,413 222,078
3NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 10,418 2,835,912
4NSw 2Dragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 10,304 194,022
5PS5Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 7,205 65,376
6NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 6,675 8,384,463
7NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 5,099 72,571
8PS5Dragon Quest VII Reimagined Square Enix February 5 5,015 135,613
9NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,305 4,155,509
10NSwNintendo Switch Sports Nintendo April 29, 2022 4,192 1,703,991
11PS5Nioh 3 Koei Tecmo February 6 4,190 54,462
12NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 3,869 1,615,347
13NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 3,617 1,090,540
14PS4Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 3,568 23,413
15NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 3,300 6,548,183
16NSw 2Kirby Air Riders Nintendo November 20, 2025 3,212 503,283
17NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 3,128 275,162
18NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 2,983 324,326
19NSw 2Yakuza Kiwami 3/Yakuza 3: Dark Ties Sega February 12 2,941 18,929
20NSwSuper Mario Party Jamboree Nintendo October 17, 2024 2,760 1,486,229

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, February 9-15
