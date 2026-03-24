Crunchyroll Announces Release Schedule for Spring 2026 Season
posted on by Alex Mateo
Witch Hat Atelier, Daemons of the Shadow Realm, One Piece – Elbaph Arc, more
Crunchyroll announced on Tuesday that it is streaming the following anime (dub languages streaming at later date in parentheses) for the spring 2026 season:
March 28
- Agents of the Four Seasons: Dance of Spring (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, Hindi, Tamil, Telugu)
March 31
- The Food Diary of Miss Maid
- The Strongest Job is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional)! (Arabic)
April 1
- Dorohedoro Season 2
- Go For It, Nakamura-kun!! (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French)
- The Beginning After The End Season 2 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, Hindi)
- Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon Season 3 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Hindi, Thai, Indonesian, Tagalog)
- Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German)
April 2
- Dr. Stone: Science Future - third part (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Hindi, Tamil, Telugu, Arabic)
April 3
- That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Arabic, Tamil, Telugu)
- SNOWBALL EARTH (Hindi)
- The Angel Next Door Spoils Me Rotten2 (Hindi)
April 4
- Daemons of the Shadow Realm (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Hindi, Tamil, Telugu, Arabic)
- NEEDY GIRL OVERDOSE
- Welcome to Demon School, Iruma-kun Season 4 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, German)
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke (English, German)
- Kusunoki's Garden of Gods
- Mistress Kanan is Devilishly Easy (English, German)
April 5
- One Piece – Elbaph Arc
- Ghost Concert: missing Songs
April 6
- Witch Hat Atelier - premieres with two episodes (pictured right, English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Arabic)
- LIAR GAME (English, Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian)
- An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess (English, Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian)
- The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt (English)
April 7
- MARRIAGETOXIN (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Hindi, Tamil, Telugu)
- Eren the Southpaw (Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian, Arabic)
- Even a Replica Can Fall in Love
- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class
April 8
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 4 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian, Polish)
- Rent-A-Girlfriend Season 5 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German)
- Gals Can’t Be Kind to Otaku!?
April 9
- A Hundred Scenes of AWAJIMA (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Italian, Castilian Spanish, Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian, Polish)
- Kujima: Why Sing, When You Can Warble?
- The Warrior Princess and the Barbaric King (English, French, German, Hindi, Tamil, Telugu, Thai, Indonesian, Arabic)
April 10
- The Drops of God (English, French)
- Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk
April 12
- Wistoria: Wand and Sword Season 2 (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese, French, German, Castilian Spanish, Hindi, Tamil, Telugu)
April 14
- I Want to End This Love Game (English, Latin American Spanish, Brazilian Portuguese)
The following series are continuing from the winter 2025 season:
Source: Email correspondence