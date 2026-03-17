Chinese Mythological Manhua Shang Shan Gets Japanese TV Anime
posted on by Anita Tai
Fuji TV announced on Tuesday that Jiang Jia Meizi's Chinese manhua Shang Shan will receive a television anime adaptation titled Shōzen in 2027.
Rina Kawaguchi plays Shōzen.
Hiroshi Kamiya plays Dōzen.
Daisuke Sakuma (Snow Man) plays Ryojin.
Aoi Yūki plays Kensei.
Ayumu Murase plays Chiro.
Itsurō Kawasaki (True Cooking Master Boy, Lady Jewelpet) is directing the series at Dangan Pictures and Cannon Code and writing the scripts. Eri Osada (Ensemble Stars!, The World's Finest Assassin) is designing the characters and serving as chief animation director. Takurō Iga (Magical Girl Raising Project, Oshi no Ko) is composing the music.
Additional staff members include:
- Assistant Director: Tomohiro Matsukawa
- Monster Design/Prop Design: Kenji Yamazaki, Yūichi Karasawa
- Action Director: Yoshihiro Kanno
- Effects Supervisor: Kazunori Ozawa
- Logo Design: Seita Takahashi
- Art Director: Takamasa Nakakuki
- Color Key Artist: Takashi Nagata
- Compositing Director of Photography: Yūsaku Ishimi
- Editing: Daisuke Hiraki
- Sound Director: Itsurō Kawasaki
- Sound Effects: Sachiko Nishi
The series will run in the B8station programming block on Fuji TV and other venues in 2027.
The story follows a Taoist priest Dōzen who encounters a young girl raised by supernatural creatures during his travels. He names the girl Shōzen, adopting her as his disciple, as he teaches her about human emotion and love.
Jiang publishes the ongoing series on bilibili Manga.
Sources: Fuji TV's YouTube channel, Comic Natalie