Japan's Video Game Rankings, April 6-12

posted on by Joanna Cayanan
Pokémon Pokopia stays at #1 for 6 weeks straight; Starfield debuts at #3

Japan's Game Ranking: April 6-12

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 23,738 890,909
2NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 7,238 2,895,712
3PS5Starfield Bethesda Softworks April 8 5,368 5,368
4NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 4,094 4,186,601
5NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 3,831 8,419,664
6NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 3,064 101,850
7NSw Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version) Nintendo February 28 2,757 18,049
8NSwSuper Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special) Nintendo December 7, 2018 2,436 5,899,833
9NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 2,429 101,590
10PS5 Crimson Desert Pearl Abyss March 20 2,408 42,593
11NSw 2 Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park Nintendo March 26 2,320 16,802
12NSw 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection CAPCOM March 13 2,260 60,337
13NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 2,041 1,636,367
14NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 1,933 1,112,626
15NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 1,897 6,564,241
16NSwSuper Mario Party Jamboree Nintendo October 17, 2024 1,808 1,501,713
17NSw 2Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo July 24, 2025 1,760 186,113
18NSwNintendo Switch Sports Nintendo April 29, 2022 1,753 1,718,047
19NSw 2 Resident Evil requiem (Biohazard requiem) CAPCOM February 27 1,725 54,653
20NSw 2Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 1,677 292,485

Source: Famitsu

