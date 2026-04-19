Japan's Video Game Rankings, April 6-12
posted on by Joanna Cayanan
Pokémon Pokopia stays at #1 for 6 weeks straight; Starfield debuts at #3
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|23,738
|890,909
|2
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|7,238
|2,895,712
|3
|PS5
|Starfield
|Bethesda Softworks
|April 8
|5,368
|5,368
|4
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|4,094
|4,186,601
|5
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|3,831
|8,419,664
|6
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|3,064
|101,850
|7
|NSw
|Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version)
|Nintendo
|February 28
|2,757
|18,049
|8
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate (Super Smash Bros. Special)
|Nintendo
|December 7, 2018
|2,436
|5,899,833
|9
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|2,429
|101,590
|10
|PS5
|Crimson Desert
|Pearl Abyss
|March 20
|2,408
|42,593
|11
|NSw 2
|Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park
|Nintendo
|March 26
|2,320
|16,802
|12
|NSw 2
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|CAPCOM
|March 13
|2,260
|60,337
|13
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|2,041
|1,636,367
|14
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|1,933
|1,112,626
|15
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|1,897
|6,564,241
|16
|NSw
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|October 17, 2024
|1,808
|1,501,713
|17
|NSw 2
|Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
|Nintendo
|July 24, 2025
|1,760
|186,113
|18
|NSw
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|April 29, 2022
|1,753
|1,718,047
|19
|NSw 2
|Resident Evil requiem (Biohazard requiem)
|CAPCOM
|February 27
|1,725
|54,653
|20
|NSw 2
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|1,677
|292,485
Source: Famitsu