Japanese Animation TV Ranking, February 23-March 1
posted on by Joanna Cayanan
Frieren: Beyond Journey's End returns with 3.6% rating
A special edition of the Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido- live-action series aired on NTV on Friday, February 27 at 9:00 p.m. and earned a 4.7% rating.
The Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time anime film aired on TBS on Monday, February 23 at 7:00 p.m. and earned a 3.9% rating.
|Title
|Station
|Date
|Time
|Length
|Average
Household Rating
|Sazae-san
|Fuji TV
|March 1 (Sun)
|18:30
|30 min.
|Detective Conan
|NTV
|February 28 (Sat)
|18:00
|30 min.
|Chibi Maruko-chan
|Fuji TV
|March 1 (Sun)
|18:00
|30 min.
|Frieren: Beyond Journey's End season 2
|NTV
|February 27 (Fri)
|23:00
|30 min.
|Doraemon
|TV Asahi
|February 28 (Sat)
|17:00
|30 min.
|Blue Miburo season 2
|NTV
|February 28 (Sat)
|17:30
|30 min.
|Star Detective Precure!
|TV Asahi
|March 1 (Sun)
|08:30
|30 min.
|Crayon Shin-chan
|TV Asahi
|February 28 (Sat)
|16:30
|30 min.
|High School! Kimengumi
|Fuji TV
|February 27 (Fri)
|23:30
|30 min.
|Oedo Fire Slayer -The Legend of Phoenix-
|TBS
|March 1 (Sun)
|23:30
|30 min.
|The Smurfs (season 3)
|NHK-E
|February 28 (Sat)
|08:10
|25 min.
The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.
Source: Video Research (Kanto region)