News
Japanese Animation TV Ranking, February 23-March 1

posted on by Joanna Cayanan
Frieren: Beyond Journey's End returns with 3.6% rating

A special edition of the Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido- live-action series aired on NTV on Friday, February 27 at 9:00 p.m. and earned a 4.7% rating.

The Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time anime film aired on TBS on Monday, February 23 at 7:00 p.m. and earned a 3.9% rating.


Title Station Date Time Length Average
Household Rating
Sazae-san Fuji TV March 1 (Sun) 18:30 30 min.
7.3
Detective Conan NTV February 28 (Sat) 18:00 30 min.
6.7
Chibi Maruko-chan Fuji TV March 1 (Sun) 18:00 30 min.
5.5
Frieren: Beyond Journey's End season 2 NTV February 27 (Fri) 23:00 30 min.
3.6
Doraemon TV Asahi February 28 (Sat) 17:00 30 min.
3.2
Blue Miburo season 2 NTV February 28 (Sat) 17:30 30 min.
3.2
Star Detective Precure! TV Asahi March 1 (Sun) 08:30 30 min.
3.1
Crayon Shin-chan TV Asahi February 28 (Sat) 16:30 30 min.
2.5
High School! Kimengumi Fuji TV February 27 (Fri) 23:30 30 min.
2.2
Oedo Fire Slayer -The Legend of Phoenix- TBS March 1 (Sun) 23:30 30 min.
2.2
The Smurfs (season 3) NHK-E February 28 (Sat) 08:10 25 min.
1.5

The television ratings above are an estimate of the percentage of the population that watch a given program, based on data from a survey of households in Japan's Kanto region. The ratings do not count recordings that viewers watch later.

Source: Video Research (Kanto region)

follow-up of Japanese Animation TV Ranking, February 16-22
discuss this in the forum |
bookmark/share with: short url

News homepage / archives