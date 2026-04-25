Japan's Video Game Rankings, April 13-19
posted on by Rafael Antonio Pineda
Tomodachi Life debuts at #1, Pragmata at #2
Japan's Game Ranking: April 13-19
|Rank
|System
|Title
|Publisher
|Release Date
|Weekly Copies
|Total Copies
|1
|NSw
|Tomodachi Life
|Nintendo
|April 16
|565,405
|565,405
|2
|PS5
|Pragmata
|CAPCOM
|April 17
|36,470
|36,470
|3
|NSw 2
|Pokémon Pokopia
|Nintendo
|March 5
|19,096
|910,005
|4
|NSw 2
|Mario Kart World
|Nintendo
|June 5, 2025
|5,130
|2,900,842
|5
|NSw
|Minecraft
|Nippon Microsoft
|June 21, 2018
|3,550
|4,190,151
|6
|NSw
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|March 20, 2020
|3,538
|8,423,202
|7
|NSw
|Doraemon Dorayakiya-san Monogatari
|Kairosoft
|April 16
|3,299
|3,299
|8
|NSw 2
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|January 15
|3,067
|104,917
|9
|NSw
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|April 29, 2022
|2,459
|1,720,506
|10
|NSw
|Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version)
|Nintendo
|February 28
|2,169
|20,218
|11
|NSw 2
|Xenoblade Chronicles™ X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
|Nintendo
|April 16
|2,041
|2,041
|12
|NSw
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|December 7, 2018
|2,022
|5,901,855
|13
|PS5
|Crimson Desert
|Pearl Abyss
|March 20
|1,995
|44,588
|14
|NSw 2
|Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park
|Nintendo
|March 26
|1,965
|18,767
|15
|NSw
|Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen
|Konami
|November 13, 2025
|1,836
|340,540
|16
|NSw
|Mario Kart 8 Deluxe
|Nintendo
|April 28, 2017
|1,819
|6,566,060
|17
|NSw 2
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|1,814
|1,114,440
|18
|NSw 2
|Resident Evil requiem (Biohazard requiem)
|CAPCOM
|February 27
|1,808
|56,461
|19
|NSw
|Pokémon Legends: Z-A
|Nintendo
|October 16, 2025
|1,784
|1,638,151
|20
|NSw 2
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|February 12
|1,765
|103,355
Source: Famitsu