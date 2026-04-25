News
Japan's Video Game Rankings, April 13-19

posted on by Rafael Antonio Pineda
Tomodachi Life debuts at #1, Pragmata at #2

Japan's Game Ranking: April 13-19

Rank System Title Publisher Release Date Weekly Copies Total Copies
1NSw Tomodachi Life Nintendo April 16 565,405 565,405
2PS5 Pragmata CAPCOM April 17 36,470 36,470
3NSw 2 Pokémon Pokopia Nintendo March 5 19,096 910,005
4NSw 2Mario Kart World Nintendo June 5, 2025 5,130 2,900,842
5NSwMinecraft Nippon Microsoft June 21, 2018 3,550 4,190,151
6NSwAnimal Crossing: New Horizons Nintendo March 20, 2020 3,538 8,423,202
7NSwDoraemon Dorayakiya-san Monogatari Kairosoft April 16 3,299 3,299
8NSw 2Animal Crossing: New Horizons Nintendo January 15 3,067 104,917
9NSwNintendo Switch Sports Nintendo April 29, 2022 2,459 1,720,506
10NSw Pokémon Fire Red & Leaf Green (Download Card version) Nintendo February 28 2,169 20,218
11NSw 2 Xenoblade Chronicles™ X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition Nintendo April 16 2,041 2,041
12NSwSuper Smash Bros. Ultimate Nintendo December 7, 2018 2,022 5,901,855
13PS5 Crimson Desert Pearl Abyss March 20 1,995 44,588
14NSw 2 Super Mario Bros. Wonder + Minna de Rinrin Park Nintendo March 26 1,965 18,767
15NSwMomotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen Konami November 13, 2025 1,836 340,540
16NSwMario Kart 8 Deluxe Nintendo April 28, 2017 1,819 6,566,060
17NSw 2Pokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 1,814 1,114,440
18NSw 2 Resident Evil requiem (Biohazard requiem) CAPCOM February 27 1,808 56,461
19NSwPokémon Legends: Z-A Nintendo October 16, 2025 1,784 1,638,151
20NSw 2Mario Tennis Fever Nintendo February 12 1,765 103,355

Source: Famitsu

follow-up of Japan's Video Game Rankings, April 6-12
